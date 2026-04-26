Ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamar a elecciones por acusaciones de supuesto fraude

El general (r) Roger Zeballos, ex integrante del grupo de élite militar Chavín de Huantar, propuso que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el poder con un “golpe militar democrático” con el objetivo de convocar a nuevas elecciones. Esto motivado a las afirmaciones sobre un supuesto “fraude electoral”, señalado por el candidato presidencial Rafael López Aliaga sin pruebas que sostengan su denuncia.

Según Zeballos, la medida no tendría como objetivo instaurar una dictadura, sino forzar la convocatoria inmediata a elecciones generales en respuesta a lo que califica como una supuesta “democracia fraudulenta”.

Al ser consultado en CTV Perú sobre su propuesta, Zeballos indicó que se trataría de un proceso transitorio e insistió en que la demanda ciudadana por un cambio urgente da legitimidad a su idea . Respecto al papel del actual Congreso, manifestó que el Legislativo debería permanecer, aunque puntualizó que “habría que analizar bien” el alcance y la composición de este órgano durante la etapa de transición.

El general Roger Zeballos, ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamara a elecciones por acusaciones de “fraude”. (Foto: RPP)

Zeballos también indicó que él mismo podría liderar dicho gobierno transitorio. “He asumido y he ofrecido y he puesto en riesgo mi vida por el Perú. Soy consciente de que si entro con un grupo de militares en actividad, en retiro, a proponer un golpe militar democrático y transitorio, si puedo quedarme un mes, dos meses y cambiar y hacer que esto se haga como se debe hacer, con transparencia, con legalidad y con legitimidad”, indicó a.

La propuesta y su legitimidad según Zeballos

Zeballos recalcó que no está llamando a la insurgencia ni al derrocamiento clásico del poder. Explicó: “No estoy llamando a la insurgencia. No estoy llamando al golpe convencional de sacar... No, no estoy diciendo eso. Señores, tomemos el poder... que al presidente le hago ‘pff’ y se va, porque no tiene respaldo de nadie. El Congreso que tenemos actualmente no goza más que del 1% de aprobación”.

El general en situación de retiro también precisó que, de concretarse la toma del poder por parte de las fuerzas castrenses, el único fin sería organizar elecciones limpias sin demoras: “Tomar el poder no para quedarnos, sino simplemente para decir: ‘Señores, elecciones generales ya.’ Que salgan los resultados”. Además, añadió: “Que entren los organismos correspondientes, hagan su trabajo”.

El General Roger Zeballos afirmó que está dispuesto a “tomar el poder”, asumir la presidencia de forma transitoria “unos meses” para llamar a un nuevo proceso electoral debido a que, a su impresión, los actuales serían fraudulentos. REUTERS/Angela Ponce

Consultado sobre posibles consecuencias legales, Zeballos fue enfático: “Si después de eso me tengo que ir a la cárcel, lo haré por el Perú nuevamente”. En relación con la participación en la operación Chavín de Huantar, mencionó: “Hemos puesto el pecho por el Perú. ¿Por qué no hacerlo ahora?”.

Congreso e instituciones bajo sospecha

En cuanto al rol del Congreso en este escenario, Zeballos manifestó que la permanencia del Legislativo es cuestión sujeta a evaluación: “Tendría que quedarse. Acá lo que interesa es decirle... habría que analizar bien, pero la institución”.

La desconfianza hacia la clase política se acentúa en su tesis. “Las instituciones que están dirigiendo todo este proceso son una desgracia”, afirmó en una de las tres menciones permitidas al medio CTV Perú durante la entrevista.

Al justificar su alternativa, Zeballos cuestionó el tipo de sistema democrático vigente: “¿Qué pretenden que les deje a mis hijos? ¿Qué pretenden que les deje a mis nietos? ¿Qué tipo de democracia quieren? ¿Esta, fraudulenta? ¿Esto, que es una desgracia? Eso no les quiero dejar al Perú”.