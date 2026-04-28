Exportaciones agrícolas del Perú alcanzarían más de USD 16.000 millones en 2026

La proyección fue presentada durante la ceremonia de lanzamiento de Expoalimentaria 2026, organizada por la Asociación de Exportadores (Adex). Foto: GORE La Libertad

Las ventas agrícolas al exterior del Perú continuarían su trayectoria ascendente y superarían los USD 16.000 millones en 2026, de acuerdo con proyecciones del titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Reyes Llanos. Este desempeño afianzaría al país como un actor relevante en el abastecimiento global de alimentos.

El anuncio se realizó en el marco del lanzamiento de Expoalimentaria 2026, evento organizado por la Asociación de Exportadores (Adex), donde se resaltó el papel del sector agroexportador como motor de crecimiento económico y generador de oportunidades en distintas regiones del país.

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Crecimiento sostenido y desempeño reciente

El ministro destacó que el avance del sector se sustenta en resultados recientes. En 2025, las agroexportaciones peruanas superaron los USD 15.000 millones, lo que significó un incremento de 18,4% frente al año anterior. Este resultado permitió que el Perú se ubique como el séptimo mayor exportador de fruta fresca a nivel mundial.

La tendencia positiva se mantiene en 2026. Durante el primer bimestre, los envíos sumaron USD 2.227 millones, cifra que representa un crecimiento de 7,1% en comparación con el mismo periodo del 2025. Productos como la palta, el arándano y la uva explican buena parte de este dinamismo.

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El comportamiento favorable continúa en 2026. En los dos primeros meses del año, las exportaciones alcanzaron USD 2.227 millones. Foto: Andina

Apertura de mercados y acuerdos comerciales

El fortalecimiento de la red de acuerdos comerciales también contribuye al desempeño del sector. Actualmente, el país impulsa negociaciones con India, Tailandia, El Salvador y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de ampliar el acceso de los productos peruanos a nuevos mercados.

Asimismo, se prevé culminar los procesos internos para la entrada en vigencia de tratados con Hong Kong, Indonesia y Guatemala. A ello se suma la optimización del Tratado de Libre Comercio con China, considerado uno de los socios comerciales más relevantes para las exportaciones nacionales.

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Impulso a mipymes y promoción internacional

En Expoalimentaria 2026, el Mincetur contará con un espacio dedicado a la Ruta Productiva Exportadora (RPE), donde 18 organizaciones y mipymes presentarán su oferta. Este programa brinda asistencia técnica a más de 600 organizaciones en 22 regiones, beneficiando a más de 70.000 familias vinculadas a la actividad exportadora.

Por su parte, Promperú tendrá presencia mediante el Pabellón Perú, en el que 16 empresas exhibirán productos innovadores ante compradores internacionales. Esta participación busca reforzar la promoción comercial y consolidar la imagen del país en mercados globales.

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La ampliación y consolidación de los acuerdos comerciales también impulsa los resultados del sector. Foto: El Montonero

Expoalimentaria 2026: vitrina clave para el sector

El evento se desarrollará del 23 al 25 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey y reunirá a autoridades, empresarios y representantes diplomáticos. Entre los asistentes al lanzamiento figuraron el viceministro de Comercio Exterior, César Llona; el presidente de Adex, César Tello; el presidente ejecutivo de Promperú, Freddy Solano; y el director del Cien-Adex, Edgar Vásquez.

En su edición anterior, Expoalimentaria congregó a más de 730 expositores y 1.600 compradores internacionales, generando expectativas de negocios superiores a los USD 905 millones. Para este año, se proyecta que continúe consolidándose como una plataforma estratégica para impulsar la internacionalización de la oferta peruana.

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