Accidente en carretera Canta - Pasco: choque frontal deja heridos a gestante y dos hermanos

Grave choque entre automóvil y ómnibus en la carretera Canta - Pasco deja tres heridos| Foto: Andina

Un accidente de tránsito en la carretera Canta - Pasco dejó tres personas gravemente heridas tras un choque frontal entre un automóvil y un ómnibus de transporte de personal. El hecho se produjo el miércoles 15 de abril cerca del kilómetro 40.5, en la zona de Alpamarca, punto donde confluyen las regiones de Pasco, Junín y Lima, según reportes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Las víctimas, identificadas como Luis Yunior Vásquez (26) y su hermana Flor Ramos Vásquez (27), viajaban en el automóvil de placa W3S-292 desde Lima hacia Huánuco. También iba a bordo una mujer embarazada, cuyo estado motivó especial atención por parte de los rescatistas. Tras la colisión, el automóvil quedó destruido en la parte delantera, con la carrocería colapsada y restos esparcidos sobre la vía. Uno de los ocupantes permaneció atrapado dentro del vehículo, lo que requirió la intervención inmediata de la PNP.

Accidente en Alpamarca: colisión frontal entre auto y bus de personal moviliza a equipos de rescate| Foto: Karisma

El ómnibus, de placa CVN-088 y marca Hino, transportaba trabajadores de una empresa minera. La unidad también registró daños en la parte frontal, aunque de menor gravedad. Varios pasajeros descendieron para colaborar en las tareas de auxilio hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Personal de serenazgo de Huayllay y agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar del accidente. Los heridos fueron trasladados en primer término al Centro de Salud de Huayllay, donde recibieron atención médica de urgencia. Posteriormente, se dispuso su evacuación al Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco para exámenes y tratamientos especializados.

La presencia de una mujer gestante entre los afectados generó preocupación adicional, por lo que su estado de salud es seguido de cerca por el equipo médico. El diagnóstico de los tres heridos permanece reservado. El accidente ocasionó restricciones en el tránsito, mientras se retiraban los vehículos y se realizaban las primeras diligencias.

Las causas del choque se encuentran bajo investigación por parte de la Policía Nacional, que trabaja para esclarecer las circunstancias en que se produjo el impacto.

Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita con los siguientes medios

La Policía Nacional del Perú fue una de las primeras instituciones en acudir al lugar del accidente. Efectivos de la PNP aseguraron la zona, controlaron el flujo vehicular y participaron activamente en el rescate de los heridos, especialmente de una de las ocupantes que quedó atrapada dentro del automóvil.

Los Bomberos Voluntarios participaron en las tareas de rescate y apoyo en el lugar del choque. Su labor fue fundamental para liberar a los ocupantes atrapados en el vehículo, asegurar la zona ante posibles fugas de combustible y colaborar con la atención prehospitalaria de los heridos.

Ministerio de Salud: Para emergencias médicas o atención de salud, se pueden comunicar con el establecimiento de salud más cercano o llamar al 113 , la línea gratuita del MINSA para orientación y atención.

Para atención médica de urgencia y envío de ambulancias, se debe llamar al 106, la línea nacional del SAMU.