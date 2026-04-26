Perú

“Chaska” vuelve a volar: cóndor andino es liberado en el valle del Colca tras tratamiento en Arequipa y tendrá seguimiento satelital

El ave fue rescatada en estado crítico en una zona remota de la ciudad y tratada por especialistas antes de ser liberada con monitoreo satelital

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“Chaska” como ejemplo del impacto de programas de conservación en el país. (Composición: Infobae)
“Chaska” como ejemplo del impacto de programas de conservación en el país. (Composición: Infobae)

La reintroducción de fauna silvestre en su entorno natural refleja el alcance de los programas de conservación en el país. En la región Arequipa, una intervención reciente evidencia el trabajo coordinado entre instituciones públicas y organizaciones especializadas para recuperar especies en riesgo. El caso de un cóndor andino que regresa a su hábitat tras un proceso de atención veterinaria coloca en primer plano la importancia de la vigilancia y respuesta frente a emergencias en fauna.

El Valle del Colca, uno de los principales escenarios de observación de aves en el Perú, se convirtió en el punto de retorno para un ejemplar que atravesó un periodo crítico. La recuperación de esta ave no solo involucra atención clínica, también requiere evaluación de comportamiento y condiciones ambientales adecuadas para garantizar su reintegración. La liberación se realizó bajo criterios técnicos definidos por entidades competentes.

El proceso revela una cadena de acciones que inicia con el hallazgo del animal en estado vulnerable y culmina con su retorno al ecosistema. Cada fase incluye la participación de especialistas, instituciones estatales y organizaciones que aportan recursos y conocimiento. La articulación entre estos actores permite sostener intervenciones de este tipo en distintas regiones del país.

Rescate en una zona remota de Arequipa

Coordinación entre SERFOR, Sernanp, AUTOCOLCA y organizaciones internacionales. Autoridad Autónoma del Colca y Anexos
Coordinación entre SERFOR, Sernanp, AUTOCOLCA y organizaciones internacionales. Autoridad Autónoma del Colca y Anexos

El cóndor andino, identificado como “Chaska”, fue encontrado en condiciones críticas en el sector de Huaña, ubicado en el distrito de Quechualla, provincia de La Unión. El hallazgo se produjo cuando el ejemplar presentaba signos evidentes de deshidratación y debilidad, lo que motivó su traslado inmediato para recibir atención especializada.

Especialistas de la Reserva Paisajística del Cañón de Cotahuasi, perteneciente al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), ejecutaron el rescate y coordinaron el traslado hacia la ciudad de Arequipa. Esta acción permitió iniciar un proceso de diagnóstico y tratamiento en un entorno controlado.

Atención veterinaria y diagnóstico

El proceso incluyó diagnóstico, rehabilitación y evaluación de comportamiento, permitiendo el retorno seguro del cóndor a su hábitat natural en el Colca. Autoridad Autónoma del Colca y Anexos
El proceso incluyó diagnóstico, rehabilitación y evaluación de comportamiento, permitiendo el retorno seguro del cóndor a su hábitat natural en el Colca. Autoridad Autónoma del Colca y Anexos

El ave ingresó al recinto de rehabilitación del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) en el distrito de Yura. En este espacio, médicos veterinarios realizaron evaluaciones clínicas que determinaron una presunta intoxicación indirecta como factor que afectó su estado de salud.

El tratamiento incluyó hidratación, alimentación controlada y seguimiento constante del comportamiento del animal. Según información del SERFOR, el objetivo principal consistió en restablecer las condiciones físicas y garantizar que el ejemplar mantuviera conductas propias de su especie antes de considerar su liberación.

Tras completar el proceso de recuperación, los especialistas verificaron que “Chaska” presentaba condiciones óptimas para regresar a su entorno natural. Esta evaluación consideró tanto su estado físico como su capacidad de respuesta frente a estímulos del medio silvestre.

El cumplimiento de estos criterios permitió autorizar su liberación en el Valle del Colca, específicamente en el Mirador de la Cruz del Cóndor. Este punto resulta estratégico debido a la presencia frecuente de la especie y a las condiciones geográficas favorables para su desplazamiento.

Monitoreo satelital y seguimiento científico

Como parte del protocolo de liberación, el cóndor fue equipado con transmisores de carga solar que permitirán monitorear sus desplazamientos. Estos dispositivos, donados por la Fundación Cóndor Andino Perú y la Fundación Cóndor Andino Ecuador, facilitarán la recopilación de datos sobre rutas de vuelo y comportamiento.

La información obtenida contribuirá a identificar zonas clave para la conservación del cóndor andino y a mejorar las estrategias de protección de la especie. El monitoreo también permite evaluar la adaptación del ejemplar tras su retorno a la vida silvestre.

La liberación contó con la participación de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS Arequipa), AUTOCOLCA y la Fundación Cóndor Andino Perú – Ecuador. Esta intervención conjunta evidencia la necesidad de coordinación entre entidades para atender casos de fauna en riesgo.

El director ejecutivo del SERFOR, Erásmo Otárola, destacó el alcance de estas acciones. “Este importante acontecimiento reafirma el compromiso del SERFOR con la conservación y recuperación de especies emblemáticas, consolidando su rol no solo en la fiscalización, sino también en la restauración efectiva del patrimonio de fauna silvestre del país”, señaló.

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