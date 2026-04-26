Pingüino de Humboldt en crisis: la especie enfrenta una caída alarmante en Perú y Chile por gripe aviar, El Niño y presión humana

Esta jornada ambiental nació del trabajo de organizaciones conservacionistas que buscaban dedicar una fecha específica a los pingüinos y a los problemas que amenazan su existencia. (Freepik)

El pingüino de Humboldt atraviesa uno de sus momentos más delicados en las costas de Perú y Chile, de acuerdo con una investigación de Mongabay Latam. La especie, considerada una de las más emblemáticas del Pacífico sur, arrastra una reducción marcada de sus poblaciones en ambos países, mientras científicos advierten que la combinación de enfermedades, cambios oceanográficos y actividades humanas está dejando poco margen para su recuperación.

En el caso peruano, los investigadores consultados en el inforbe señalan que la población actual estaría por debajo de los 10.000 individuos, lo que representa una caída cercana al 50 % frente a los registros de hace dos décadas. En Chile, el panorama es todavía más crítico en ciertas colonias, con desplomes de hasta 90 % en algunos puntos de anidación.

La caída del pingüino de Humboldt golpea primero a Perú y luego se agrava en Chile

Pingüinos de Humboldt en peligro de extinción de pie sobre una roca durante una inspección de nidos en la zona de Algarrobo, en Valparaíso, Chile 6 de junio 2024. REUTERS/Ivan Alvarado TPX IMÁGENES DEL DÍA

En Perú, el pingüino de Humboldt sigue presente en varias zonas de la costa, pero con números muy por debajo de los que se registraban en años anteriores. Según el reporte, la especie ha perdido alrededor de la mitad de su población desde la década del 2000, una señal que preocupa a los especialistas que monitorean sus colonias.

Carlos Zavalaga, director de la Unidad de Investigación de Ecosistemas Marinos de la Universidad Científica del Sur, explicó a Mongabay Latam que los censos en Perú y Chile no siempre son comparables por metodología y temporada de conteo, pero aun así la tendencia es clara: el pingüino de Humboldt viene retrocediendo de forma sostenida en toda su distribución. Esa baja no responde a una sola causa, sino a la suma de varios factores que se refuerzan entre sí.

Uno de los golpes más fuertes llegó con la expansión de la gripe aviar en Sudamérica a fines de 2022, una enfermedad frente a la cual estas aves no tenían defensas naturales. A ello se sumó un evento El Niño prolongado e intenso en 2023, que redujo de manera drástica la disponibilidad de alimento en el mar. En una especie que depende de la anchoveta y de otros peces pelágicos para alimentarse, la falta de presas en el momento crítico de reproducción y crianza se traduce en menos supervivencia y menos nacimientos.

Gripe aviar, pesca incidental y El Niño intenso: las amenazas que impiden la recuperación

Pingüinos de Humboldt caminan juntos en la reserva de Punta San Juan, donde la disminución de la población de aves guaneras, lobos marinos y pingüinos ha alarmado a los científicos, en Marcona June 21, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda

La caída del pingüino de Humboldt no se explica solo por la enfermedad y el clima. Los científicos citados por Mongabay Latam advierten que existe un conjunto de amenazas permanentes que actúan de manera silenciosa y dificultan cualquier proceso de recuperación. Una de las más persistentes es el enmallamiento en redes de pesca artesanal, especialmente en redes agalleras, que pueden atrapar a los pingüinos sin que estos las detecten a tiempo. Se trata de una causa que no se ha detenido y que afecta tanto a las colonias de Perú como de Chile.

A ese riesgo se suma la pesca incidental en zonas donde las aves también se alimentan. Un estudio reciente documentó que los pingüinos que salen desde isla Choros buscan alimento en áreas donde operan barcos pesqueros de cerco que capturan especies como la anchoveta. Esa coincidencia aumenta la competencia por recursos y eleva la probabilidad de mortalidad accidental, sobre todo durante la temporada de reproducción, cuando las aves tienen menos energía disponible y necesitan maximizar cada desplazamiento en el mar.

Otra amenaza constante es el disturbio humano en las colonias. A diferencia de otras especies de pingüinos, el pingüino de Humboldt muestra una sensibilidad alta frente a la presencia de personas. Esta reacción podría estar vinculada con una larga historia de presión humana sobre sus zonas de nidificación, incluida la extracción de guano en el siglo XIX. Hoy, el problema persiste con el turismo mal regulado, las incursiones ilegales y el ruido en zonas de reproducción, factores que pueden provocar el abandono de nidos incluso con simples gritos.

El panorama se complica todavía más por la frecuencia de los eventos El Niño, que en las últimas dos décadas han sido más numerosos e intensos que en el pasado. Carlos Zavalaga explicó a Mongabay Latam que, en los años noventa, se hablaba de episodios cada 10, 12 o 15 años, mientras que en los últimos 20 años han ocurrido más de 10 eventos de distinta intensidad. Esa aceleración rompe la capacidad natural de recuperación de la especie, porque los pingüinos llegan a reconstruir parte de su población y luego enfrentan un nuevo golpe antes de estabilizarse.

En medio de ese escenario, también aparece la discusión sobre la protección legal. En Chile, un decreto que buscaba declarar al pingüino de Humboldt como Monumento Nacional fue retirado de la Contraloría General de la República el 12 de marzo de 2026, según informó Mongabay Latam.

Para el investigador Guillermo Luna Jorquera, de la Universidad Católica del Norte, una medida de ese tipo permitiría impulsar acciones más directas para proteger a la especie y al ecosistema que la rodea. El especialista recordó que se trata de una especie bandera, es decir, una especie cuya conservación arrastra beneficios para otras formas de vida que comparten el mismo hábitat.