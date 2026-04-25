Perú

Fuerte temblor de 5.0 sacude sur del Perú: IGP reporta que epicentro fue en Ica

El sismo se registró la tarde del viernes 25 de abril al suroeste de Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú

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Mapa del Perú
El epicentro de los sismos se registraron al frente de la Bahía de Paracas - Crédito: Composición Infobae Perú

La tarde de este viernes 25 de abril, el sur del país experimentó un movimiento sísmico de magnitud 5.0 que tuvo como epicentro una zona ubicada 77 kilómetros al suroeste de Ica, según confirmó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su reporte oficial.

El evento, que ocurrió a las 15:14 hora local, tuvo una profundidad de 18 kilómetros y fue detectado por la Red Sísmica Nacional.

El evento fue registrado y validado por el equipo especializado del Centro Sismológico Nacional (Censis), que integra sensores distribuidos en todo el territorio nacional para el monitoreo constante de movimientos telúricos.

Asimismo, se reportó que la percepción del fenómeno con una intensidad de III-IV en la escala modificada de Mercalli. De acuerdo con el informe del IGP, la latitud y longitud del epicentro se ubicaron en -14.50 y -76.28 grados respectivamente.

El sistema de clasificación por colores utilizado por las autoridades peruanas asigna una alerta de color amarillo para sismos cuya magnitud se ubica entre 4.5 y 6.0.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

Günter Rave – periodista – sismo – Lima - Perú – entretenimiento – 26 febrero
(Andina)

Más de 128 sismos en 2026

Hasta el 23 de abril, el Perú registró 128 sismos de magnitud 4.0 o superior, según datos del Instituto Geofísico del Perú difundidos por Asismet.

Esta cifra se encuentra dentro del rango histórico de actividad sísmica del país y es ligeramente menor al promedio de los últimos 25 años para la misma fecha. El registro más bajo de eventos fue de 74 en 2009 y el más alto alcanzó 330 en 2014, lo que refleja la variabilidad anual sin implicar necesariamente una situación anómala.

Especialistas explican que esta cantidad no representa una alerta, ya que el Perú experimenta sismos constantes debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana.

Los sismos de magnitud 4.0 o mayor son más fácilmente percibidos y registrados, por lo que se utilizan como referencia para el monitoreo. El gráfico del IGP muestra que la actividad sísmica de 2026 sigue el comportamiento típico, sin acercarse a extremos históricos.

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