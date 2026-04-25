‘Michael’, el lustroso pero vacío biopic de Michael Jackson que se centra más en ensalzar el mito que en entender a la persona

Michael presenta su último tráiler.

Imaginen por un momento una película sobre un joven polaco que sobreviviese al Holocausto, se convirtiese en cineasta símbolo de toda una nueva ola en su país, lograse entrar en Hollywood y realizar allí algunas de las mejores películas de la época, desde clásicos del terror al cine negro. A golpe de "Olvídalo Jake, es Chinatown" cerraría esa hipotética película sobre un tal Roman Polanski, dejando para más inri a los espectadores con la pregunta de si eso tendrá segunda parte, y cómo podría ser. Pues solo así puede entender uno cómo es Michael, el biopic que acaba de llegar a cines en torno a la figura de Michael Jackson, que no la persona.

Sin ánimo de comparar al rey del pop con el director de La semilla del diablo, lo cierto es que la premisa de este biopic se presta a ello. No solo acota deliberadamente la historia del cantante para dejar fuera todos los momentos oscuros de su carrera, sino que busca deliberadamente suavizar y encumbrar los momentos que sí escoge para mostrar. Lo bueno es que en el cine, como en muchos otros artes, lo que no se muestra también dice algo, y Michael está llena de omisiones que revelan la propia naturaleza que pretende ocultar a toda costa, desde la verdadera relación de Jackson con sus padres como su influencia en la música popular desde los años 80, sin duda uno de los grandes debes del filme.

La película arranca en Gary, Indiana, a finales de los 60, donde la humilde familia Jackson cuenta con su propia banda, The Jackson 5. El más pequeño de ellos, Michael, parece ser el único incapaz de seguir el ritmo impuesto por el padre, Joseph Jackson (Colman Domingo), quien somete a sus chicos a exhaustivos ensayos y se ensaña especialmente con Michael. Tras fichar por el sello discográfico Motown Records y convertirse en una de las voces más especiales del mundo, el joven Michael comienza a meditar la idea de abandonar el grupo y formar una carrera en solitario, pero la alargada sombra de su padre aún pesa sobre sus hombros.

Una escena de 'Michael'. (Glen Wilson/Lionsgate vía AP)

Un villano para un cuento de hadas

La premisa de la película basta para hacerse una idea de en torno a qué está articulada la película, y no es otra que el personaje de Colman Domingo, padre de Michael en la ficción. Un antagonista silencioso pero siempre presente, y que es en realidad quien delimita la cronología de la película, pues no en vano esta concluye precisamente cuando Michael termina ese viaje de liberación de su figura paterna, que encuentra antes en su guardaespaldas Bill Bray (KeiLyn Durrel Jones). La consecuencia directa es que Joseph Jackson ejerce de agujero negro que absorbe toda la incomodidad y maldad de la película, al tiempo que Michael es descrito como un personaje eminentemente blanco y puro, sin apenas aristas.

Al contrario que otros biopic de la ya larga lista de los últimos años, desde Bohemian Rhapsody hasta Springsteen: Deliver Me From Nowhere, pasando por Elvis o A Complete Unknown sobre Bob Dylan, Michael no tiene altibajos ni claroscuros. Hay una figura casi divina solo empañada por su padre, pero no es una historia de auge y caída, pues en ningún momento se ve una caída como tal. Solo una retahíla de escenas inconexas de animales y visitas a niños terminales para reafirmar la idea de que Michael era una suerte de Peter Pan fruto de su pasado. En definitiva, la película se parece mucho más al cuento de hadas con el que se muestra a Michael tan embelesado -clásicos Disney, cine de Charles Chaplin y demás cortos animados- que a un biopic al uso, y se señala a estos referentes poco menos que como influencia directa antes que el productor Quincy Jones o la verdadera visión original que poseía el propio cantante.

Imagen de 'Michael'. (Lionsgate via AP)

Exhibiendo repertorio

Si hay dos cosas a rescatar de Michael son, por un lado, el propio encargado de dar vida al mito, el sobrino del cantante Jafaar Jackson, quien en su debut cinematográfico da una convincente interpretación sin caer en manierismos, en un papel que podía prestarse mucho a la parodia. Por otro, la exhibición de repertorio del cantante, desde sus primeros temas con The Jackson 5 al disco cumbre Thriller, del cual hay varios temas con la suficiente fuerza como para construir escenas, desde Beat It y su batalla de bandas a la propia Thriller en uno de los pocos momentos en los que se muestra al Michael más genio artístico, cameo de John Landis incluido.

No será un biopic al uso por sus decisiones argumentales y de tono, pero desde luego es musical y son sus momentos musicales los mejores, aunque solo sea por recordar esas canciones y recrearse con la coreografía del rey del pop, fantásticamente recreada. Solo cabe preguntarse si esta fórmula que emprendió Bohemian Rhapsody durará mucho más o si los espectadores pronto se empezarán a hacer preguntas. Las mismas que despierta este atípico biopic, tan lustroso sobre el escenario como vacío fuera de él, embelesado por el ídolo y desinteresado en la persona humana detrás de él. Haya o no una continuación, no parece que en ella vayamos a ver al verdadero Michael.