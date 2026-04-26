Keiko Fujimori ha hecho su “mejor” cuarta campaña presidencial y Rafael López Aliaga se “autodestruyó”, señala analista

Keiko Fujimori, tras perder tres elecciones presidenciales, afronta su cuarta campaña con una estrategia más sensata y sin errores, según el analista Iván Hurtado

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha realizado una campaña electoral “más sensata y sin errores” tras haber perdido tres elecciones presidenciales consecutivas y postular por cuarta vez en estos comicios, donde nuevamente figura en la segunda vuelta, afirmó este domingo el analista político Iván Hurtado.

En diálogo con la radio Exitosa, el especialista resaltó la estrategia de la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) frente a los demás aspirantes, especialmente tras las derrotas sufridas ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

“Es una Keiko Fujimori mucho más madura, alejada de ansiedades que muchas veces generan las campañas electorales y que llevan a cometer errores garrafales”, afirmó al explicar que el elemento diferenciador no está en la calidad de las propuestas ni en la selección de equipos, sino en la ausencia de fallos estratégicos.

“Ella ha hecho quizá la mejor campaña, (...) fundamentalmente porque no ha cometido errores y se muestra mucho más sensata que el resto de los candidatos que han mostrado insensatez a caliente”, señaló.

Fujimori superó a López Aliaga en intención de voto en marzo y consolidó su posición en la recta final antes de las elecciones generales, según los sondeos de Datum e Ipsos

Hurtado mencionó también el caso de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, como ejemplo de los riesgos que enfrentan los candidatos al dejarse influenciar por la presión del entorno electoral. “Yo creo que él es el ejemplo más claro de cómo destruir o autodestruir una candidatura presidencial producto de las ansiedades, por culpa de la cabeza caliente y porque no ha sido capaz de escuchar a sus propios asesores”, sostuvo.

Días antes de los comicios, el exalcalde llamó “gente de mi**da” y “gente basura” a ciudadanos que le arrojaron huevos y otros objetos durante un mitin en Andahuaylas, en el departamento andino de Apurímac. Incluso enfrentó momentos de tensión, hablando rodeado de paraguas abiertos, escudos policiales y junto a su equipo de seguridad para evitar los ataques de sus opositores.

En contraste, Hurtado subrayó que Fujimori ha sacado “adelante un proceso con mucho más calma y quizá incluso sabiduría, alejándose ella misma de la confrontación y, por el contrario, incluso está tendiendo ramos de olivo a sus principales competidores que en lugar de responder adecuadamente, le tiran la puerta en la cara”.

Hurtado señala que Fujimori muestra mayor madurez y control emocional, evitando los errores provocados por la ansiedad en campañas anteriores

No obstante, indicó que de cara al balotaje, la candidata debe entender que “buscar ese voto antifujimorista es prácticamente imposible”.

Fujimori superó al exalcalde de Lima en los sondeos por primera vez en marzo, cuando faltaban semanas para los comicios generales del 12 de abril. Una encuesta de Datum situó a Fujimori con 10,7% y a López Aliaga con 10%.

En la recta final, los porcentajes subieron: el 10 de abril, Datum informó un 16,5% para Fujimori y un 12,8% para López Aliaga. Ipsos, en su encuesta de salida, colocó a la candidata con 16,6% y al líder de Renovación Popular con 11%.

“Fraude”

López Aliaga, que con el 95 % del escrutinio está fuera del balotaje y es tercero en las presidenciales por apenas 20.000 votos, ha reiterado que en los comicios no hubo irregularidades, sino actos criminales que responden, según él, a una estrategia fraudulenta contra su postulación.

“Hay un sabotaje y hay un fin. Hay un acto criminal en contra de lo más sagrado de una democracia, que es el voto, el derecho a votar. Hay una injerencia clarísima, una estrategia que ya tiene un nombre”, dijo al agregar, sin evidencias concretas, que en estas elecciones se ha llevado a cabo un ‘Plan Morrocoy’, una estrategia atribuida al chavismo en Venezuela para supuestamente ralentizar el voto.