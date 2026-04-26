Bruno Ascenzo y Adrián Bello se casaron: todos los invitados y los emotivos mensajes que recibió la pareja

Bruno Ascenzo y Adrián Bello sellaron su historia de amor con una íntima y emotiva ceremonia en el Valle Sagrado de Cusco, rodeados de familiares, amigos cercanos y figuras del espectáculo nacional e internacional. El evento, celebrado el sábado 25 de abril, marcó la consolidación de una relación de más de una década y fue un homenaje a la diversidad, el amor y la autenticidad.
La noticia del enlace entre Bruno Ascenzo y Adrián Bello se mantuvo en reserva durante varias horas y fue confirmada por la noche a través de redes sociales y mensajes de los propios asistentes. La elección del Cusco, con la majestuosidad de las montañas como testigo, le dio un marco simbólico a la unión del cineasta y el cantautor.
Invitados de lujo en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
El círculo de invitados incluyó a amigos de toda la vida, familiares y personalidades del mundo artístico. Entre los asistentes más destacados se encontraron la actriz Stephanie Cayo y el cantante español Alejandro Sanz, que habían llegado días antes a la ciudad imperial. La presencia de ambos no pasó desapercibida, especialmente por la cercana amistad que une a Cayo con Ascenzo.
¡El amor triunfó! Así fue el mágico momento en que Bruno Ascenzo y Adrián Bello se convirtieron en esposos, celebrando su unión entre la alegría de invitados como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. Video: Instagram Xanaxtasia
El evento también reunió a figuras del teatro y la televisión peruanos, como Nicolás Galindo, Luciana Arispe, Gisela Ponce de León, Rodrigo Palacios, Érika Villalobos, Luciana Blomberg, Melania Urbina y Alicia Mercado.
También estuvieron presentes Katia Condos, Marco Zunino, Daniela Sarfati, Sergio Gjurinovic, Wendy Ramos, Giovanni Ciccia junto a su esposa Doménica Seminario y Denisse Dibós.
Asimismo, se sumaron a la extensa lista de invitados actores como Carolina Cano, Jely Reátegui, Gachi Rivero y Jimena Lindo. El productor Miguel Valladares, director de Tondero Producciones y amigo muy cercano de la pareja, también estuvo presente.
La directora teatral Denisse Dibós compartió imágenes de los previos al matrimonio, mostrando la llegada de los amigos y la emoción de reencontrarse para el gran día. “Van llegando todos a Cusco para el gran día”, escribió en una de sus publicaciones, donde se la ve acompañada de varios miembros del elenco de ‘Esta Sociedad’.
Mensajes y momentos emotivos en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
El ambiente cálido y familiar quedó reflejado no solo en la decoración y el entorno natural, sino también en los mensajes que los invitados compartieron en sus redes sociales. La actriz Anahí de Cárdenas fue una de las más entusiastas en su dedicatoria: “Jamás vi tanto amor, tanta dedicación y tanta admiración junta. Bruno y Adrián nos enseñan todos los días lo importante de la vida. El amor, el amar y ser amado”.
Katia Condos, otra de las invitadas, publicó una foto junto a los novios con el mensaje: “El matri más bello del mundo mundial. Los amo”.
Rodrigo Palacios felicitó a la pareja con un mensaje que resume el sentimiento compartido por muchos: “Felicidades amigos lindos, todo lo mejor para ustedes hoy y siempre. Prueba fehaciente de que el amor siempre termina ganando”.
Luciana Blomberg compartió el momento en que ambos novios bailaron con sus familias, formando un solo círculo de felicidad: “Así se celebra el amor… Qué bonito ha sido ser parte de este momento. Ha sido algo mágico y único como su amor. Los quiero mucho”.
Alicia Mercado, también actriz y amiga de la pareja, destacó la autenticidad y la alegría del evento: “Me dediqué a disfrutar de ese amor tan hermoso, así que esta es una de las pocas fotos que tengo. Que sean felices para siempre”.
Miguel Valladares, productor y director de Tondero, compartió una divertida imagen donde los novios lo cargan en hombros: “Anoche celebramos el amor, pero también la amistad, la historia y la vida compartida. Qué felicidad ver a dos de mis personas favoritas del mundo darse el sí”.
Una celebración que trascendió lo simbólico
El evento, cuidadosamente organizado y lejos del bullicio mediático, incluyó detalles como una torta de bodas de cinco pisos decorada con flores de azúcar pintadas a mano, evocando los colores y la energía del entorno andino. Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación musical de Adrián Bello y la participación de Stephanie Cayo, quien cantó ‘Sabor a mí’.
El amor y la complicidad de la pareja fueron el centro de la celebración. Bruno Ascenzo y Adrián Bello han construido una relación de más de diez años, marcada por el apoyo mutuo y la creatividad conjunta. En 2020, ambos hicieron pública su relación durante el Día del Orgullo LGTBIQ+, y en enero de 2025 anunciaron su compromiso.
La boda en Cusco, celebrada con amigos y rodeada de naturaleza, se convierte en un referente de visibilidad y diversidad en el entretenimiento peruano, recibiendo muestras de cariño y felicitaciones de colegas y seguidores. El mensaje fue claro: el amor, en todas sus formas, siempre gana.