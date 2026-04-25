Sunat tiene vacantes laborales disponibles con sueldos de hasta S/ 14.500: hay plazas para Lima y Cusco

Los salarios varían entre S/ 3.500 y S/ 14.500, en función del puesto y del grado de especialización exigido. Foto: Comex

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) lanzó una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS con un total de 17 plazas disponibles en diversas especialidades. Las oportunidades están dirigidas a técnicos titulados, egresados universitarios, bachilleres y profesionales titulados, con puestos ubicados principalmente en Lima y una vacante en Cusco.

Las remuneraciones ofrecidas oscilan entre S/ 3.500 y S/ 14.500, dependiendo del cargo y nivel de especialización requerido. La fecha límite para postular a todas las posiciones es el 8 de mayo de 2026, por lo que los interesados deberán revisar con detalle los requisitos establecidos en cada perfil antes de presentar su candidatura.

Perfiles tecnológicos concentran la mayor oferta

Una parte importante de la convocatoria está orientada a profesionales del ámbito tecnológico, especialmente en áreas vinculadas a sistemas, software e infraestructura digital. Entre los puestos disponibles figuran analistas, especialistas y arquitectos TI, lo que refleja la creciente necesidad de fortalecer las capacidades digitales de la entidad.

Por ejemplo, se ofrece una plaza para analista de infraestructura tecnológica con una remuneración de S/ 5.500, mientras que un especialista en la misma área puede percibir S/ 7.500. Asimismo, hay dos vacantes en la Intendencia Nacional de Sistemas de Información con sueldos de S/ 10.500.

También se incluye un puesto de administrador de operaciones cloud con una remuneración de S/ 8.500, así como un profesional de pruebas y un analista de sistemas de información, ambos con ingresos de S/ 5.500. En esta línea, destaca la plaza de técnico programador Java, dirigida a perfiles técnicos o egresados universitarios, con un salario de S/ 5.500.

Una proporción significativa de las plazas está dirigida a especialistas del sector tecnológico, en particular en campos relacionados con sistemas, desarrollo de software e infraestructura digital. Foto: difusión

Los sueldos más altos están en arquitectura TI

Entre las posiciones mejor remuneradas de la convocatoria se encuentran los cargos de arquitectura tecnológica. La plaza de arquitecto TI experto ofrece el salario más alto del proceso, alcanzando los S/ 14.500, mientras que el puesto de arquitecto TI senior contempla una remuneración de S/ 12.500.

Ambos cargos requieren formación universitaria en carreras como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ciencias de la Computación, y están orientados a profesionales con experiencia en diseño de soluciones tecnológicas a gran escala.

Vacantes en salud y áreas sociales

La convocatoria también incluye oportunidades en el ámbito de la salud y el bienestar laboral. En Cusco, se busca un licenciado en Enfermería con un sueldo de S/ 3.500, siendo la única plaza fuera de Lima.

En la capital, se requiere un médico ocupacional con una remuneración de S/ 7.500 y un psicólogo ocupacional con ingresos de S/ 6.000. Asimismo, hay una vacante para profesional en Trabajo Social con un sueldo de S/ 5.500, enfocada en la gestión del bienestar del personal.

Oportunidades en áreas legales y administrativas

En el campo legal y administrativo, la Sunat también ha abierto varias posiciones. Destaca el puesto de especialista legal en contrataciones del Estado, con una remuneración de S/ 10 mil, dirigido a abogados titulados.

En las áreas legal y administrativa, la Sunat también ha habilitado diversas vacantes, entre las que sobresale la de especialista legal en contrataciones del Estado. Foto: Estudio Jurídico

De igual manera, se busca un especialista senior en programación y contrataciones públicas, también con un salario de S/ 10 mil, orientado a profesionales de Administración, Contabilidad, Economía, Estadística e ingenierías afines.

Por otro lado, se ofrece una vacante para analista en seguridad y salud en el trabajo con un sueldo de S/ 5.500, dirigida a bachilleres en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial o especialidades relacionadas.

Plazo de postulación y condiciones

Todas las posiciones se rigen bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y tienen como fecha límite de postulación el 8 de mayo de 2026. Los interesados deben revisar las bases específicas de cada convocatoria para conocer los requisitos detallados, funciones y etapas del proceso de selección.

La diversidad de perfiles requeridos y el rango salarial convierten a esta convocatoria en una de las más amplias del sector público en lo que va del año, con oportunidades tanto para profesionales con experiencia como para quienes buscan consolidar su carrera en el Estado.