Perú

Bruno Ascenzo y Adrián Bello: Fotos y videos de la romántica boda de la pareja en el Cusco

La pareja de artistas celebró su unión en el Valle Sagrado rodeados de amigos, naturaleza y momentos emotivos, creando una boda inolvidable que enamoró a todos quienes siguieron la jornada a través de redes sociales

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Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Incluye fotos de la recepción y los novios, con invitados como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz
Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebraron su boda con una emotiva ceremonia a la que asistieron amigos y colegas como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, compartiendo momentos de alegría y amor. (Instagram)

La boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello, celebrada en el Valle Sagrado de Cusco, fue un evento íntimo y elegante que combinó la majestuosidad natural del entorno con detalles cuidadosamente diseñados para reflejar la personalidad y el vínculo de la pareja. Las imágenes y videos compartidos por los invitados en redes sociales han permitido a seguidores y medios ser testigos de los momentos más especiales de la celebración.

Boda de ensueño y detalles personalizados en la boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello

La ceremonia, realizada el 25 de abril, estuvo marcada por la privacidad, la calidez y la conexión con la naturaleza. El Valle Sagrado sirvió de escenario para el “sí, acepto” de Bruno Ascenzo y Adrián Bello, quienes eligieron un look elegante y romántico: Bruno lució un terno gris azulado, mientras que Adrián optó por un traje bohemio en tonos tierra y una camisa de encaje blanco.

Revive los momentos más emotivos de la boda de los actores Bruno Ascenzo y Adrián Bello. Una ceremonia al aire libre llena de amor, alegría y la compañía de sus seres queridos en la mágica ciudad de Cusco. Videos: Instagram

El registro visual del evento fue clave para transmitir la atmósfera de la boda. La fotógrafa del evento y el hotel compartieron imágenes de la decoración, el paisaje y los momentos previos a la ceremonia. Uno de los detalles más comentados fue la espectacular torta de cinco pisos, decorada con flores de azúcar pintadas a mano en tonos vibrantes, en armonía con el entorno cusqueño.

Previo a la boda, los invitados disfrutaron de un cocktail de bienvenida, donde el padre de Adrián Bello pronunció un emotivo discurso: “Por Adrián y Bruno y el amor que los une, y por todos nosotros que tenemos la suerte de ser parte de esta hermosa historia”.

El padre de Adrián Bello ofrece un conmovedor discurso durante la celebración de su matrimonio con el director Bruno Ascenzo, emocionando a todos los invitados. Video: Instagram Xanasxtasia

Momentos musicales y de celebración

La música fue un elemento central en la ceremonia y la recepción. Adrián Bello interpretó el tema ‘La gloria eres tú’, mientras que Stephanie Cayo sorprendió a los novios con su versión de ‘Sabor a mí’. Gisela Ponce de León y Adrián cantaron juntos ‘Somos novios’, y la complicidad entre los presentes se hizo evidente en cada interacción.

Disfruta de los momentos más especiales de la boda de Adrián Bello y Bruno Ascenzo. Adrián sorprende a todos con su increíble voz interpretando clásicos románticos, y comparte el escenario con talentosas artistas como Gisela Ponce de León y Stephanie Cayo. Videos: Instagram

Uno de los videos más compartidos fue el ingreso de la pareja a la ceremonia, tomados de la mano y ovacionados por los asistentes. En otro momento, los novios alzaron las manos juntos tras la ceremonia, celebrando su unión entre besos y aplausos. En las imágenes aparecen amigos como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz, la actriz y el cantante español, quienes llegaron hace unos días a la ciudad de Cusco para compartir la felicidad de los novios y hacer turismo.

El padre de Adrián Bello ofrece un conmovedor discurso durante la celebración de su matrimonio con el director Bruno Ascenzo, emocionando a todos los invitados. Video: Instagram Xanasxtasia

La actriz Gachi Rivero capturó los instantes previos a la boda, mientras que Luciana Blomberg registró el baile familiar en el que cada novio bailó primero con sus padres y hermanos, luego unieron ambos círculos y finalmente intercambiaron para bailar con la familia del otro.

Mensajes y fotos de los invitados

La boda fue documentada ampliamente por los amigos de la pareja. Anahí de Cárdenas compartió fotos y videos con el mensaje: “Días como estos deberían de repetirse más a menudo. Jamás vi tanto amor, tanta dedicación y tanta admiración junta. Bruno y Adrián nos enseñan todos los días lo importante de la vida. El amor, el amar y ser amado”.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebran su matrimonio tomados de la mano y reciben unas lindas palabras de parte de la actriz Anahí de Cárdenas. (Instagram)

Katia Condos publicó una instantánea con los novios y escribió: “El matri más bello del mundo mundial. Los amo”.

Rodrigo Palacios expresó: “Felicidades amigos lindos, todo lo mejor para ustedes hoy y siempre. Prueba fehaciente de que el amor siempre termina ganando”.

Acompaña a Bruno Ascenzo y Adrián Bello en su día especial. Esta recopilación muestra la alegría, el romance y la increíble atmósfera de su boda en Cusco, rodeados de amigos, familiares y música en vivo. Videos: Instagram Carla Castillo Wedding Planner

Miguel Valladares, productor de cine, compartió una foto donde los novios lo levantan en hombros: “Anoche celebramos el amor, pero también la amistad, la historia y la vida compartida. Qué felicidad ver a dos de mis personas favoritas del mundo darse el sí”.

La actriz Alicia Mercado escribió: “Me dediqué a disfrutar de ese amor tan hermoso, así que esta es una de las pocas fotos que tengo. Que sean felices para siempre”.

Xanaxtasia, la drag queen peruana, compartió videos del ingreso de los novios y la celebración, mostrando la alegría y la diversidad del evento.

Los actores Bruno Ascenzo y Adrián Bello celebran su unión con un increíble y enérgico baile en su boda, rodeados del cariño de sus amigos y familiares. ¡La alegría y el amor se desbordan en la pista! Videos: Instagram

Un símbolo de diversidad y amor

La boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello se convirtió en un referente de celebración del amor en todas sus formas, visibilizando la diversidad y el respeto en el espectáculo peruano. La pareja, que hizo pública su relación en 2020 y anunció su compromiso en enero de 2025, coronó su historia con una ceremonia vibrante, rodeada de amigos y colegas.

Las imágenes y videos de la boda, difundidos en redes sociales, han sido recibidos con entusiasmo por seguidores y colegas, quienes destacan la autenticidad, la alegría y la belleza de un evento que marcó un hito en la escena artística nacional.

Boda de Bruno Ascenzo y Adrián Bello
La emotiva ceremonia marcó la consolidación de más de diez años de relación y destacó como homenaje a la diversidad, el amor y la autenticidad. (Instagram)

La unión de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en el Cusco no solo fue una celebración personal, sino un mensaje de inclusión, amor y respeto que resonó en la comunidad artística y más allá.

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