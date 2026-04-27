Stephanie Cayo sorprende a Alejandro Sanz en vivo llamándolo “mi vida” y él afirma estar “muy enamorado”

El cantante Alejandro Sanz sonríe mientras Stephanie Cayo lo sorprende en una videollamada en vivo llamándolo "mi vida", confirmando él su profundo amor.

Alejandro Sanz se encuentra en una de las etapas más luminosas de su vida personal y profesional. Así lo dejó ver en la reciente entrevista concedida a Jordi Évole para el programa ‘Lo de Évole’ en La Sexta, donde abrió su corazón y habló con total honestidad sobre el amor, sus experiencias sentimentales y su presente junto a la actriz peruana Stephanie Cayo.

El encuentro, que recorrió escenarios emblemáticos de Estados Unidos durante la gira del músico, tuvo un giro inesperado al recibir en vivo una videollamada de Cayo, en la que quedó al descubierto la intimidad y complicidad de la pareja.

Una confesión pública: “Estoy convencido de que el amor es para siempre”

Durante el viaje con Jordi Évole, Alejandro Sanz reflexionó sobre el significado del amor y su convicción de que las relaciones duraderas son posibles, incluso después de rupturas difíciles. “Es muy bonito estar enamorado. Y estoy muy enamorado, sí”, declaró el cantante, quien no dudó en afirmar con absoluta firmeza: “Estoy convencido de que el amor es para siempre. Más que nunca”.

El intérprete de ‘Corazón partío’ reconoció que, tras una vida de relaciones intensas y algunos desengaños sentimentales, aún conserva la fe en el amor duradero. “Te juro que después de una relación fallida, o no fallida, porque yo creo que las relaciones no son fallidas, simplemente tienen un tiempo… Pero siempre que pasan las relaciones como que dices: ‘No estoy hecho para esto’. Pero tú no mandas en eso. Mi corazón va por libre y cuando se va detrás de alguien, yo ya no puedo más que seguirle el paso”, reflexionó el artista.

Alejandro Sanz se muestra más romántico que nunca y afirma que el amor es para siempre. Segundos después, recibe una llamada de Stephanie Cayo que confirma la magia del momento. Video: TikTok @social_pass_peru

Sanz incluso bromeó sobre la posibilidad de escribir un libro titulado ‘El amor y la madre que lo parió’, en referencia a las vueltas y lecciones de la vida amorosa.

La llamada de Stephanie Cayo: espontaneidad y complicidad

En medio de esta confesión, el destino jugó su mejor carta. Mientras Sanz hablaba sobre su relación, el teléfono sonó y en pantalla apareció Stephanie Cayo, ataviada con bata médica desde el set de rodaje de su reciente serie que se transmite en Netflix: ‘DOC’. “¡Hola! Estoy lista para medirte el corazón”, bromeó la actriz peruana, sin saber que interrumpía la grabación de la entrevista.

La escena, emitida en directo, mostró la naturalidad y la conexión de la pareja. “Mi vida”, fue lo primero que le dijo Stephanie a Alejandro, revelando así el trato cariñoso y la cercanía entre ambos. Jordi Évole, testigo privilegiado del momento, aprovechó para contarle a Cayo que justo estaban hablando de ella y que Sanz había declarado su creencia en el amor para siempre.

“¿Sabes que le he preguntado si él creía en el amor para siempre otra vez y me ha dicho que sí, que claro, de manera automática? Quiero que lo sepas, por si no te lo ha dicho, ya te lo digo yo”, le comentó el periodista a la actriz.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo juntos en Machu Picchu, consolidando su romance ante la mirada de turistas y fanáticos. IG

Cayo, sorprendida y divertida, se disculpó por irrumpir, pero agradeció el gesto y no ocultó su felicidad. “La verdad estoy muy contenta”, aseguró antes de despedirse con un “Te quiero” y un beso dirigido a Sanz, quien respondió con un “Chao, bebé”.

El amor entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo es una de las más comentadas del año en el espectáculo internacional. El romance se confirmó públicamente en redes sociales en febrero de 2026, tras meses de rumores y apariciones conjuntas.

Desde entonces, la pareja se ha dejado ver en eventos, conciertos y viajes, como la reciente escapada romántica a Machu Picchu y Cusco, donde compartieron imágenes y mensajes de cariño desde uno de los destinos más emblemáticos del Perú, además, la pareja acudió a la boda del actor, director y productos Bruno Ascenzo, íntimo amigo de Cayo, quien contrajo nupcias con el cantautor Adrián Bello.

Actores y amigos celebran la unión de Bruno Ascenzo y Adrián Bello en una emotiva ceremonia al aire libre, con la presencia destacada de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. (Instagram)

Sanz, de 55 años, y Cayo, de 38, han optado por llevar su romance con naturalidad, compartiendo solo ciertos momentos en redes, pero sin ocultar la intensidad de sus sentimientos. La familia de Cayo ha mostrado respaldo al vínculo, y ambos han recibido mensajes de apoyo de seguidores y colegas de la industria.

¡El amor triunfó! Así fue el mágico momento en que Bruno Ascenzo y Adrián Bello se convirtieron en esposos, celebrando su unión entre la alegría de invitados como Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. Video: Instagram Xanaxtasia

La entrevista de Sanz con Évole ha sido destacada por la prensa española y latinoamericana por el nivel de sinceridad y emotividad mostrado por el cantante, quien abordó temas como la empatía, el perdón y el paso del tiempo. La aparición espontánea de Stephanie Cayo en la videollamada fue interpretada por muchos como el broche de oro de una conversación marcada por la autenticidad y la ternura.

El propio Jordi Évole, conductor del espacio, destacó el momento en sus redes sociales y agradeció a Sanz por permitir que una escena tan íntima formara parte del programa. “Yo creo que está muy enamorado”, comentó Évole sobre el brillo en los ojos del músico durante la charla.

El amor entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ha sido objeto de debate por la diferencia de edad y los antecedentes sentimentales de ambos, pero la pareja ha sabido manejar la exposición y los comentarios con madurez y humor.

Recientemente, Sanz publicó en su Instagram una foto junto a Cayo en Machu Picchu con el mensaje: “Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”, mientras que Cayo firmó el libro de visitas con un “tupananchiskama” (hasta que nos volvamos a encontrar).

La declaración pública de Sanz sobre su fe en el amor eterno y la conexión espontánea con Stephanie Cayo han sido recibidas con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebran el mensaje de esperanza y la autenticidad de la pareja.