Elecciones 2026 ¿Por qué para Rafael López Aliaga es necesario la nulidad de 4 500 actas?

Este video muestra las exigencias de Rafael López Aliaga en relación al proceso electoral. El político, Rafael López Aliaga, expone en una conferencia y solicita la suspensión de plazos electorales así como la nulidad de 4,500 actas y un nuevo conteo de votos con auditoría internacional.

La tarde del 24 de abril, Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, realizó una conferencia de prensa en Lima en la que solicitó la nulidad de 4 500 actas electorales correspondientes al proceso del pasado 12 de abril. El candidato presidencial sostuvo que, a su juicio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habría ejecutado un plan para perjudicar a su partido e impedir la llegada de Renovación Popular a la Presidencia de la República. López Aliaga fundamentó su pedido en presuntas irregularidades que, asegura, beneficiaron al candidato Roberto Sánchez, principal competidor en la contienda.

Pedido de López Aliaga al JNE

Durante su intervención, López Aliaga estuvo acompañado por Norma Yarrow, congresista y miembro de su equipo político, así como por representantes de su equipo legal. El dirigente enfatizó: “Señor Burneo, si usted quiere pasar como alguien decente en la historia del Perú, elimine estas 4 500 actas porque han sido manipuladas”, refiriéndose al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

Esta declaración se produjo luego de que el JNE declarara inviable la realización de elecciones complementarias en Lima, una opción que López Aliaga consideraba viable y necesaria para restaurar la confianza en el proceso electoral.

El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia

Propuesta de López Aliaga

López Aliaga, desde el fin de la votación del pasado 12 de abril, acusó a la ONPE de haber vulnerado la transparencia del proceso y afirmó que la negativa del JNE a convocar a nuevas elecciones en la capital le resta credibilidad al organismo. “Era fácil hacerlo para el 3 de mayo y no han querido. Le han quitado credibilidad”, manifestó al referirse a la decisión del ente electoral. El excandidato insistió en que el proceso electoral estuvo marcado por supuestas anomalías en la transmisión y conteo de actas, lo que justificaría, en su opinión, la nulidad de las 4 500 actas que cuestiona.

La solicitud de López Aliaga incluye también la exigencia de suspender los plazos electorales actuales hasta que se resuelva su demanda. El líder de Renovación Popular advirtió que, de no encontrar respuesta a sus reclamos, evalúa convocar a una nueva movilización ciudadana frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones. “No descartamos una nueva movilización si el JNE no atiende este pedido”, precisó frente a sus simpatizantes.

El planteamiento de nulidad de actas no es nuevo en la política peruana, pero la magnitud sugerida por el excandidato, 4 500 actas, representa un volumen considerable en un contexto electoral ajustado, con diferencias mínimas entre los principales postulantes. López Aliaga y su equipo legal sostienen que muchas de estas actas presentan patrones “atípicos” de llenado, inconsistencias en firmas y supuestas alteraciones que, a su juicio, favorecieron de modo irregular a Roberto Sánchez.

Movilización en Campo de Marte reunió a cientos de personas. (Captura de pantalla)

Decisión del JNE sobre elecciones complementarias

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que la realización de elecciones complementarias en Lima resulta inviable debido a limitaciones logísticas y jurídicas. El organismo explicó que modificar el calendario electoral en esta etapa podría afectar la legitimidad y continuidad del proceso democrático. A pesar de este argumento, López Aliaga insistió en que sí existen mecanismos legales para responder con celeridad a la situación. “El Jurado Nacional de Elecciones tiene en sus manos la posibilidad de limpiar el proceso anulando estas actas”, afirmó.

El equipo de Renovación Popular también presentó documentos y supuestos testimonios que, según su interpretación, demostrarían la existencia de “manipulación sistemática” en el recuento de votos. No obstante, organismos electorales y observadores internacionales no han emitido hasta el momento informes que respalden las denuncias del excandidato. El Comercio detalló que la ONPE rechazó las acusaciones, asegurando que el escrutinio se realizó bajo estrictos protocolos de transparencia y vigilancia.

El Jurado Nacional de Elecciones decidió extender la jornada de votación hasta las 6 p. m. en todo el país. Foto: JNE

Roberto Sánchez y su respuesta ante las acusaciones lanzadas por López Aliaga

En tanto, la postura de Roberto Sánchez y su agrupación política ha sido la de respaldar la labor de los organismos electorales y rechazar cualquier insinuación de fraude. Sánchez declaró que confía en la legalidad del proceso y en la imparcialidad de las autoridades encargadas. “El Perú necesita tranquilidad y respeto a la institucionalidad”, sostuvo el candidato.

Candidato presidencial sigue liderando el segundo lugar en el conteo de votos en proceso electora presidencial, en Lima, Perú, 25 de Abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El escenario político tras la conferencia de prensa de López Aliaga se mantiene tenso, con sectores de la ciudadanía movilizándose en apoyo y rechazo a las demandas del líder de Renovación Popular. Diversas organizaciones civiles han solicitado al Jurado Nacional de Elecciones y a la ONPE que garanticen la transparencia y resuelvan las controversias conforme a la ley.

La expectativa permanece centrada en la respuesta de las autoridades electorales, que deberán definir si existen fundamentos jurídicos para anular el número de actas solicitadas o si el proceso continúa según lo previsto.