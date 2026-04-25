Karen Schwarz cuenta la vez que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: “Yo lloraba”

Karen Schwarz recuerda los inicios de su relación con el padre de sus hija.

La conductora y exreina de belleza Karen Schwarz relató detalles inéditos y emotivos sobre el inicio de su relación con el cantante Ezio Oliva. A través de la entrevista concedida al programa ‘La verdad a prueba’, la empresaria confesó que la historia de amor entre ambos tuvo un comienzo marcado por la incertidumbre y el dolor, debido a que Oliva no había superado del todo una relación anterior.

Durante la conversación,https://www.infobae.com/peru/2026/04/21/karen-schwarz-sorprende-al-volver-a-lima-luego-de-su-mudanza-con-ezio-oliva-y-sus-hijas-a-espana-no-es-facil/ admitió que, aunque intentó evitar enamorarse, la conexión con Oliva fue inmediata y profunda. Sin embargo, la estabilidad inicial de la pareja se vio alterada cuando el cantante decidió poner fin al vínculo. El motivo, la persistencia de sentimientos no resueltos hacia una expareja. “Yo no me quería enamorar y me enamoré… cuando me enamoro él decidió decirme no es el momento”, recordó la madre de dos niñas, revelando así la vulnerabilidad experimentada en esa etapa.

La ruptura, ocurrida cuando la pareja apenas consolidaba su relación, sumió a Schwarz en un periodo de fuerte impacto emocional. “Nos separamos, yo lloraba, no dormía en mi cama, me quedaba en el sillón, lloraba y lloraba”, relató. El distanciamiento duró cerca de dos meses, tiempo en el que la conductora priorizó su bienestar y buscó protegerse emocionalmente. “Lo bloqueé. Fue duro… me dijo ‘no me odies’, y le respondí ‘no regreses’”, explicó, evidenciando la intensidad y el dolor que acompañaron la separación.

La historia de amor de Karen Schwarz y Ezio Oliva. (Instagram)

Pese al sufrimiento, ese periodo permitió a ambos reflexionar sobre sus sentimientos y necesidades. Finalmente, decidieron retomar el contacto y darse una nueva oportunidad. Esta decisión marcó el inicio de una relación más sólida, basada en el aprendizaje que dejaron las experiencias pasadas.

La ansiedad de Ezio Oliva

En el mismo espacio televisivo, Karen Schwarz abordó otro aspecto sensible de la vida en pareja: las crisis de ansiedad que enfrenta Ezio Oliva, especialmente desde que la familia reside en España junto a sus dos hijas. La conductora reconoció que se trata de una situación desafiante y desconocida para ella. “Yo nunca había vivido algo así”, afirmó, haciendo referencia a la incertidumbre y miedo que generan estos episodios.

Karen Schwarz comparte una imagen de su vida familiar durante la mudanza a España y su emotivo regreso a Lima, donde sus hijas le confiaron sus muñecos para acompañarla.

Schwarz detalló que Oliva recibe atención profesional, con acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Además, atribuyó parte de la vulnerabilidad emocional del cantante a experiencias de infancia, en particular la ausencia de su padre, situación que habría dejado una huella significativa. Según relató, estos antecedentes influyen en la forma en que Oliva enfrenta el estrés y las exigencias personales y profesionales.

Entre los momentos más críticos, Schwarz recordó un incidente en diciembre pasado, cuando tras concluir un concierto en España, Oliva vivió una crisis de ansiedad que lo llevó a abandonar el lugar apresuradamente. “Yo salí tras de él”, contó Schwarz, describiendo la angustia y el desconcierto que vivió al intentar asistirlo. Relató también un episodio en Perú, donde Oliva dejó su vivienda descalzo, situación que requirió la intervención de bomberos para lograr su regreso seguro.

Ezio Oliva visibiliza la ansiedad tras compartir un emotivo video de su crisis en España junto a Karen Schwarz. (Instagram Ezio Oliva)

La presentadora resaltó la importancia del apoyo familiar en el proceso de recuperación y adaptación. Tanto ella como sus hijas han aprendido a acompañar a Oliva en estos momentos, aunque reconoce que se trata de un camino de aprendizaje constante. Schwarz destacó la necesidad de visibilizar las dificultades asociadas a la salud mental y de eliminar los tabúes que rodean a estos cuadros en figuras públicas.

La apertura de Karen Schwarz al compartir estos aspectos de su vida privada generó una ola de reacciones en medios y redes sociales. Muchos seguidores y figuras del espectáculo peruano expresaron mensajes de apoyo y empatía, valorando la sinceridad con la que abordó tanto el inicio turbulento de su relación como los desafíos actuales que enfrenta la familia en el extranjero.

El cantante peruano Ezio Oliva compartió en sus redes sociales el difícil momento en que sufrió un ataque de ansiedad. El video, grabado por su esposa Karen Schwarz, muestra la crisis y busca generar conciencia sobre la importancia de la salud mental. Vídeo: América TV / América Espectáculos