Perú

Ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamar a elecciones por acusaciones de supuesto fraude

El General Roger Zeballos afirmó que podría asumir la presidencia de forma transitoria “unos meses” para llamar a un nuevo proceso electoral. “Si después de eso me tengo que ir a la cárcel, lo haremos por el Perú”, afirmó. Su llamado “golpe democrático” mantendría la conformación actual del Congreso

Guardar

El general (r) Roger Zeballos, ex integrante del grupo de élite militar Chavín de Huantar, propuso que las Fuerzas Armadas asuman temporalmente el poder con un “golpe militar democrático” con el objetivo de convocar a nuevas elecciones. Esto motivado a las afirmaciones sobre un supuesto “fraude electoral”, señalado por el candidato presidencial Rafael López Aliaga sin pruebas que sostengan su denuncia.

Según Zeballos, la medida no tendría como objetivo instaurar una dictadura, sino forzar la convocatoria inmediata a elecciones generales en respuesta a lo que califica como una supuesta “democracia fraudulenta”.

Al ser consultado en CTV Perú sobre su propuesta, Zeballos indicó que se trataría de un proceso transitorio e insistió en que la demanda ciudadana por un cambio urgente da legitimidad a su idea . Respecto al papel del actual Congreso, manifestó que el Legislativo debería permanecer, aunque puntualizó que “habría que analizar bien” el alcance y la composición de este órgano durante la etapa de transición.

El general Roger Zeballos, ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamara a elecciones por acusaciones de “fraude”. (Foto: RPP)
El general Roger Zeballos, ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamara a elecciones por acusaciones de “fraude”. (Foto: RPP)

Zeballos también indicó que él mismo podría liderar dicho gobierno transitorio. “He asumido y he ofrecido y he puesto en riesgo mi vida por el Perú. Soy consciente de que si entro con un grupo de militares en actividad, en retiro, a proponer un golpe militar democrático y transitorio, si puedo quedarme un mes, dos meses y cambiar y hacer que esto se haga como se debe hacer, con transparencia, con legalidad y con legitimidad”, indicó a.

La propuesta y su legitimidad según Zeballos

Zeballos recalcó que no está llamando a la insurgencia ni al derrocamiento clásico del poder. Explicó: “No estoy llamando a la insurgencia. No estoy llamando al golpe convencional de sacar... No, no estoy diciendo eso. Señores, tomemos el poder... que al presidente le hago ‘pff’ y se va, porque no tiene respaldo de nadie. El Congreso que tenemos actualmente no goza más que del 1% de aprobación”.

El general en situación de retiro también precisó que, de concretarse la toma del poder por parte de las fuerzas castrenses, el único fin sería organizar elecciones limpias sin demoras: “Tomar el poder no para quedarnos, sino simplemente para decir: ‘Señores, elecciones generales ya.’ Que salgan los resultados”. Además, añadió: “Que entren los organismos correspondientes, hagan su trabajo”.

El General Roger Zeballos afirmó que está dispuesto a “tomar el poder”, asumir la presidencia de forma transitoria “unos meses” para llamar a un nuevo proceso electoral debido a que, a su impresión, los actuales serían fraudulentos. REUTERS/Angela Ponce
El General Roger Zeballos afirmó que está dispuesto a “tomar el poder”, asumir la presidencia de forma transitoria “unos meses” para llamar a un nuevo proceso electoral debido a que, a su impresión, los actuales serían fraudulentos. REUTERS/Angela Ponce

Consultado sobre posibles consecuencias legales, Zeballos fue enfático: “Si después de eso me tengo que ir a la cárcel, lo haré por el Perú nuevamente”. En relación con la participación en la operación Chavín de Huantar, mencionó: “Hemos puesto el pecho por el Perú. ¿Por qué no hacerlo ahora?”.

Congreso e instituciones bajo sospecha

En cuanto al rol del Congreso en este escenario, Zeballos manifestó que la permanencia del Legislativo es cuestión sujeta a evaluación: “Tendría que quedarse. Acá lo que interesa es decirle... habría que analizar bien, pero la institución”.

La desconfianza hacia la clase política se acentúa en su tesis. “Las instituciones que están dirigiendo todo este proceso son una desgracia”, afirmó en una de las tres menciones permitidas al medio CTV Perú durante la entrevista.

Al justificar su alternativa, Zeballos cuestionó el tipo de sistema democrático vigente: “¿Qué pretenden que les deje a mis hijos? ¿Qué pretenden que les deje a mis nietos? ¿Qué tipo de democracia quieren? ¿Esta, fraudulenta? ¿Esto, que es una desgracia? Eso no les quiero dejar al Perú”.

Temas Relacionados

Chavín de HuantarElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

Corte de agua de Sedapal en Lima: estos distritos serán afectados este 28 de abril por varias horas

Las suspensiones en el servicio están vinculadas a tareas de mantenimiento y limpieza de reservorios, así como a trabajos de empalme, según detalló la empresa operadora

Corte de agua de Sedapal en Lima: estos distritos serán afectados este 28 de abril por varias horas

Capturan a ‘Los Ángeles Verdes’: caen implicados en red de extorsión que operaba en rutas clave del norte de Lima

Autoridades advierten que la red mantenía operaciones incluso desde centros penitenciarios

Capturan a ‘Los Ángeles Verdes’: caen implicados en red de extorsión que operaba en rutas clave del norte de Lima

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ serán locales en el estadio Mansiche, que seguro lucirá un lleno espectacular, donde están obligados a ganar para seguir la pisada del líder Los Chankas. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Las ’íntimas’ necesitan ganar para forzar un tercer juego; de lo contrario, las ’santas’ asegurarán su consagración. Sigue todas las incidencias del duelo en tiempo real

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El cuadro ‘merengue’ recibirá al elenco de Sullana con el objetivo de sacar un buen resultado que le permita seguir con vida en el primero campeonato doméstico del año. Sigue las incidencias

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamara a elecciones por acusaciones de supuesto fraude

Ex comando Chavín de Huantar plantea “golpe militar democrático” para llamara a elecciones por acusaciones de supuesto fraude

Crisis por F-16: nuevos ministros de Defensa y Relaciones Exteriores se presentarán ante la Comisión de Defensa

Padrón de elecciones regionales y municipales podrá verse hasta hoy: así se podrá verificar los datos personales

Resultados ONPE al 95.882 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Embajador de EE.UU. respalda compra de F-16 en plena crisis política en el Ejecutivo

ENTRETENIMIENTO

La confesión entre copas de Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’: “Yo robo lo que se deja robar”

La confesión entre copas de Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’: “Yo robo lo que se deja robar”

Christian Domínguez rechaza acusaciones de Pamela Franco y defiende su rol como padre: “Trato de ser el mejor”

Mónica Torres enfurece por los coqueteos entre Diego Chávarri y Gabriela Herrera: “Los estoy tratando de cuidar y les llega”

Magaly Medina luce su nueva casa junto a su esposo Alfredo Zambrano: “Estoy disfrutando”

Adolfo Chuiman podría volver a la TV tras su salida de Al Fondo Hay Sitio: “No me he jubilado”

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Trujillo por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¿Adiós a Universitario? Coraima Gómez abre la duda tras el cierre de temporada: “Hace tiempo me sacaron de algunos clubes”

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau HOY: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026