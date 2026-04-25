Cancillería gestiona salvoconductos de peruanos que fueron enviados al Congo por EE.UU.

Peruanos y peruanas deportadas podrán retornar a los Estados Unidos. (Foto: Difusión)

El traslado de siete ciudadanos peruanos desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo abrió un escenario inesperado para quienes buscaban resolver su estatus migratorio.

La deportación de peruanos a territorio africano bajo acuerdos migratorios entre ambos países mantiene a sus familias en vilo, mientras exponen el vacío legal y la falta de representación consular en la región.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), la medida responde a un mecanismo que permite reubicar a migrantes latinoamericanos en países terceros mientras se resuelve su situación legal. Esta alternativa, poco habitual, deja a los involucrados en una situación de profunda incertidumbre y vulnerabilidad.

Entre las historias que han salido a la luz se encuentra la de Hilary A. Vásquez, una joven peruana de 20 años que fue detenida tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos en diciembre de 2024.

Su madre, Flora Vásquez Lucas, relató a Exitosa Noticias que la familia se enteró del traslado de su hija recién en abril de 2026, cuando Hilary fue deportada junto a otros seis compatriotas.

“Ella me llama con desesperación y me dice ‘mamá, ayúdame’”, narró la madre, quien describió la angustia de no saber el paradero exacto de su hija ni las condiciones en que se encuentra.

El grupo llegó a la República Democrática del Congo sin información precisa y sin posibilidad de contacto inmediato con autoridades peruanas, dado que el país sudamericano no cuenta con embajada ni consulado en esa nación africana.

La única vía institucional disponible proviene del consulado peruano en Kenia, que asume la representación consular para el Congo.

Según la madre de Hilary, la ausencia de canales directos dificulta la agilización de trámites y el acompañamiento a los afectados, quienes permanecen alojados en un complejo cercano al aeropuerto en Kinshasa. Este esquema de albergue temporal, según el gobierno congoleño, no contempla la integración definitiva de los migrantes en el país africano.

Cancillería activa gestiones para repatriar a los peruanos

La reacción de la Cancillería del Perú ante la crisis migratoria fue la siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló mediante un comunicado que la misión consular en Nairobi, responsable de los asuntos del Congo, recibió la solicitud formal de cuatro peruanos que piden ser repatriados debido a su situación de vulnerabilidad e indocumentación.

De acuerdo con el documento oficial, “los funcionarios consulares peruanos vienen realizando las gestiones correspondientes a fin de emitir y hacer llegar un salvoconducto que permita la pronta salida de nuestros connacionales del Congo y su arribo al Perú”.

Las autoridades peruanas explicaron que la asistencia consular solo puede activarse a pedido expreso de los afectados, ya que los solicitantes de asilo en Estados Unidos suelen quedar bajo protección legal de ese país, lo que limita la intervención de su propio gobierno.

Este respaldo diplomático se habilita únicamente cuando los ciudadanos expresan su voluntad de retornar, como sucedió en esta ocasión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) colabora activamente en el seguimiento del caso y en la coordinación de acciones para garantizar la seguridad de los peruanos en el Congo.

Además, subrayó que la potestad de enviar a solicitantes de refugio a terceros países corresponde a las autoridades estadounidenses, quienes justifican la medida por los riesgos que enfrentan los migrantes en sus lugares de origen.

La Cancillería puntualizó que, mientras se gestionan los documentos de viaje, mantiene contacto permanente con los afectados y sus familias.

“Nuestras oficinas consulares se mantienen a disposición para brindar la asistencia y orientación que requieran nuestros connacionales”, sostiene el comunicado oficial.