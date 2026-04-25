Perú

Hoy es la gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: conoce a los nominados y cómo votar por tu favorito

La tensión crece esta noche de eliminación decisiva. Descubre quiénes son los nominados y cómo puedes apoyar a tu concursante preferido para que se quede.

Guardar
Eliminación en vivo en ‘La Granja VIP Perú’: quiénes están en la placa y cómo participar en la votación. Panamericana Tv.

La tensión en ‘La Granja VIP Perú’ alcanza su punto máximo este sábado 25 de abril con una gala de eliminación que puede cambiar el rumbo del reality. Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena son las tres nominadas de la semana, luego de días marcados por conflictos, alianzas rotas y jugadas inesperadas dentro de la finca televisiva.

En esta edición, la decisión está completamente en manos del público. La producción de Panamericana Televisión ha dispuesto un sistema de votación digital y gratuito, permitiendo que los seguidores tengan el control absoluto sobre quién permanece y quién debe abandonar la competencia.

El desenlace de la noche dependerá del apoyo que reciba cada concursante en la plataforma oficial y en la cuenta de Instagram del programa.

¿Quiénes son las nominadas de la semana?

La semana en ‘La Granja VIP Perú’ fue especialmente intensa. Tras una serie de duelos, sanciones y movimientos estratégicos, la placa de nominados quedó definida por la intervención de Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’, quien ganó el duelo de la salvación y decidió sacar a Gabriela Herrera de la lista, colocando a Pati Lorena en su lugar.

Así, Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena quedaron en la placa final. Samahara, parte del Team Víboras, y Pamela, integrante del Team Reales, llegan a la gala con antecedentes de polémicas y un respaldo dividido por parte del público. Pati Lorena, por su parte, representa una incógnita en la reacción de los seguidores y suma incertidumbre a la definición.

Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena son los nominados de La Granja VIP Perú. UG
Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena son los nominados de La Granja VIP Perú. UG

¿Cómo votar por tu participante favorito?

El proceso de votación en ‘La Granja VIP Perú’ es sencillo y accesible para todos los fanáticos del reality. Para salvar a tu nominado preferido, solo debes ingresar a este link de la plataforma oficial del programa o participar a través de la cuenta oficial de Instagram.

La votación es gratuita y estará abierta hasta minutos antes de la gala, por lo que el apoyo constante puede ser determinante en una definición tan reñida.

  • Ingresa al sitio web oficial de Panamericana Televisión o busca la publicación de votación en la cuenta de Instagram de ‘La Granja VIP Perú’.
  • Selecciona a tu nominado favorito entre Samahara, Pamela y Pati.
  • Confirma tu voto y comparte la iniciativa para dar más oportunidades a tu elegido.

El sistema garantiza que cada voto cuente y que la decisión final refleje el sentir de la audiencia.

Cómo votar por Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena en la La Granja VIP Perú. Panamericana.pe
Cómo votar por Samahara Lobatón, Pamela López y Pati Lorena en la La Granja VIP Perú. Panamericana.pe

Estrategias, alianzas y rivalidades: lo que está en juego

La competencia en la granja se ha vuelto cada vez más impredecible. Las alianzas internas han comenzado a fracturarse, y las estrategias individuales cobran un mayor protagonismo. El Team Víboras, integrado por Samahara Lobatón, Pablo Heredia, Shirley Arica y Pati Lorena, enfrenta una situación crítica, ya que una o las dos de sus integrantes podrían quedar en la granja.

Pamela López, representante del Team Reales, llega a la gala con un historial de rivalidades y momentos de alta tensión en el programa. La popularidad y el historial de cada nominada añaden un componente extra de incertidumbre, haciendo que cualquier resultado sea posible.

Una gala de alta tensión y expectativas

La gala de eliminación de ‘La Granja VIP Perú’ se transmitirá en vivo hoy, sábado 25 de abril, a partir de las 20:00 horas por Panamericana Televisión. Se anticipa una noche cargada de emoción, confesiones inesperadas y momentos decisivos, donde la estrategia y el respaldo del público serán clave para definir el futuro de la competencia.

El desenlace de la noche no solo marcará la salida de uno de los participantes, sino que también podría alterar las dinámicas y alianzas dentro de la casa, abriendo la puerta a nuevas jugadas y movimientos inesperados en la recta final del reality.

El reality en vivo más visto en YouTube

El streaming de ‘La Granja VIP Perú’ se consolida como uno de los programas más vistos en Youtube y comentados de la televisión nacional. Con más de 28,000 conectados en simultáneo marca una gran distancia con los demás programas que dan en ese mismo horario. Además de llegar a picos de 35,000 conectados en sus momentos con más audiencia.

El formato, que combina convivencia, competencia y drama, ha logrado captar la atención de una audiencia fiel y participativa, que cada semana se involucra a través de la votación y el debate en redes sociales.

Esta noche, la decisión está en manos de los seguidores, quienes tienen la oportunidad de influir directamente en el rumbo del programa y en el destino de sus participantes preferidos. La gala de eliminación promete ser una de las más reñidas y emocionantes de la temporada.

El programa en vivo de ‘La Granja VIP’ es el más visto de YouTube y ocupa el primer lugar con picos de 35 mil vistas.
El programa en vivo de ‘La Granja VIP’ es el más visto de YouTube y ocupa el primer lugar con picos de 35 mil vistas.

Temas Relacionados

La Granja VIPSamahara LobatónPamela LópezPati Lorenaperu-entretenimiento

Más Noticias

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

El candidato sostuvo que la designación en el Ministerio de Defensa responde a intereses de Fuerza Popular y que las Fuerzas Armadas actúan en sintonía con la agenda del partido encabezado por Keiko Fujimori. “Gobierna usted sin haber ganado”, sentenció

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

El histórico goleador de las ‘águilas cutervinas’ registró una anotación de lujo tras un servicio largo perfecto de Josuee Herrera. Suma cinco dianas en lo que va de la temporada

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Minsa lanza campaña por kioscos saludables y recuerda prohibición de ultraprocesados en colegios

La iniciativa incluye acciones educativas en colegios y nuevos lineamientos que establecen qué alimentos pueden ofrecerse en kioscos, cafeterías y comedores escolares, con el fin de mejorar la nutrición de los estudiantes

Minsa lanza campaña por kioscos saludables y recuerda prohibición de ultraprocesados en colegios

Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado

El técnico uruguayo seguirá su carrera en su país luego de que la administración de la ‘U’ no lo haya contactado

Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado

Fuerte temblor de 5.0 sacude sur del Perú: IGP reporta que epicentro fue en Ica

El sismo se registró la tarde del viernes 25 de abril al suroeste de Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú

Fuerte temblor de 5.0 sacude sur del Perú: IGP reporta que epicentro fue en Ica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

JNJ ratifica a fiscal implicado en presunta red criminal de Patricia Benavides

Roberto Sánchez le responde a Rafael López Aliaga y afirma que no hay pruebas de fraude: “Hay que acabar con esta pataleta”

Elecciones 2026 ¿Por qué para Rafael López Aliaga es necesario la nulidad de 4 500 actas?

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Mario Irivarren y Gerardo Pe’ critican a Israel Dreyfus por revelar que ganan 40 mil soles mensuales en ‘La manada’

Así fue el romántico recorrido de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo por Machu Picchu

Karen Schwarz cuenta la vez que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: “Yo lloraba”

Ale Fuller celebra reconciliación entre Flavia Laos y Luciana Fuster tras largo distanciamiento

DEPORTES

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado

Gianluca Lapadula se asoma al abismo de la Serie C en Italia con Spezia pese a anotación contra Catanzaro

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026