Gol de Edison Flores tras error del rival en Universitario vs Alianza Atlético por Liga 1 2026

El volante puso el empate tras error en defensa del cuadro piurano en el estadio Monumental - Crédito: L1MAX.

Tras el sorpresivo gol de Alianza Atlético de Sullana de Valentín Robaldo, Universitario de Deportes no se quiso quedar atrás y tras aprovechar un error de la defensa churre, Edison Flores puso el transitorio empate en el estadio Monumental de Ate, en un partido válido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Todo comenzó por el lado izquierdo del ataque estudiantil cuando el balón cayó en los pies de Inga que se deshizo de su marcador para lanzar un centro que en teoría no llevaría mayor peligro al área visitante.

Lo mismo pensó el central argentino Román Suárez que en su intento de rechazar el balón, lo único que logró fue enredarse en él y dejar a la gordita a merced del buen ‘Orejas’ que ni corto ni perezoso aprovechó para fusilar a un desprotegido Prieto para colocar el momentáneo empate a uno en el coloso de Ate.

Edison Flores celebra la llegada de Jorge ‘Coco’ Araujo al primer equipo

Luego del cambió de técnico en tienda merengue, Edison Flores, referente del club, remarcó el impacto positivo de la reciente incorporación de Jorge ‘Coco’ Araujo como técnico interino.

El volante subrayó que los cambios implementados por Araujo, junto con una presión más alta y nuevas variantes ofensivas, fueron determinantes para el rendimiento exhibido, y aseguró que el conjunto permanece enfocado en sumar puntos clave en lo que resta del torneo.

‘Orejas’ resalta el aporte de ‘Coco’ Araujo en el vestuario

El mediocampista fue clave al destacar el aporte de Jorge ‘Coco’ Araujo como técnico interino, quien implementó presión alta y variantes tácticas para devolver la energía y dirección al plantel crema en el torneo (Liga 1)

Luego de la victoria en la fecha pasada ante Deportivo Garcilaso, Edison Flores expresó que el equipo necesitaba reencontrarse con el triunfo en el Estadio Monumental y recobrar la confianza perdida durante las fechas previas.

Según el jugador, la llegada de Jorge ‘Coco’ Araujo como entrenador interino permitió introducir ajustes estratégicos en la presión y la salida de balón, lo que favoreció la generación de opciones en el área rival.

Flores explicó: “‘Coco’ modificó aspectos de lo que veníamos haciendo. Buscó que juguemos más arriba y eso fue clave. El grupo se sintió respaldado”, comentó en la zona mixta tras el encuentro.

El mediocampista resaltó también la cercanía profesional con Araujo, recordando que el nuevo técnico ya había trabajado en divisiones inferiores del club, lo cual facilitó la rápida adaptación del plantel.

Flores para Alex Valera

El papel de Alex Valera fue destacado por los integrantes del equipo, tras marcar dos de los goles que sellaron la victoria ante Deportivo Garcilaso. Para Flores, contar con un delantero en racha representa un factor decisivo para la confianza colectiva: “Es fundamental tener a nuestro ‘9’ marcando dos veces; eso anima al grupo y consolida el esfuerzo del trabajo ofensivo”, señaló.

El plantel considera que la actuación ofensiva, reforzada por la capacidad goleadora de Valera, permitió cambiar la dinámica negativa que había prevalecido en las jornadas anteriores.

En la tabla de posiciones, Universitario suma tres puntos que revitalizan sus aspiraciones para competir en la recta final del Torneo Apertura.

La búsqueda de un entrenador definitivo sigue abierta

Edison Flores reafirmó la importancia de los recientes ajustes tácticos y el respaldo del grupo hacia Jorge ‘Coco’ Araujo, destacando la rápida adaptación y actitud renovada tras el triunfo por goleada (Liga 1)

Si bien la llegada de Jorge Araujo ha significado una mejora en el rendimiento y el ambiente del vestuario, la directiva de Universitario continúa evaluando opciones para designar un director técnico permanente.

Flores aclaró que será la dirigencia y el área deportiva quienes tomen la decisión final: “Ellos están encargados de buscar lo mejor para el equipo y potenciar a la ‘U’”, afirmó el volante.

El club mantiene como prioridad sostener la regularidad en los resultados y consolidar un proyecto que permita mantener la competitividad durante la segunda fase del campeonato, mientras el cuerpo técnico interino continúa al frente del plantel.