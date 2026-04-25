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Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

El histórico goleador de las ‘águilas cutervinas’ registró una anotación de lujo tras un servicio largo perfecto de Josuee Herrera. Suma cinco dianas en lo que va de la temporada

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Revive el emocionante momento en que Reguera habilita con un gran pase a Matías Sen, quien define con calidad en el mano a mano para poner el 1-0 a favor de Comerciantes Unidos. - Liga 1 MAX

Baldazo de agua fría para Sporting Cristal. En los primeros compases del compromiso, celebrado en el estadio Juan Maldonado Gamarra, sufrió un golpe asestado por Matías Sen a través de un notable golazo de ‘sombrerito’, con el que los visitantes agudizan su crisis en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

A los 10’ minutos del primer acto, Josuee Herrera, ubicado en el centro del campo, recurrió a un balón largo para generar un ataque clave en Comerciantes Unidos. El servicio fue directo hacia el histórico goleador argentino-peruano, quien le ganó la posición a Leonardo Díaz para quedar mano a mano con Diego Enríquez.

En un mano a mano claro, el portero de Cristal quiso reducir espacio con una salida rápida y presurosa, pero no contó con la sagacidad de Sen, quien levantó la pelota por encima para así realizar una auténtica obra de arte que ocasionó algarabía en Cutervo.

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