Hoy es la gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: conoce a los nominados y cómo votar por tu favorito

Eliminación en vivo en ‘La Granja VIP Perú’: quiénes están en la placa y cómo participar en la votación. Panamericana Tv.

La tensión en ‘La Granja VIP Perú’ alcanza su punto máximo este sábado 25 de abril con una gala de eliminación que puede cambiar el rumbo del reality. Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena son las tres nominadas de la semana, luego de días marcados por conflictos, alianzas rotas y jugadas inesperadas dentro de la finca televisiva.

En esta edición, la decisión está completamente en manos del público. La producción de Panamericana Televisión ha dispuesto un sistema de votación digital y gratuito, permitiendo que los seguidores tengan el control absoluto sobre quién permanece y quién debe abandonar la competencia.

El desenlace de la noche dependerá del apoyo que reciba cada concursante en la plataforma oficial y en la cuenta de Instagram del programa.

¿Quiénes son las nominadas de la semana?

La semana en ‘La Granja VIP Perú’ fue especialmente intensa. Tras una serie de duelos, sanciones y movimientos estratégicos, la placa de nominados quedó definida por la intervención de Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, quien ganó el duelo de la salvación y decidió sacar a Gabriela Herrera de la lista, colocando a Pati Lorena en su lugar.

Así, Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena quedaron en la placa final. Samahara, parte del Team Víboras, y Pamela, integrante del Team Reales, llegan a la gala con antecedentes de polémicas y un respaldo dividido por parte del público. Pati Lorena, por su parte, representa una incógnita en la reacción de los seguidores y suma incertidumbre a la definición.

Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena son los nominados de La Granja VIP Perú. UG

¿Cómo votar por tu participante favorito?

El proceso de votación en ‘La Granja VIP Perú’ es sencillo y accesible para todos los fanáticos del reality. Para salvar a tu nominado preferido, solo debes ingresar a este link de la plataforma oficial del programa o participar a través de la cuenta oficial de Instagram.

La votación es gratuita y estará abierta hasta minutos antes de la gala, por lo que el apoyo constante puede ser determinante en una definición tan reñida.

Ingresa al sitio web oficial de Panamericana Televisió n o busca la publicación de votación en la cuenta de Instagram de ‘La Granja VIP Perú’.

Selecciona a tu nominado favorito entre Samahara, Pamela y Pati.

Confirma tu voto y comparte la iniciativa para dar más oportunidades a tu elegido.

El sistema garantiza que cada voto cuente y que la decisión final refleje el sentir de la audiencia.

Cómo votar por Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena en la La Granja VIP Perú. Panamericana.pe

Estrategias, alianzas y rivalidades: lo que está en juego

La competencia en la granja se ha vuelto cada vez más impredecible. Las alianzas internas han comenzado a fracturarse, y las estrategias individuales cobran un mayor protagonismo. El Team Víboras, integrado por Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Shirley Arica y Pati Lorena, enfrenta una situación crítica, ya que una o las dos de sus integrantes podrían quedar en la granja.

Pamela López, representante del Team Reales, llega a la gala con un historial de rivalidades y momentos de alta tensión en el programa. La popularidad y el historial de cada nominada añaden un componente extra de incertidumbre, haciendo que cualquier resultado sea posible.

Una gala de alta tensión y expectativas

La gala de eliminación de ‘La Granja VIP Perú’ se transmitirá en vivo hoy, sábado 25 de abril, a partir de las 20:00 horas por Panamericana Televisión. Se anticipa una noche cargada de emoción, confesiones inesperadas y momentos decisivos, donde la estrategia y el respaldo del público serán clave para definir el futuro de la competencia.

El desenlace de la noche no solo marcará la salida de uno de los participantes, sino que también podría alterar las dinámicas y alianzas dentro de la casa, abriendo la puerta a nuevas jugadas y movimientos inesperados en la recta final del reality.

El reality en vivo más visto en YouTube

El streaming de ‘La Granja VIP Perú’ se consolida como uno de los programas más vistos en Youtube y comentados de la televisión nacional. Con más de 28,000 conectados en simultáneo marca una gran distancia con los demás programas que dan en ese mismo horario. Además de llegar a picos de 35,000 conectados en sus momentos con más audiencia.

El formato, que combina convivencia, competencia y drama, ha logrado captar la atención de una audiencia fiel y participativa, que cada semana se involucra a través de la votación y el debate en redes sociales.

Esta noche, la decisión está en manos de los seguidores, quienes tienen la oportunidad de influir directamente en el rumbo del programa y en el destino de sus participantes preferidos. La gala de eliminación promete ser una de las más reñidas y emocionantes de la temporada.

El programa en vivo de ‘La Granja VIP’ es el más visto de YouTube y ocupa el primer lugar con picos de 35 mil vistas.