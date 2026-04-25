Mario Irivarren y Gerardo Pe’ critican a Israel Dreyfus por revelar que ganan 40 mil soles mensuales en ‘La manada’

Mario Irivarren y Gerardo Pe’ critican a Israel Dreyfus por revelar sueldos en ‘La manada’.

El reciente comentario de Israel Dreyfus sobre los supuestos sueldos de los integrantes de ‘La manada’ generó incomodidad y polémica en el entorno del popular podcast. La situación escaló después de que Dreyfus, durante su participación en ‘Sin más que decir’, mencionara que sus compañeros ganarían alrededor de S/40.000 mensuales, poniendo así en el centro de la discusión la privacidad de la información salarial dentro del grupo.

La reacción más enfática llegó de parte de Mario Irivarren y Gerardo Pe’, quienes, tras algunas semanas de silencio, se refirieron públicamente al tema el pasado viernes 24 de abril. Ambos coincidieron en su malestar por lo que consideraron una falta de respeto y una intromisión innecesaria en asuntos personales.

Según relató Gerardo Pe’, la indiscreción de Dreyfus provocó que varios conocidos comenzaran a contactarlo con la intención de pedirle dinero. “Me escriben para pedirme plata. Israel de mier**, te voy a matar. Cualquiera de estos días me cruzo con Israel, le meto una tronqueada, vas a ver. Por andar hablando huevadas”, expresó en tono de broma durante la transmisión de ‘La manada’. Pese al humor, el mensaje reflejó la incomodidad real que causó la revelación del modelo.

El programa fue conducido por Gerardo Pe con la participación de Suheyn Cipriani y Josué Parodi como invitados. Youtube: 'La manada'

Por su parte, Mario Irivarren fue directo al calificar la actitud de su compañero como una “mala costumbre”. “Todo el mundo me pregunta: ‘¿Verdad que ganan eso?’ o ‘¿Verdad que ganan 40,000?’. Gente, no se habla del sueldo ajeno. Es una mala costumbre, hermano. Eso es información privada”, afirmó el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Aunque intentó suavizar la situación bromeando con que gana más del monto mencionado, Irivarren dejó claro que la exposición pública de cifras salariales lo incomodó y lo considera un límite que no se debe cruzar.

Encaran a Israel Dreyfus

El debate sobre la privacidad de los ingresos no quedó allí. Gerardo Pe’ continuó su descargo lanzando un mensaje contundente hacia Dreyfus: “Eres duro y envidioso encima, lanzas ahí tu veneno, tus comentarios pasivos agresivos y eso está mal, hermano”.

Tanto Irivarren como Pe’ coincidieron en que la discusión sobre salarios resulta irrelevante para la audiencia. “Por último, si ganamos 10 soles o ganamos 50.000, ¿a quién carajos le importa? ¿Por qué tiene que ser información relevante? No entiendo”, acotó Irivarren, quien celebraba su cumpleaños el mismo día del programa.

El episodio puso en evidencia un tema sensible en el ámbito mediático: el manejo de la información sobre ingresos personales. Para Irivarren, el contexto de inseguridad ciudadana en el país es un argumento adicional para proteger la privacidad financiera. “¿Por qué sería información relevante? ¿Por qué lo comentaría? Es más, si fuera cierto, con menos motivo deberían decirlo, porque a ver, tampoco es que vivimos en Suiza. No vivimos en el país más seguro del mundo”, señaló el conductor, advirtiendo sobre los riesgos de divulgar datos económicos en público.

Mientras tanto, Israel Dreyfus no ha realizado mayores comentarios tras la controversia, pero su declaración inicial continúa siendo motivo de discusión. Por su parte, el exchico reality no se ha pronunciado al respecto.

‘La manada’, con su estilo relajado y directo, se ha convertido en uno de los podcasts más populares del país, abordando temas de entretenimiento y vida cotidiana. El espacio es conducido por Gerardo Pe’, Mario Irivarren y Laura Spoya, quienes han demostrado gran complicidad dentro y fuera de cámaras.

Mario Irivarren reconoce públicamente los errores cometidos en el pódcast 'La Manada' tras la polémica del ampay en Argentina. (Instagram La Manada)