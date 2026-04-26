FAP aceleró compra de aviones F-16 a EEUU ante repunte electoral de Roberto Sánchez, revela militar y exministro

La compra de 24 aviones F-16 a Estados Unidos se concretó de manera urgente ante el avance electoral de Roberto Sánchez

Una fuente militar y un exministro que participaron directamente en la adquisición de 24 aviones de combate F-16 a Estados Unidos revelaron a La República que la decisión se tomó mientras crecía el apoyo electoral a Roberto Sánchez, candidato del partido Juntos por el Perú (JP), que compite en estos comicios en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022).

“Era ahora o nunca. Si no se firmaba el contrato, tendríamos que haber esperado otros treinta años para que se presentara una oportunidad única como esta”, afirmó una autoridad militar involucrada en el proceso, citada en un informe difundido este domingo por el diario.

La fuente castrense indicó que la posibilidad de un eventual gobierno de Sánchez ponía en riesgo el proyecto. Por ese motivo, se desestimó la decisión del presidente interino José María Balcázar, quien el 17 de abril anunció la postergación de la compra.

El Gobierno peruano había asignado 3.500 millones de dólares para adquirir 24 aviones de combate destinados a renovar su anticuada flota, compuesta por los Mirage 2000 franceses, que llegaron a principios de los años 80, y los MIG-29 rusos comprados a finales de los años 90.

El acuerdo se firmó bajo reserva durante el gobierno interino de José Jerí y se mantuvo en secreto hasta ser revelado por su sucesor, José María Balcázar, quien intentó postergar la adquisición

Con ese presupuesto, presentaron propuestas la estadounidense Lockheed Martin, con el F-16 Block 70; la sueca Saab, con el Gripen; y la francesa Dassault, con el Rafale. El plan inicial contemplaba anunciar la propuesta seleccionada a finales de 2025. Sin embargo, tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), el proceso quedó detenido y los plazos se extendieron.

Bajo el mandato del presidente interino José Jerí (2025-2026), el proceso fue declarado secreto y se firmó en secreto un principio de acuerdo que incluía un cronograma, con la firma del contrato prevista para el 17 de abril y un primer desembolso de 2.000 millones de dólares pocos días después.

Balcázar, sucesor de Jerí, reveló la firma en una entrevista radial. El día de la suscripción, en la Base Aérea de Las Palmas, en Lima, el gobernante anunció su intención de aplazar la compra para que su sucesor decidiera si ejecutar o no la transacción.

El lunes 20 de abril, la Fuerza Aérea (FAP) firmó el acuerdo con Lockheed Martin, el mismo día que Balcázar reiteró que su gobierno no concretaría la compra. Solo cinco días antes, con el 89,46% de los votos contabilizados, Sánchez había superado en el escrutinio a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.

“Ante la posibilidad que en segunda vuelta Roberto Sánchez ganara a Keiko Fujimori, lo más seguro era firmar por los F-16 Block 70. El contrato estaba pauteado para el 17 de abril, no había que esperar hasta el resultado de la segunda vuelta del 7 de junio. Los norteamericanos tampoco estaban dispuestos”, explicó la fuente militar al diario.

Un exministro de Defensa que participó en el proceso confirmó que el temor a un gobierno de izquierda influyó en la firma del acuerdo. “Aquí hay un tema de Estado, que es la seguridad nacional de nuestro país. En 2027, si no es antes, nos vamos a quedar sin ningún avión de combate disponible para volar. El Perú no puede quedar en esa situación de indefensión. Es inaceptable”, afirmó.

La persistencia de Balcázar en aplazar la compra provocó la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa

“Entonces, si está en curso un proceso, y hay una propuesta muy atractiva, y cuenta con el respaldo de nuestro aliado, los Estados Unidos, ¿por qué dejar para otra ocasión la compra? Con mayor razón si existe la posibilidad de un próximo gobierno izquierdista, en este caso Roberto Sánchez, que apoyó la postura del presidente Balcázar de postergar la adquisición”, añadió.

Ambas fuentes pidieron no ser identificadas debido al carácter “secreto militar” de la contratación. El diario consignó que Sánchez no se opone a la renovación de la flota aérea, aunque considera prioritario enfocar los recursos en la lucha contra la pobreza.

Esta semana, al comprobar que Balcázar persistía en postergar la compra y no tenía intención de efectuar el pago previsto para este miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, y de Defensa, Carlos Díaz, presentaron su dimisión y revelaron que los contratos se firmaron el lunes.

El primer pago finalmente se ejecutó, lo que fue celebrado por el embajador, y está previsto que las primeras unidades lleguen en 2029, aunque ni Lima ni Washington han confirmado si el contrato cubre los 24 aviones estipulados inicialmente.

Con el 95,54% de los votos escrutados, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, suma el 17,06%, seguida por Sánchez, con el 12,04%, y López Aliaga, con el 11,89%, con una diferencia de 24.000 votos entre estos dos últimos.