Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Revive el emocionante momento en que Reguera habilita con un gran pase a Matías Sen, quien define con calidad en el mano a mano para poner el 1-0 a favor de Comerciantes Unidos. - Liga 1 MAX

Baldazo de agua fría para Sporting Cristal. En los primeros compases del compromiso, celebrado en el estadio Juan Maldonado Gamarra, sufrió un golpe asestado por Matías Sen a través de un notable golazo de ‘sombrerito’, con el que los visitantes agudizan su crisis en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

A los 10’ minutos del primer acto, Josuee Herrera, ubicado en el centro del campo, recurrió a un balón largo para generar un ataque clave en Comerciantes Unidos. El servicio fue directo hacia el histórico goleador argentino-peruano, quien le ganó la posición a Leonardo Díaz para quedar mano a mano con Diego Enríquez.

En un mano a mano claro, el portero de Cristal quiso reducir espacio con una salida rápida y presurosa, pero no contó con la sagacidad de Sen, quien levantó la pelota por encima para así realizar una auténtica obra de arte que ocasionó algarabía en Cutervo.

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