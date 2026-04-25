Cinco muertos y dos heridos tras operativo antidrogas del Ejército en la zona del VRAEM en Huancavelica

Un operativo contra el narcotráfico en el distrito de Colcabamba, VRAEM, tuvo un desenlace trágico con cinco civiles fallecidos y dos heridos. La intervención fue realizada por una patrulla del Ejército peruano y las circunstancias del hecho se encuentran en investigación. - Canal N

Cinco personas murieron y otras dos resultaron heridas la mañana de este sábado 25 de abril durante un operativo contra el tráfico ilícito de drogas ejecutado por una patrulla de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano en la sierra de Huancavelica.

El hecho se registró en el sector conocido como Puente Mellizo, en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, una zona de tránsito utilizada por organizaciones vinculadas al narcotráfico en la ruta del VRAEM hacia regiones como Ayacucho, Huancavelica y Junín.

De acuerdo con información preliminar dada por Canal N, la intervención se realizó en el marco de un operativo antidrogas coordinado entre el Ejército, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, tras reportes de inteligencia que alertaban sobre el traslado de droga por esta ruta.

Según la información recogida, las fuerzas del orden habrían intentado intervenir una camioneta sospechosa, a la que se le dio la voz de alto. En ese contexto, se produjo el desenlace que terminó con la muerte de cinco civiles que iban a bordo del vehículo.

Agentes de la policía y personal forense examinan una camioneta donde se hallaron cuerpos sin vida, mientras la investigación oficial está en curso. (PNP)

Las circunstancias exactas del hecho aún están siendo investigadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, que han iniciado las diligencias para determinar cómo se desarrolló la intervención y si se cumplieron los protocolos de uso de la fuerza.

Dos personas resultaron heridas durante el operativo y fueron trasladadas inicialmente al centro de salud de Colcabamba, administrado por la empresa vinculada a la zona de la Hidroeléctrica del Mantaro.

Hasta el momento, no se ha reportado personal militar ni policial herido o fallecido en el operativo, según la información preliminar brindada por las autoridades.

Zona estratégica del VRAEM

Oficiales de policía y personal con batas azules interactúan junto a un SUV Toyota, mientras otros individuos son atendidos en un entorno exterior. (PNP)

El área donde ocurrió el hecho forma parte de una ruta frecuentemente utilizada por redes de tráfico ilícito de drogas, que conectan el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) con otras regiones del país.

En estas zonas, además de vehículos, también se reporta el tránsito de personas conocidas como “mochileros”, quienes trasladan pequeñas cargas de droga hacia puntos de acopio para su posterior distribución.

Las autoridades han señalado que todas las circunstancias del operativo están siendo materia de investigación. Se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles oficiales sobre el accionar de la patrulla militar y las condiciones en las que ocurrió el enfrentamiento o la intervención.

Otro operativo: Más de 18 kg de droga en la ruta Ayacucho-Lima

Preliminarmente, en un operativo contra el tráfico ilícito de drogas, efectivos de la Policía Nacional lograron la incautación de más de 18 kilogramos de droga en la carretera que conecta Ayacucho con Lima.

La intervención se realizó durante un control en la vía, donde personal policial detectó un cargamento sospechoso que era transportado en un vehículo que cubría esta ruta interprovincial. Tras la revisión correspondiente, se confirmó que se trataba de una sustancia ilícita, la cual fue decomisada de inmediato.

De acuerdo con la información preliminar, la droga iba a ser trasladada hacia la capital como parte de una red de tráfico ilícito que utiliza esta carretera como corredor frecuente para el transporte de estupefacientes desde zonas del VRAEM hacia Lima.

El caso quedó a cargo de las autoridades competentes, quienes continúan con las investigaciones para determinar la procedencia del cargamento y la identidad de los responsables involucrados en este hecho.