Damián y El Toyo caen en su propia trampa con broma de Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro: "¡Soy hipertenso!"

Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero sorprendieron a Damián y El Toyo con una ingeniosa broma durante el programa 'MVP' en +QTV.

Los reyes peruanos de la broma y la cámara oculta, Damián y El Toyo, vivieron un inesperado “cambio de roles” durante su visita al podcast ‘MVP’, conducido por Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero. Lo que comenzó como una típica secuencia humorística terminó en un giro que arrancó carcajadas en el set y en redes sociales: los bromistas acabaron siendo las víctimas de su propio juego.

La broma que salió mal

El momento viral ocurrió durante la grabación de ‘MVP’, el programa de entrevistas y desafíos que Miyashiro y Guerrero llevan adelante en el canal digital +QTV. Damián Odé y El Toyo, expertos en bromas a personajes del espectáculo, intentaron sorprender a Paolo Guerrero con una descarga eléctrica, sin imaginar la reacción que generaría en el excapitán de la selección peruana.

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Al recibir la descarga, Paolo Guerrero reaccionó molesto e incómodo, asegurando que no podía participar en ese tipo de juegos debido a su hipertensión.

“¡Yo soy hipertenso, hue***, yo tengo problemas con esta... No pueden hacer eso!”, exclamó, saliendo del set y dejando sorprendidos y algo asustados a Damián y El Toyo, quienes rápidamente intentaron disculparse mientras Aldo Miyashiro pedía que se cortara la grabación para calmar la situación.

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Lo que los comediantes no sabían era que, en realidad, Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro habían planeado devolverles la jugada. Mientras Damián y El Toyo se mostraban preocupados por la reacción de Paolo, este se mantenía oculto entre bambalinas, matándose de risa junto a parte del equipo, mientras Miyashiro hacía tiempo para la supuesta “despedida” del programa.

Durante una entrevista, Paolo Guerrero es víctima de una broma con una máquina de toques eléctricos. Su reacción inicial de enojo asusta a Damián y el Toyo, los reyes de la broma; pero al final recibieron de su propia medicina, con broma de Paolo y Aldo Miyashiro, terminando todo en pura risa. Video: +QTV / MVP

El desenlace fue tan inesperado como cómico. En el momento de grabar la salida del episodio, Guerrero reapareció entre risas, dejando claro que todo había sido una elaborada broma ideada para sorprender a los mismísimos reyes de la broma.

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El Toyo, entre carcajadas, reconoció la genialidad del engaño: “Ahora ya no es solo Chiquito, ahora va a ser Chiquito y Paolo”, le decía a Damián, quien estaba preocupado porque ya le había pasado lo mismo anteriormente, y dejó molesto al exfutbolista ‘Chiquito’ Flores.

Reacciones en el set y en redes

La secuencia de la broma y su desenlace rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Los seguidores celebraron el giro y la capacidad de Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro para “voltearle la torta” a Damián y El Toyo, quienes quedaron palteados ante la inesperada reacción del futbolista.

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Comentarios como “Por primera vez vi perder a Damián y El Toyo”, “Qué roche se paltearon Damián y El Toyo”, y “Le voltearon el chiste” se multiplicaron en plataformas digitales, evidenciando la sorpresa y el buen humor del público ante un episodio que, por una vez, sacó de su zona de confort a los bromistas profesionales.

‘MVP’, el programa de Aldo Miyashiro y Paolo Guerrero

‘MVP’ es un formato digital estrenado en marzo en el canal digital +QTV, conducido por Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro. Desde su debut, el programa ha buscado combinar anécdotas, entrevistas a personajes del espectáculo y del deporte, y desafíos lúdicos, apostando por un tono relajado y espontáneo.

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El debut de “MVP con Paolo y Aldo” en el canal digital +QTV generó intensas reacciones en redes sociales y marcó el inicio en streaming de Paolo Guerrero.

El debut del programa generó reacciones divididas: algunos espectadores celebraron la química entre los conductores, mientras que otros cuestionaron la falta de soltura inicial de Paolo Guerrero, acostumbrado a la presión de las canchas pero aún adaptándose al ritmo de la conducción en streaming. Miyashiro ha sido clave en mantener el ritmo del espacio, aprovechando su experiencia televisiva.

El formato ha recibido invitados como Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes han bromeado sobre episodios mediáticos del pasado, incluidas referencias a los propios ampay de los conductores, lo que ha aportado un aire de autocrítica y humor al espacio.

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Damián y El Toyo, conocidos por su larga trayectoria en la televisión peruana con programas de cámaras ocultas y bromas pesadas, no ocultaron su sorpresa y, finalmente, celebraron haber sido víctimas de una broma tan bien ejecutada. El Toyo, en particular, se lavó las manos asegurando que él no había participado directamente, mientras que Damián reconocía, entre risas, lo bien que les había salido la jugada a Paolo y Aldo.

El episodio marca un hito para “MVP”, que logró captar la atención del público mostrando un Paolo Guerrero más relajado y dispuesto a reírse de sí mismo, así como a devolver bromas en vivo.

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