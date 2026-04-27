“Escarabajos araña”: una especie desconocida es descubierta por investigadores en la región Ica

El hallazgo del escarabajo araña Trigonogenius jocelynae en la Reserva Nacional San Fernando amplía el conocimiento sobre la biodiversidad costera de Perú. (Philips, T.K.)

El hallazgo de una nueva especie de escarabajo araña en la Reserva Nacional San Fernando, en la región de Ica, representa un avance significativo para el conocimiento de la biodiversidad en los ecosistemas costeros del Perú.

La investigación, publicada por la revista científica The Coleopterists Bulletin, detalla que el descubrimiento corresponde a la especie Trigonogenius jocelynae, la primera de su género registrada en lomas costeras sudamericanas.

Según el Servicio Nacional de áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), este hecho resalta la importancia de conservar estos ambientes, donde convergen el desierto, las lomas y los acantilados en un área marino-costera única.

Investigadores identificaron una nueva especie de escarabajo araña con surcos marcados y patrones únicos en lomas costeras de Ica. (UNMSM)

Un ecosistema singular

La Reserva Nacional San Fernando, localizada en Ica, fue el escenario donde un equipo internacional de investigadores logró colectar ejemplares de este diminuto coleóptero durante trabajos de campo iniciados en 2019.

T. Keith Philips, Jacob G. Bowen y Kyle A. Whorrall, del Systematics and Evolution Laboratory de la Western Kentucky University y la University of Auckland, encabezaron el estudio que permitió describir a la nueva especie.

De acuerdo con el informe divulgado por el Sernanp, la colecta se realizó en lomas costeras, ecosistemas que dependen de la humedad de la neblina del Pacífico y se encuentran en estrecha interacción con zonas desérticas.

El género Trigonogenius, conocido como “escarabajos araña”, agrupa pequeños coleópteros con aspecto globoso y hábitos asociados a ambientes áridos.

La Reserva Nacional San Fernando se consolida como un espacio estratégico para la conservación de ecosistemas marino-costeros en Sudamérica.

La nueva especie identificada, Trigonogenius jocelynae, se distingue por surcos longitudinales muy marcados en el pronoto y patrones definidos en los élitros, características que la diferencian de otras especies del mismo grupo presentes en el país. Según el reporte de The Coleopterists Bulletin, este hallazgo amplía el conocimiento sobre la diversidad y distribución de estos insectos en América del Sur.

Para la conservación

El presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete, destacó el valor de este hallazgo para la ciencia y la gestión de áreas naturales.

“La Reserva Nacional San Fernando se consolida como un espacio estratégico para la conservación de ecosistemas costeros, desérticos y de lomas. Este hallazgo científico demuestra la importancia de las áreas naturales protegidas como refugios de especies únicas y subraya la necesidad de continuar con inventarios biológicos y estudios científicos que permitan valorar y conservar la riqueza natural del Perú”, afirmó Nieto Navarrete.

La publicación del descubrimiento en una revista especializada internacional respalda la trascendencia del estudio y sitúa a la región de Ica como un referente para el análisis de la biodiversidad en ambientes marino-costeros.

Sernanp resalta la necesidad de continuar con inventarios biológicos que revelen especies endémicas en ambientes frágiles de Perú. (Andina)

La identificación de Trigonogenius jocelynae subraya la urgencia de proteger hábitats frágiles donde especies nuevas pueden encontrarse y documentarse gracias a esfuerzos coordinados de investigación. Biodiversidad oculta: contexto nacional y nuevos hallazgos en 2025

Nuevas especies

Durante 2025, numerosas investigaciones en áreas protegidas del Perú derivaron en la identificación de nuevas especies de flora y fauna, reforzando la percepción de que estos espacios albergan una diversidad biológica aún insuficientemente conocida.

Las investigaciones, que contaron con la colaboración de universidades, especialistas nacionales e internacionales y comunidades indígenas, permitieron describir especies en parques nacionales, santuarios históricos y bosques de protección.

Entre los descubrimientos recientes figuran la orquídea Pleurothallis machupicchuensis en el Santuario Histórico de Machu Picchu, la serpiente Tachymenoides goodallae en los Andes centrales, el roedor semiacuático Incanomys mayopuma en los bosques de Machu Picchu y el marsupial Marmosa chachapoya en el Parque Nacional del Río Abiseo. Estos registros incrementan el inventario biológico nacional y aportan información sobre la adaptación de especies a ecosistemas andinos y amazónicos.

Las nuevas especies fueron descubiertas en los bosques del norte del Perú, un entorno de alta biodiversidad y singularidad en los Andes orientales. (PUCP)

La Amazonía peruana también sumó nuevas especies de ranas, plantas e insectos. En 2025, expediciones científicas documentaron descubrimientos en el Abanico del Pastaza, el Parque Nacional Alto Purús y el Parque Nacional del Manu, donde se identificó el escarabajo Konradus trescrucensis y otras especies del grupo, así como nuevas plantas del género Justicia y la trepadora Drymonia clavijoae. El valor de la investigación en áreas naturales protegidas

Infobae detalló que estos hallazgos, distribuidos a lo largo del año, evidencian el papel estratégico de las áreas naturales protegidas en la conservación y el estudio de la biodiversidad peruana. En muchos casos, la participación de comunidades indígenas facilitó la identificación de especies gracias al conocimiento tradicional sobre el territorio.

La documentación rigurosa de nuevas especies, como el escarabajo “araña” de Ica, permite actualizar la información científica y orientar futuras acciones de investigación y conservación en ecosistemas costeros, andinos y amazónicos.