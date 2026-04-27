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Golazo de Alianza Atlético tras remate de media distancia ante Universitario por Liga 1 2026

Valentín Robaldo se lució con una anotación de otro partido para silenciar el estadio Monumental y darle la ventaja a los ‘churres’

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El delantero dejó sin reacción al portero Miguel Vargas del cuadro 'crema' - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes se medía en condición de local contra Alianza Atlético en un duelo válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los dueños de casa buscaron proponer con su fútbol directo e intenso, aunque se encontraron con un equipo que se mostró combativo y se replegó bien en el aspecto defensivo, aunque con la consigna de atacar cuando tenía el balón. De hecho, esto dio sus frutos, ya que Valentín Robaldo apareció con un golazo tras un disparo de media distancia, dando la sorpresa en Ate.

Esta acción se llevó a cabo a los 47 minutos de la contienda. Con la tranquilidad de haber acabado 0-0 en el coloso de la ‘U’, el elenco de Sullana no perdió la paciencia para manejar el balón y tener criterio para tomar las mejores decisiones.

Justamente, luego de una larga posesión de la pelota, los dirigidos por Federico Urciuoli se animaron a ser más incisivos en el ataque. Román Suárez tocó con Germán Díaz, que metió un pase filtrado para Jorge del Castillo. El canterano de Alianza Lima metió un balón bombeado para Franchesco Flores, que se apoyó en primera con Robaldo.

El delantero argentino estuvo perfilado para su pierna izquierda, se acomodó y sacó un esquinado disparo que se coló en la red lateral del arco defendido por Miguel Vargas, quien nada puso hacer para evitar la anotación.

El esquinado remate de Valentín Robaldo para el 1-0 de Alianza Atlético ante Universitario.
El esquinado remate de Valentín Robaldo para el 1-0 de Alianza Atlético ante Universitario.

De esta manera, Alianza Atlético pudo plasmar el buen juego y la consistencia defensiva que tuvo en el primer tiempo. Esto desconcertó a Universitario, que apenas cuatro minutos después, apareció Edison Flores para captar un balón suelto en el área ‘norteña’ y colocar el empate transitorio.

Segundo gol de Valentín Robaldo ante Universitario

Valentín Robaldo ha sabido complicar a la defensa de Universitario en el estadio Monumental. Y es que todo Alianza Atlético no cedió ante la presión de los hinchas ‘cremas’ y sostuvieron la idea de su entrenador. Fue así como Williams Riveros, que quiso conducir con el balón tras un pase de Andy Polo, fue bloqueado por Franco Coronel y generó el contragolpe de los ‘churres’ tras un pase en profundidad de Jorge del Castillo.

Robaldo condujo por el sector izquierdo, luego le cedió la pelota a Coronal, quien no dudó en devolvérsela inmediatamente, para después definir con frialdad al primer palo de la valla de la ‘U’. Un golazo por la gestación de la jugada y la culminación de la misma.

El argentino aumentó el marcador con gran contragolpe luego de error de Riveros - Crédito: L1MAX.

Sin duda que la aparición de Valentín Robaldo se llevó las miradas en el Universitario vs Alianza Atlético. Pero las condiciones del atacante ‘gaucho’, fichado este año por los sullaneros desde Colegiales de la Primera Nacional de Argentina (Segunda División), se vieron reflejadas en sus primeras actuaciones. Su golazo ante Tigre por Copa Sudamericana y la diana ante Cienciano en el Torneo Apertura le han llevado a ser un jugador para observar con detenimiento. Esto considerando que la temporada pasada convirtió cinco tantos y repartió cuatro asistencias en 25 compromisos.

Alianza Atlético en Copa Sudamericana 2026

Alianza Atlético es uno de los representantes peruanos en la Copa Sudamericana 2026. De hecho, debutó con un empate 1-1 ante Tigre de Argentina en el estadio Miguel Grau del Callao, aunque luego cayó 2-1 ante América de Cali en Colombia en un polémico partido por un penal cobrado a favor de los locales.

Aún así, los ‘churres’ tratarán de mejorar sus números en los siguientes partidos para pelear en zonas más cómodas del Torneo Apertura y tentar un cupo al repechaje en el certamen de Conmebol.

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