Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado.

Se acabaron los rumores. Jorge Fossati asumirá un nuevo desafío en la Primera División de Uruguay, descartando por completo su regreso a Universitario de Deportes tras la salida de Javier Rabanal. El entrenador, de 73 años, continuará su carrera en el fútbol de su país.

El periodista argentino César Luis Merlo confirmó que Fossati alcanzó un acuerdo con Liverpool de Uruguay e incluso detalló la fecha de su debut al frente del equipo. “Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool. Ya se encuentra todo cerrado. El lunes asumirá y debutará el sábado frente a Danubio”, señaló en su cuenta de X.

Jorge Fossati dirigirá a Liverpool de Uruguay en este 2026.

Jorge Fossati no dirigía en Uruguay desde su último ciclo con Danubio en 2022. Después de esa etapa, asumió dos veces la conducción técnica de Universitario y tuvo un paso por la selección de Perú.

Liverpool, su nuevo equipo, atraviesa una racha negativa, con dos partidos consecutivos sin victoria. Este sábado igualó 1-1 ante Juventud de Las Piedras, club que ocupa el último lugar de la tabla. En los últimos ocho encuentros, la escuadra ‘negriazul’ solo consiguió una victoria, frente a Peñarol.

El nuevo conjunto del ‘Nonno’ acumula 17 puntos en el Torneo Apertura, con un registro de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, lo que lo ubica en la novena posición. El experimentado entrenador deberá afrontar un escenario complejo en su retorno al fútbol uruguayo.

El técnico uruguayo tendría nuevo equipo para dirigir. (DSports Uruguay)