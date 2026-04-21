La biopic de Michael Jackson apuesta por el show y deja fuera las sombras

Michael Tráiler Oficial

Michael cubre con un guante de lentejuelas el legado mancillado de la estrella del pop, ocultando las complejidades de Michael Jackson tras una biografía convencional que, si te tapas los oídos, suena de maravilla.

La película de Antoine Fuqua cuenta con la autorización del patrimonio de Jackson y entre sus productores se encuentran los albaceas de Jackson. Por lo tanto, es, por naturaleza, una perspectiva limitada y autorizada sobre Jackson. La película termina antes de la avalancha de acusaciones de abuso sexual de menores, o del propio reconocimiento de Jackson de dormir junto a niños. Jackson y su patrimonio han mantenido durante mucho tiempo su inocencia. En su único juicio penal, en 2005, Jackson fue absuelto.

Michael ni siquiera alude sutilmente a estos hechos. Los pasa por alto con un moonwalk. El resultado es una especie de película de fantasía, que revive los momentos más extraordinarios de Michael Jackson mientras hace la vista gorda ante los más bajos.

Hay algo en ello que, comprensiblemente, resulta difícil de resistir. ¿A quién no le encantaría olvidar todo lo malo que rodea a Michael Jackson? Solo “Billie Jean” ya es suficiente para provocarte amnesia. Estamos hablando de uno de los mejores artistas de canto y baile del siglo XX. La conexión que forjó con millones de personas no debe darse por sentada. Y puede resultar francamente embriagador volver a deleitarse con la antigua gloria de Jackson —o, al menos, con una asombrosa aproximación a ella por parte de Jaafar Jackson, su sobrino—. Pero eso también convierte a Michael en un cuento de hadas tan fantástico como el País de Nunca Jamás de Peter Pan.

La película 'Michael' recrea la vida de Michael Jackson omitiendo las acusaciones de abuso sexual y polémicas posteriores

Michael incluía originalmente escenas relacionadas con las acusaciones de abuso sexual, pero estas se eliminaron debido a las condiciones de un acuerdo previo. La película final, con guion de John Logan (Gladiator, El aviador), se estructura en gran medida como un drama entre padre e hijo. En las primeras escenas de la película, ambientadas en Gary, Indiana, Joe Jackson (un Colman Domingo, como siempre, cautivador) entrena a la fuerza a sus hijos para que se conviertan en los Jackson 5 y azota al joven Michael (un excelente Juliano Krue Valdi) con su cinturón.

Aunque Michael abarca desde los Jackson 5 hasta Off the Wall y Thriller, su hilo conductor es la lucha de Michael por emanciparse de su autoritario padre y mánager. En ese sentido, es bastante similar a Elvis (2022), que también se centró en la dinámica entre Presley y el controlador coronel Tom Harper.

'Michael' se enfoca en el ascenso artístico del Rey del Pop, desde los Jackson 5 hasta su éxito mundial con 'Thriller'

Del mismo modo, el enfoque biográfico de trazos generales y “repaso de éxitos” está muy presente en Michael, producida por Graham King (Bohemian Rhapsody). Fuqua, más conocido por thrillers musculosos como Training Day y The Equalizer, es quizá una elección inesperada para la tarea. Pero escenifica con ingenio algunas escenas, como cuando el joven Michael graba por primera vez una canción en un estudio de grabación. Mientras su padre acecha fuera y los productores le dicen a Michael que no mueva tanto los pies, Fuqua se traslada al interior de la cabina. No oímos nada más que la voz de Michael. El ruido cesa y solo queda su poder vocal puro, aún sin corromper, cantando “Who’s Lovin’ You”.

Lo que le sucedió a Jackson al llegar a la edad adulta, muchos lo considerarían tanto una historia de éxito asombrosa como una tragedia estadounidense. Michael no busca ese equilibrio. Se centra principalmente en el surgimiento de un ícono, aunque sea uno peculiar que se refugia en una habitación llena de juguetes infantiles y cuya necesidad de ser “perfecto” lo lleva a someterse a cirugías estéticas cuando apenas tiene veintipocos años. Estos y otros acontecimientos (como la llegada del chimpancé Bubbles) son recibidos en su mayoría con incredulidad por parte de los miembros de la familia: las excentricidades de un genio infantil.

El largometraje, dirigido por Antoine Fuqua, es producido con la autorización y supervisión de los albaceas del patrimonio de Jackson

En casi cada momento, se nota que la narrativa está siendo tergiversada, a veces por quienes aún viven. (Joe Jackson falleció en 2018, nueve años después de la muerte de su hijo a los 50 años). Katherine Jackson (Nia Long), la madre de Michael, es francamente santa. John Branca (Miles Teller), coejecutor del patrimonio de Jackson y productor de la película, es visto como un aliado heroico de Michael.

Quizá Branca merezca la vuelta de honor. Un renacimiento de Jackson en la gran pantalla como este era antes impensable. Pero Michael es el último de una serie de éxitos para el antiguo Rey del Pop, entre los que se incluyen los espectáculos del Cirque du Soleil y MJ the Musical en Broadway —todo ello a pesar de las pruebas presentadas por el documental de 2019 Leaving Neverland. Michael no es realmente una refutación de esa película. Es puro impacto y asombro pop. Y subir el volumen de “Beat It” te hará ganar algunas discusiones.

La narrativa de 'Michael' prioriza la relación de Michael con su estricto padre y mánager, similar a la dinámica mostrada en 'Elvis'

Lo que vemos en pantalla convive constantemente, en nuestra mente, con lo que no se ve. Incluso las biografías cinematográficas más edulcoradas dejan entrever algunos rasgos negativos, pero la película de Fuqua se ciñe casi por completo al Michael del mito. Visita a niños en hospitales, hace historia para la comunidad negra en MTV, compone el álbum Thriller casi en solitario. (Kendrick Sampson interpreta a un Quincy Jones que apenas aparece en pantalla).

Tal y como lo interpreta Jaafar Jackson, Michael es un inocente de gran corazón que llevaba las cicatrices del abuso y, sin embargo, mantenía una fe infantil en la música: rey y víctima del pop, a la vez. Si hay algo que no necesita adornos aquí, es el fervor del público por Jackson en su asombroso apogeo. Fuqua se detiene en los fans que enloquecen por Michael, pero ese ardor era real. La interpretación de Jaafar Jackson es una réplica notable y encantadora, no solo por los pasos de baile y la voz, sino, lo que es más importante, por canalizar la dulzura de Jackson.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, interpreta al ícono musical, y se destaca por imitar sus pasos de baile y su voz

Michael concluye con una nota de triunfo extraña y —teniendo en cuenta el rumbo que acabarían tomando las cosas para Jackson— completamente falsa. Pero cuando la película se centra en la música, como suele hacer en las numerosas actuaciones en directo, es difícil no emocionarse. Hay una emoción innegable al ser transportado a una América más inocente que despertaba al poder del espectáculo pop, cuando los estadios cantaban al unísono “Man in the Mirror” y “Human Nature”. La nostalgia de Michael va más allá de Michael Jackson. Pero creer ciegamente solo en esa celebridad, en esa fantasía, es repetir una triste historia una y otra vez.

Michael, estrenada por Lionsgate en cines este jueves, ha sido clasificada como PG-13 por la Motion Picture Association debido a algunos contenidos temáticos, lenguaje y escenas de fumadores. Duración: 127 minutos. Una estrella y media de cuatro.

Fuente: AP.

Fotos: Lionsgate vía AP; Glen Wilson/Lionsgate vía AP.