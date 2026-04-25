Roberto Sánchez le responde a Rafael López Aliaga y afirma que no hay pruebas de fraude: “Hay que acabar con esta pataleta”

Candidato de Juntos por el Perú reprocha al líder de Renovación Popular por insistir con una narrativa de fraude y exigir anular más de 4 mil actas. Video: Facebook Roberto Sánchez

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, le respondió al candidato Rafael López Aliaga, quien en su última conferencia denunció un inexistente fraude y exigió la anulación de más de 4.500 actas electorales.

“Las palabras se las lleva el viento, si es que no están demostradas, es decir, en la mesa tal, el ciudadano tal, con el DNI tal, aquí está el acta. ¿Y así han sido las palabras fáciles, las denuncias supuestas que ha hecho el señor López Aliaga? No. Es un discurso literario. Más bien debiera ser prueba evidente y eso no ha ocurrido", dijo Sánchez en rueda de prensa.

El congresista también cuestionó las afirmaciones sin pruebas de López Aliaga sobre las actas que van del 900.000 en adelante. Según el líder de Renovación Popular, en dichas actas se inventaron “votos fantasmas” a favor de Sánchez, incluso hizo una alusión a la canción “Un millón de amigos” del cantante brasileño Roberto Carlos.

“Y a mí me gustan mucho todas las canciones de Roberto Carlos. Lo escucho desde niño, pero amigos del aire es imposible. En todo caso, que se demuestre. Yo creo que a esta altura gente afín y gente discrepante con nosotros refiere pues que ya hay que acabar con esta pataleta. Ya basta ya de la caprichología. Así grandecito como está, ya pues ya”, reclamó.

Sánchez sumó votos de regiones, mientras que el apoyo de López Aliaga se estancó.

Por otro lado, el candidato Roberto Sánchez y afirma que su agrupación ya ha mantenido conversaciones contra otras fuerzas políticas para “rechazar este intento de manipulaciones que desconocen y discriminan el voto popular, el voto ciudadano”.

Además, el candidato de Juntos por el Perú ya se visualiza en la segunda vuelta y dice que se han dialogado con otros frentes para formar una “mayoría política”, aunque prefirió no dar nombres.

“Ustedes entenderán, no son anuncios fáciles, son conversaciones importantes, reservadas por ahora, que estamos haciendo para justamente lograr esa gran llamada patriótica a refundar el Perú con justicia, con desarrollo económico, con estabilidad, con orden, pero no orden autoritaria ni orden corrupta, sino con justicia social, con transparencia”, señaló.

Rafael López Aliaga condiciona su ingreso al Senado

El candidato de Renovación Popular y aspirante presidencial Rafael López Aliaga condicionó su eventual juramentación como senador a la anulación de 4.500 actas electorales, exigiendo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atienda su denuncia de presunto fraude tras los comicios del domingo 12 de abril de 2026.

Peru's presidential candidate Rafael Lopez Aliaga addresses his supporters during a march as delays and alleged irregularities cloud the presidential vote count, fueling fraud allegations, particularly from Lopez Aliaga who remains locked in a close battle with candidate Roberto Sanchez for second place, in Lima, Peru, April 19, 2026. REUTERS/Angela Ponce

A pesar de ubicarse como el tercer candidato más votado en el Senado, según el avance del 80% de actas procesadas —solo superado por Miguel Torres y José Castillo Terrones—, el líder de Renovación Popular reiteró en conferencia que su ingreso al Senado depende de si “hay transparencia y garantía de legalidad”, cuestionando la legitimidad del proceso e insistiendo en que “el daño internacional que nos han hecho es fatal”.

Tras la decisión unánime del Pleno del JNE de no convocar elecciones complementarias para las mesas afectadas por problemas logísticos atribuidos a la ONPE ese día, el tribunal electoral detalló que la medida se adoptó el 24 de abril de 2026 después de un análisis técnico-jurídico y la revisión de informes internos, según el comunicado oficial. La resolución descartó la exigencia central de López Aliaga, quien había solicitado nuevos comicios en las mesas afectadas antes del 3 de mayo, y responsabilizó públicamente al presidente del JNE, Roberto Burneo.