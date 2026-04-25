Marina de Guerra abre convocatoria laboral: 140 puestos con salarios de hasta S/ 6.600

El plazo para presentar postulaciones a diversas plazas vence el 29 de abril de 2026, de acuerdo con lo establecido en las bases difundidas por la institución. Foto: Portal Defensa

La Marina de Guerra del Perú lanzó una nueva convocatoria laboral correspondiente a abril de 2026, con un total de 140 vacantes disponibles bajo el régimen del Decreto Legislativo 276. La oferta está dirigida a perfiles diversos, desde personas con secundaria completa hasta titulados técnicos y universitarios, lo que amplía el espectro de postulantes en distintas regiones del país.

Las remuneraciones varían entre S/ 1.771 y S/ 6.644, dependiendo del cargo y nivel de especialización requerido. Si bien la mayoría de plazas se concentran en el Callao, también hay oportunidades en Áncash, Arequipa, Loreto, Piura, Tumbes y Ucayali. La fecha límite para postular a varios de los puestos es el 29 de abril de 2026, según las bases publicadas por la institución.

Perfiles profesionales y técnicos requeridos

La convocatoria incluye una amplia gama de ocupaciones en áreas como salud, administración, ingeniería y oficios técnicos. Entre los puestos profesionales destacan abogado, contador e ingeniero electrónico, cada uno con una remuneración de S/ 1.843 y con sede en el Callao. Estos cargos exigen título universitario y están orientados a labores especializadas dentro de la institución.

En el ámbito técnico, se solicitan perfiles como fotógrafo, geodesta, operador de equipo electrónico y técnicos administrativos en distintas especialidades. Estos puestos requieren formación en institutos superiores tecnológicos o estudios universitarios en curso, según el caso, y ofrecen ingresos de S/ 1.816.

En el nivel técnico, se requieren profesionales como fotógrafo, geodesta, operador de equipo electrónico y personal administrativo en diversas especialidades. Foto: ECDD

Oportunidades para personal operativo

También se han habilitado plazas para personal con secundaria completa, principalmente en oficios y labores operativas. Entre estos figuran artesanos en carpintería, gasfitería y zapatería, así como choferes, quienes representan uno de los grupos con mayor número de vacantes, con 19 plazas disponibles. En este último caso, se exige licencia de conducir clase A categoría IIIC (A3C).

Otros puestos en este nivel incluyen mecánicos, operadores, técnicos en archivo y auxiliares administrativos. Estas oportunidades permiten el acceso al sector público a personas con experiencia práctica o formación básica, con condiciones laborales estables bajo el régimen 276.

Plazas en el sector salud con mayores salarios

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es la inclusión de plazas médicas con las remuneraciones más altas del proceso, alcanzando los S/ 6.644. Se requieren médicos en medicina general (2 vacantes), así como especialistas en radiología, cardiología y pediatría, cada uno con una plaza disponible.

Para estos cargos, se exige título de médico cirujano y, en el caso de especialidades, contar con la segunda especialidad correspondiente. Todas estas posiciones tienen como lugar de trabajo el Callao y forman parte del componente asistencial de la Marina.

Entre los puntos más relevantes del proceso figura la incorporación de plazas médicas que concentran los sueldos más elevados, con montos que llegan a S/ 6.644. Foto: Nexu

Plazos, condiciones y proceso de postulación

El proceso de selección establece como fecha límite el 29 de abril de 2026 para varias de las posiciones convocadas, todas bajo el régimen laboral 276, que contempla vínculo laboral en el sector público. Los interesados deben cumplir con los requisitos específicos de cada puesto, que incluyen desde certificados de estudios secundarios hasta títulos técnicos o universitarios, además de acreditaciones adicionales según la función.

Asimismo, la institución detalla que los postulantes deberán revisar las bases completas de la convocatoria para conocer el procedimiento de inscripción, documentación requerida y etapas de evaluación. Cabe precisar que la relación presentada incluye solo una parte de los cargos disponibles, por lo que se recomienda consultar la convocatoria integral para identificar otras oportunidades que no han sido detalladas en esta lista.