Perú

Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron: todos los invitados y los emotivos mensajes que recibió la pareja

La boda íntima del cineasta y el cantautor conquistó el Valle Sagrado junto a invitados como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, donde la alegría, la música y la diversidad crearon un ambiente inolvidable para todos los presentes

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Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron su boda en el Valle Sagrado de Cusco junto a familiares, amigos y figuras del espectáculo nacional e internacional. (Instagram)

Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellaron su historia de amor con una íntima y emotiva ceremonia en el Valle Sagrado de Cusco, rodeados de familiares, amigos cercanos y figuras del espectáculo nacional e internacional. El evento, celebrado el sábado 25 de abril, marcó la consolidación de una relación de más de una década y fue un homenaje a la diversidad, el amor y la autenticidad.

La noticia del enlace entre Bruno Ascenzo y Adrián Bello se mantuvo en reserva durante varias horas y fue confirmada por la noche a través de redes sociales y mensajes de los propios asistentes. La elección del Cusco, con la majestuosidad de las montañas como testigo, le dio un marco simbólico a la unión del cineasta y el cantautor.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Actores y amigos celebran la unión de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en una emotiva ceremonia al aire libre, con la presencia destacada de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. (Instagram)

Invitados de lujo en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

El círculo de invitados incluyó a amigos de toda la vida, familiares y personalidades del mundo artístico. Entre los asistentes más destacados se encontraron la actriz Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz, que habían llegado días antes a la ciudad imperial. La presencia de ambos no pasó desapercibida, especialmente por la cercana amistad que une a Cayo con Ascenzo.

¡El amor triunfó! Así fue el mágico momento en que Bruno Ascenzo y Adrián Bello se convirtieron en esposos, celebrando su unión entre la alegría de invitados como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. Video: Instagram Xanaxtasia

El evento también reunió a figuras del teatro y la televisión peruanos, como Nicolás Galindo, Luciana Arispe, Gisela Ponce de León, Rodrigo Palacios, Érika Villalobos, Luciana Blomberg, Melania Urbina y Alicia Mercado.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Actores y amigos cercanos comparten momentos de alegría en la víspera de la unión de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en una emotiva reunión en Cusco. (Instagram)

También estuvieron presentes Katia Condos, Marco Zunino, Daniela Sarfati, Sergio Gjurinovic, Wendy Ramos, Giovanni Ciccia junto a su esposa Doménica Seminario y Denisse Dibós.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Carlos Carlín, Katia Condos, Denisse Dibos, Gachi Rivero, Gisela Ponce de León, Marco Zunino, entre otros actores acompañaron a la pareja. (Instagram)

Asimismo, se sumaron a la extensa lista de invitados actores como Carolina Cano, Jely Reátegui, Gachi Rivero y Jimena Lindo. El productor Miguel Valladares, director de Tondero Producciones y amigo muy cercano de la pareja, también estuvo presente.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Invitadas como Gachi Rivero, Melania Urbina, Luciana Blomberg y Jimena Lindo lucieron radiantes en la emotiva celebración del matrimonio de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. (Instagram)

La directora teatral Denisse Dibós compartió imágenes de los previos al matrimonio, mostrando la llegada de los amigos y la emoción de reencontrarse para el gran día. “Van llegando todos a Cusco para el gran día”, escribió en una de sus publicaciones, donde se la ve acompañada de varios miembros del elenco de ‘Esta Sociedad’.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Actores peruanos Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron su unión con una elegante boda que reunió a amigos y figuras del espectáculo como Carolina Cano, Andrés Salas, Rodrigo Palacios y Xanaxtasia, nombre artístico de Diego Muñoz, una drag queen peruana. (Instagram)

Mensajes y momentos emotivos en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

El ambiente cálido y familiar quedó reflejado no solo en la decoración y el entorno natural, sino también en los mensajes que los invitados compartieron en sus redes sociales. La actriz Anahí de Cárdenas fue una de las más entusiastas en su dedicatoria: “Jamás vi tanto amor, tanta dedicación y tanta admiración junta. Bruno y Adrián nos enseñan todos los días lo importante de la vida. El amor, el amar y ser amado”.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebran su matrimonio tomados de la mano y reciben unas lindas palabras de parte de la actriz Anahí de Cárdenas. (Instagram)

Katia Condos, otra de las invitadas, publicó una foto junto a los novios con el mensaje: “El matri más bello del mundo mundial. Los amo”.

Rodrigo Palacios felicitó a la pareja con un mensaje que resume el sentimiento compartido por muchos: “Felicidades amigos lindos, todo lo mejor para ustedes hoy y siempre. Prueba fehaciente de que el amor siempre termina ganando”.

Luciana Blomberg compartió el momento en que ambos novios bailaron con sus familias, formando un solo círculo de felicidad: “Así se celebra el amor… Qué bonito ha sido ser parte de este momento. Ha sido algo mágico y único como su amor. Los quiero mucho”.

Alicia Mercado, también actriz y amiga de la pareja, destacó la autenticidad y la alegría del evento: “Me dediqué a disfrutar de ese amor tan hermoso, así que esta es una de las pocas fotos que tengo. Que sean felices para siempre”.

Miguel Valladares, productor y director de Tondero, compartió una divertida imagen donde los novios lo cargan en hombros: “Anoche celebramos el amor, pero también la amistad, la historia y la vida compartida. Qué felicidad ver a dos de mis personas favoritas del mundo darse el sí”.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
La boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello fue una emotiva celebración llena de alegría, con la presencia de destacadas personalidades como Stephanie Cayo, que no dudó en cantar con la pareja. (Instagram)

Una celebración que trascendió lo simbólico

El evento, cuidadosamente organizado y lejos del bullicio mediático, incluyó detalles como una torta de bodas de cinco pisos decorada con flores de azúcar pintadas a mano, evocando los colores y la energía del entorno andino. Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación musical de Adrián Bello y la participación de Stephanie Cayo, quien cantó ‘Sabor a mí’.

El amor y la complicidad de la pareja fueron el centro de la celebración. Bruno Ascenzo y Adrián Bello han construido una relación de más de diez años, marcada por el apoyo mutuo y la creatividad conjunta. En 2020, ambos hicieron pública su relación durante el Día del Orgullo LGTBIQ+, y en enero de 2025 anunciaron su compromiso.

La boda en Cusco, celebrada con amigos y rodeada de naturaleza, se convierte en un referente de visibilidad y diversidad en el entretenimiento peruano, recibiendo muestras de cariño y felicitaciones de colegas y seguidores. El mensaje fue claro: el amor, en todas sus formas, siempre gana.

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