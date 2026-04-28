La genial asistencia de Bassco Soyer en el triunfo del Gil Vicente sobre Estoril Praia por la Liga Revelação 2026

El delantero peruano fue protagonista con una asistencia decisiva en la victoria 2-1 de Gil Vicente Sub-23, resultado que les otorga el liderato y la posibilidad de buscar el título de la Liga Revelação Sub-23 de Portugal (X / @gianfzelaya)

Bassco Soyer, delantero peruano que surgió de Alianza Lima, continúa consolidando su carrera internacional en Portugal con actuaciones decisivas. En el encuentro más reciente por la Liga Revelação Sub-23, Soyer fue protagonista al brindar una asistencia determinante en el triunfo de Gil Vicente Sub-23 frente a Estoril Praia Sub-23.

El atacante, de 20 años, se ha convertido en una de las piezas centrales del equipo juvenil de Barcelos, sumando goles y aportando creatividad en el frente de ataque.

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El resultado obtenido permitió a Gil Vicente alcanzar la cima del Grupo D con 37 puntos y asegurar su presencia en la próxima etapa del torneo, lo que refuerza el buen momento del futbolista peruano en su primera experiencia en el extranjero.

La asistencia de Soyer, punto de inflexión en el partido

A los 19 minutos, Bassco Soyer cambió el ritmo del partido con una recuperación y pase preciso que abrió el marcador, marcando el quiebre de un duelo hasta entonces equilibrado. (Facebook / Gil Vicente)

La jugada más relevante del encuentro llegó a los 19 minutos, cuando Bassco Soyer recuperó el esférico en su propio terreno y encabezó un rápido contraataque. Su visión permitió habilitar a Mohamed Kaba, quien definió con precisión para abrir el marcador y adelantar a Gil Vicente.

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Este primer tanto no solo significó un golpe anímico para el equipo visitante, sino que también ratificó el aporte de Soyer en las transiciones ofensivas, aspecto destacado por el cuerpo técnico del club portugués.

Minutos después, el dominio del cuadro de Barcelos se hizo evidente. A los 27 minutos, Gil Martins amplió la ventaja para Gil Vicente, consolidando el control del partido durante la primera mitad. Con una propuesta basada en la presión alta y la circulación de balón, el equipo logró neutralizar los intentos de reacción del conjunto local.

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El descuento de Estoril Praia Sub-23 llegó en la segunda parte, cuando Gonçalo Monteiro anotó a los 54 minutos, pero el marcador no volvió a moverse, permitiendo que los dirigidos por Gil Vicente celebraran un triunfo clave que los dejó en lo más alto de la tabla.

Gil Vicente Sub-23, líder del Grupo D y rumbo a los playoffs

El triunfo clave permitió a Gil Vicente tomar la cima con 37 puntos y confirmar su candidatura en la Liga Revelação. (Facebook / Gil Vicente)

La victoria ante Estoril Praia fue fundamental para que Gil Vicente Sub-23 asegurara el primer puesto del Grupo D en la fase de grupos de la Liga Revelação. Con 37 puntos acumulados, el equipo superó a sus rivales directos y ratificó su condición de favorito para avanzar en el certamen.

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El torneo, considerado el principal campeonato juvenil en Portugal, representa una vitrina para futbolistas en formación y ha sido el escenario donde Bassco Soyer ha comenzado a destacar por su capacidad ofensiva y su adaptación al fútbol europeo.

Según fuentes cercanas al club, el rendimiento del peruano ha sido valorado positivamente por el cuerpo técnico, que lo considera un elemento clave en la estructura táctica del equipo. “Soyer ha mostrado madurez y un gran sentido colectivo, tanto en la definición como en la generación de juego”, señaló un integrante del staff técnico de Gil Vicente, aludiendo a la influencia del delantero en la campaña.

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Con el boleto a los playoffs asegurado, el próximo desafío para Gil Vicente será enfrentar al Sporting de Lisboa, un rival tradicional en el desarrollo de talentos jóvenes en Portugal. El partido, previsto para la apertura de la fase final, representa una oportunidad adicional para que Soyer muestre su proyección ante ojeadores de clubes de mayor envergadura en el continente.

Trayectoria y proyección de Bassco Soyer en Europa

Desde su salida de Alianza Lima, Soyer ha construido en Portugal una progresión marcada por adaptación, minutos y protagonismo ofensivo. (Facebook / Gil Vicente)

Bassco Soyer arribó al fútbol portugués a mediados de 2025, tras cerrar su etapa en Alianza Lima, donde integró la cantera y tuvo paso por la selección juvenil de Perú. Su llegada a Gil Vicente marcó el inicio de su primera experiencia profesional fuera del país sudamericano. Desde entonces, el delantero ha sumado minutos y participación en la Liga Revelação bajo un contrato vigente hasta el 30 de junio de 2028.

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El crecimiento de Soyer no ha pasado desapercibido. Su aporte en goles y asistencias lo han convertido en candidato para un eventual ascenso al primer equipo de Gil Vicente, que compite en la Primeira Liga, la máxima categoría del fútbol portugués. Observadores europeos han comenzado a seguir su evolución, considerando su perfil como una alternativa interesante para reforzar planteles de divisiones superiores.