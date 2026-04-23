Perú

Municipalidad de Magdalena lanza convocatoria laboral para mayo de 2026: solo es necesario tener secundaria

El proceso contempla 26 vacantes bajo el régimen CAS en áreas clave como seguridad ciudadana y atención de emergencias, con sueldos que superan los S/ 2.000 y postulaciones presenciales en fechas específicas de mayo

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El proceso incluye vacantes para paramédicos, supervisores de personal operativo y agentes de serenazgo pertenecientes al Grupo de Acción Rápida (GAR).
El proceso incluye vacantes para paramédicos, supervisores de personal operativo y agentes de serenazgo pertenecientes al Grupo de Acción Rápida (GAR). Foto: Municipalidad de Magdalena

La Municipalidad de Magdalena del Mar abrió una nueva convocatoria laboral bajo el régimen CAS correspondiente a mayo de 2026, dirigida a personas con secundaria completa y técnicos titulados. En total, se han habilitado 26 vacantes para cubrir puestos vinculados a seguridad ciudadana y atención de emergencias, con remuneraciones que oscilan entre S/ 2.100 y S/ 2.850.

El proceso, cuya publicación se realizó el 21 de abril de 2026, contempla plazas para paramédico, supervisor de personal operativo y serenos del Grupo de Acción Rápida (GAR). Todos los puestos tienen como lugar de labores el distrito de Magdalena del Mar, en Lima, y exigen cumplir requisitos específicos de experiencia y formación, detallados en las bases oficiales.

Requisitos y condiciones para el puesto de paramédico

La convocatoria CAS N° 025 contempla una vacante para el cargo de paramédico, con una remuneración de S/ 2.850. Para postular, se requiere contar con secundaria completa o formación técnica, además de acreditar una experiencia general mínima de 2 años y al menos 1 año de experiencia específica en atención de emergencias.

Asimismo, se solicita conocimiento en seguridad vial y haber llevado cursos o talleres en atención prehospitalaria, primeros auxilios y manejo de extintores. El puesto se desarrollará en la sede de la municipalidad, ubicada en Jr. Tacna N° 200. Las bases detallan otros requisitos que deben ser revisados previamente por los postulantes.

La convocatoria CAS N.° 025 ofrece una plaza para el puesto de paramédico, con una remuneración de S/ 2.850.
La convocatoria CAS N.° 025 ofrece una plaza para el puesto de paramédico, con una remuneración de S/ 2.850. Foto: Hospital Galenia

Perfil solicitado para supervisor de personal operativo

En la convocatoria CAS N° 026 se ofrece una plaza para supervisor de personal operativo, con una remuneración mensual de S/ 2.800. Los postulantes deben contar con secundaria completa o estudios técnicos, además de acreditar 1 año de experiencia general y al menos 6 meses en funciones relacionadas con seguridad ciudadana.

Entre los conocimientos requeridos figuran seguridad ciudadana, primeros auxilios y manejo de extintores, así como capacitaciones vinculadas al rubro. Al igual que en otras convocatorias, el lugar de prestación del servicio será la sede institucional en Magdalena del Mar, y se recomienda revisar las bases para conocer en detalle el proceso.

Serenos GAR: mayor número de vacantes disponibles

La convocatoria CAS N° 027 es la que concentra el mayor número de plazas, con 24 vacantes para serenos del Grupo de Acción Rápida (GAR). En este caso, la remuneración es de S/ 2.100 y se solicita secundaria completa o formación técnica como requisito mínimo.

Los postulantes deben acreditar 1 año de experiencia general y al menos 6 meses en seguridad ciudadana o vigilancia, ya sea en el sector público o privado. También se valoran conocimientos en atención al ciudadano, primeros auxilios y manejo de extintores. Si bien no es obligatorio, contar con cursos en seguridad ciudadana puede ser un factor favorable en la evaluación.

La convocatoria CAS N.° 027 reúne la mayor cantidad de puestos disponibles, con 24 vacantes destinadas a serenos del Grupo de Acción Rápida (GAR).
La convocatoria CAS N.° 027 reúne la mayor cantidad de puestos disponibles, con 24 vacantes destinadas a serenos del Grupo de Acción Rápida (GAR). Foto: difusión

Fechas y proceso de postulación

Para las tres convocatorias, el plazo de postulación está fijado para los días 4 y 5 de mayo de 2026. Los interesados deberán presentar su documentación de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, ubicada en Av. Brasil 3501, en Magdalena del Mar.

El horario de atención será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y se deberá incluir el currículo vitae documentado, la solicitud de postulante (Anexo N° 2) y las declaraciones juradas correspondientes. En el asunto del expediente se debe consignar el número y nombre de la convocatoria. Solo serán consideradas las postulaciones que cumplan estrictamente con las fechas, horarios e indicaciones establecidas; de lo contrario, serán calificadas como “no apto”.

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