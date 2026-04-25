Minsa lanza campaña por kioscos saludables y recuerda prohibición de ultraprocesados en colegios

La actividad contempló una visita guiada al kiosco escolar, durante la cual especialistas detallaron las condiciones que debe reunir un punto de venta para ser considerado saludable. Foto: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) impulsa una nueva campaña para promover kioscos escolares saludables en todo el país, con el objetivo de fortalecer hábitos de alimentación adecuados y prevenir enfermedades en la población estudiantil. La iniciativa, que se desarrolla a través de sus direcciones regionales, busca involucrar a toda la comunidad educativa en el consumo de alimentos seguros y nutritivos.

Como parte de estas acciones, también se ha reiterado la prohibición de vender alimentos ultraprocesados en colegios públicos y privados. Esta medida forma parte de los lineamientos oficiales que establecen qué productos pueden ofrecerse dentro de las instituciones educativas, priorizando opciones frescas y de preparación sencilla.

Campañas educativas en colegios

En el marco de esta estrategia, la Diris Lima Sur realizó una jornada informativa en la Institución Educativa Reino de España, en Barranco. Durante la actividad, estudiantes, docentes y padres de familia participaron en sesiones orientadas a reforzar la importancia de mantener condiciones sanitarias adecuadas en los kioscos escolares.

La intervención incluyó un recorrido guiado por el kiosco del colegio, donde especialistas explicaron los criterios que debe cumplir un espacio de venta saludable. Entre ellos destacan el acceso a agua segura, la correcta manipulación de alimentos, la comercialización de productos con registro sanitario vigente y la exclusión de alimentos ultraprocesados.

Como parte de esta estrategia, la Diris Lima Sur llevó a cabo una jornada informativa en la Institución Educativa Reino de España, ubicada en Barranco. Foto: Plataforma DePeru

Medidas sanitarias y hábitos saludables

Durante la jornada también se reforzaron prácticas básicas para prevenir enfermedades, como el lavado frecuente de manos, el consumo de agua segura y la adecuada limpieza de frutas y verduras. Asimismo, se alertó sobre los riesgos de consumir alimentos en mal estado o que no cuenten con condiciones apropiadas de conservación.

Estas acciones buscan generar cambios sostenibles en los hábitos de la comunidad educativa, promoviendo entornos que favorezcan la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes dentro de las escuelas.

Evaluación de kioscos escolares

En lo que va del 2026, la Diris Lima Sur ha realizado 35 vigilancias sanitarias a kioscos escolares de su jurisdicción. Como resultado, se identificó que solo uno cumple actualmente con todos los criterios establecidos para ser considerado un kiosco saludable.

Este panorama evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de supervisión y capacitación, a fin de garantizar que los espacios de venta dentro de los colegios cumplan con las condiciones necesarias para proteger la salud de los estudiantes.

Durante el 2026, la Diris Lima Sur ha efectuado 35 inspecciones sanitarias en kioscos escolares bajo su jurisdicción. Foto: difusión

Lineamientos nacionales sobre alimentación escolar

El Minsa aprobó un documento técnico que establece lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en colegios. Esta norma dispone que kioscos, cafeterías y comedores escolares no podrán vender alimentos con alto contenido de azúcar, sal o grasas, conocidos comúnmente como “comida chatarra”.

De acuerdo con la disposición, sí se permitirá la venta de alimentos como pan con pollo, palta o aceituna, así como frutas, yogurt, cereales, agua mineral y jugos sin aditivos. Además, se excluirán bebidas gaseosas y productos con octógonos de advertencia, por su impacto negativo en la salud.

Implementación con enfoque educativo e intercultural

Los lineamientos serán adoptados por el sector Educación para su implementación en políticas, programas y recursos pedagógicos que promuevan la educación nutricional y la actividad física entre los estudiantes. De esta manera, se busca que la alimentación saludable forme parte integral del proceso educativo.

Asimismo, la norma contempla un enfoque intercultural, lo que permitirá adaptar la oferta de alimentos según las características y costumbres de cada región del país. Esto facilitará una mayor aceptación de las medidas y su aplicación efectiva en diversos contextos escolares.