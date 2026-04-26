Perú

PNP mueve fichas en La Libertad: Franco Moreno pasa al Estado Mayor en medio de crisis por seguridad

El general Ricardo Espinoza, quien se desempeñaba como jefe policial del Callao, asumirá el cargo en reemplazo de Franco Moreno Panta

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Cambios en la jefatura de la Macrorregión Policial La Libertad. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, anunció la salida del general Franco Moreno Panta, quien hasta ahora lideraba la estrategia operativa en una de las zonas más golpeadas por la extorsión y la minería ilegal. En su lugar, asumirá el general Ricardo Espinoza, quien cumplía funciones en el Callao.

Durante la ceremonia en Trujillo —que contó con la presencia del ministro del Interior, José Zapata—, Arriola precisó que el movimiento responde a “necesidad del servicio”. El alto mando detalló que Moreno Panta pasará a desempeñar funciones en el Estado Mayor General de la Policía Nacional, considerado el segundo nivel en la estructura de mando.

La decisión se da en paralelo a anuncios de refuerzo policial y en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado para contener el avance del crimen organizado en la región. La Libertad se ha consolidado como uno de los principales focos de violencia en el país, con redes dedicadas a la extorsión que emplean explosivos y estructuras logísticas complejas.

La Libertad: general Franco Moreno deja jefatura policial
La Libertad: general Franco Moreno deja jefatura policial

Reorganización policial y cifras de violencia en el país

El anuncio del relevo se dio en la ceremonio de presentación de 500 nuevos efectivos policiales que serán desplegados en puntos críticos de La Libertad. Según explicó Óscar Arriola, el objetivo central es reducir los delitos que más afectan a la población: extorsiones y homicidios.

En ese contexto, el comandante general sostuvo que, a nivel nacional, se ha registrado una disminución en los homicidios en comparación con el año anterior. Precisó que en lo que va del año se contabilizan 810 casos, lo que representa 178 menos que en el mismo periodo previo.

Sin embargo, la lectura de estas cifras contrasta con la situación específica de La Libertad, donde los delitos asociados al crimen organizado mantienen una alta incidencia. La reorganización del mando policial apunta, en ese sentido, a reforzar la estrategia en una región donde las economías ilegales han logrado consolidarse.

Operativo en Trujillo: incautación de explosivos y redes criminales

Antes de su relevo, el general Moreno Panta participó en un operativo clave en Trujillo que permitió identificar parte de la estructura logística de estas organizaciones. La intervención se realizó en el sector Pesquera, donde la Policía detectó domicilios utilizados para almacenar y distribuir explosivos.

A partir de interrogatorios a detenidos, las autoridades lograron ubicar los puntos de acopio. Moreno Panta explicó que los implicados señalaban esa zona como lugar de recepción de dinamita, utilizada luego en acciones de extorsión.

Franco Moreno Panta

La operación derivó en el ingreso a una vivienda específica, donde se encontró a una persona que custodiaba el material. En el lugar se incautaron 1.700 cartuchos de dinamita y 15.000 detonadores, un volumen que evidencia la escala de las actividades ilícitas.

El general detalló que el material fue asegurado con apoyo de la unidad especializada en desactivación de explosivos, mientras se iniciaban las investigaciones para determinar su procedencia. Además, señaló que los detenidos tendrían vínculos con organizaciones como Los Pulpos y otras estructuras que operan bajo un esquema similar.

La Libertad bajo presión: minería ilegal y estado de emergencia en Pataz

El cambio en la jefatura policial ocurre en un contexto más amplio de crisis de seguridad en La Libertad. La región enfrenta no solo el avance de la extorsión urbana, sino también el crecimiento de la minería ilegal, especialmente en la provincia de Pataz.

A inicios de abirl, el gobierno decidió prorrogar por 60 días el estado de emergencia en esa zona, una medida que evidencia que las acciones implementadas desde diciembre de 2025 no han logrado contener el problema.

Se les acusa de presunto secuestro y extorsión contra una mujer. PNP
Se les acusa de presunto secuestro y extorsión contra una mujer. PNP

En Pataz, los enfrentamientos vinculados a la disputa por recursos mineros ilegales han dejado víctimas mortales, incluso bajo presencia de fuerzas del orden. Esto refleja la capacidad de estas redes para operar en escenarios de intervención estatal.

La minería ilegal, además, ha generado economías paralelas que sostienen la violencia. El uso de armas, explosivos y logística sofisticada muestra que se trata de estructuras con alto nivel de organización.

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