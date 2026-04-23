Oleaje anómalo afectará todo el litoral peruano hasta el 30 de abril, advierte Marina de Guerra

Oleajes anómalos se extenderá por varios días. (Foto: Andina)

La Marina de Guerra del Perú ha emitido una advertencia sobre la persistencia de oleajes anómalos que afectarán el litoral peruano hasta el 30 de abril, una situación que ya impacta de forma directa el acceso a puertos y la actividad pesquera artesanal en la costa. De acuerdo con la información oficial difundida por la Dirección de Hidrografía y Navegación.

El fenómeno constituye un riesgo elevado especialmente para aquellas poblaciones asentadas en zonas de playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, razón por la cual se han extendido recomendaciones específicas a las autoridades y usuarios del mar.

En TV Perú Noticias, el dirigente Ángel Eslava, representante de los pescadores artesanales de Chimbote, detalló que más de 2.000 pescadores en la zona se encuentran afectados por el cierre preventivo de los puertos. La situación persistirá, según la Marina de Guerra, al menos hasta el jueves 30 de abril, marcando una paralización inédita en la actividad pesquera local y una transferencia forzada del abastecimiento a productos procedentes del norte del país.

Desde el jueves 23 de abril, el litoral peruano evidenció olas cuya altura se encuentra entre un 50 % y el doble de las condiciones normales, lo que ha motivado a la entidad estatal a mantener el monitoreo permanente del estado del mar y a fortalecer la coordinación con los gobiernos regionales y locales para la protección de las comunidades costeras, según el Aviso Especial Nro. 16-26.

Oleaje anómalo continuará en el litoral peruano. (Foto: Agencia Andina)

Oleaje anómalo impactará todo el litoral peruano

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú clasifica el estado del mar en tres grandes zonas para esta alerta: el litoral norte, centro y sur. En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, persiste oleaje ligero proveniente del suroeste. Para el litoral centro, que abarca desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, se prevé un incremento del oleaje a moderado a partir de la mañana del domingo 26 de abril, con reducción a ligero en la mañana del lunes 27.

El tramo entre Callao y San Juan de Marcona también enfrentará un oleaje más intenso, elevándose a moderado desde la madrugada del sábado 25 de abril, y volviendo a niveles ligeros el martes 28. Finalmente, en el litoral sur —de San Juan de Marcona hasta Tacna— el patrón será semejante: oleaje ligero intensificándose a moderado desde el 25 y disminuyendo el 28 de abril.

Dichas condiciones generan oleaje anómalo de tipo ligero a moderado. La difusión de este diagnóstico incluye una clasificación técnica, en la que el oleaje ligero implica olas hasta 50 % por encima del promedio habitual, mientras que el moderado duplica la altura de las olas habituales.

Pescadores artesanales de Chimbote quedan paralizados ante oleaje anómalo

Ángel Eslava, dirigente de los pescadores y buzos del muelle artesanal de Chimbote, informó a TV Perú Noticias que, tras el cierre de los puertos de la provincia del Santa y de Áncash, la totalidad de actividades de pesca han sido detenidas. La magnitud del impacto se traduce en más de dos mil trabajadores imposibilitados de laborar, con solo cerca del 10 % pudiendo realizar labores mínimas de extracción, lo cual apenas cubre una fracción de la demanda local, especialmente de las mesas populares.

Pescadores afectados por el cierre de puertos. (Foto: Andina)

“En este momento nosotros estamos sin trabajar, casi el 90 % de nuestros compañeros que nos dedicamos netamente a la extracción de peces y mariscos no estamos trabajando”, sostuvo y añadió que los pescadores esperan la autorización de capitanía para retomar sus jornadas.

“Estamos esperando que capitanía baje la bandera como es de costumbre. Ellos son las autoridades competentes para que podamos volver a trabajar. Estamos viendo que el agua viene mermando un poco y ojalá en el transcurso de estos días ya se abra el puerto”. afirmó.

Debido al cierre, la oferta local de productos hidrobiológicos se ha reducido significativamente. “Mayormente se está recibiendo pescado del norte, congelado, y con eso se viene trabajando”, expresó el dirigente a TV Perú Noticias. Ante la imposibilidad de salir al mar, los pescadores artesanales procuran subsistir mediante trabajos alternativos o pequeñas iniciativas informales, mientras la reducción de la pesca continúa agravando su situación social y económica.

Recomendaciones de las autoridades durante el oleaje anómalo

Como medida preventiva frente al oleaje anómalo, la Marina de Guerra del Perú insta a los gobiernos regionales, locales, capitanías de puerto y empresas vinculadas a la actividad marítima a adoptar acciones que eviten accidentes o daños personales y materiales. El aviso oficial recomienda a toda la población costera, incluyendo quienes desarrollan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, “acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia”.

Oleajes anómalos. (Marina de Guerra del Perú)

El monitoreo del mar se mantiene activo, según explicó la Dirección de Hidrografía y Navegación, para proporcionar información precisa y oportuna que permita a las poblaciones costeras anticipar eventuales riesgos y cortar la cadena de siniestros derivados del incremento de la energía del mar. La clasificación utilizada por la entidad distingue entre condiciones normales y cuatro grados de oleaje anómalo —ligero, moderado, fuerte y muy fuerte— de acuerdo con el incremento de la altura de las olas en relación con los promedios regionales observados.

El cierre temporal de puertos y la restricción de actividades marítimas permanecerán vigentes hasta la normalización del oleaje, estimada para el jueves 30 de abril, de acuerdo con la proyección oficial proporcionada por la Marina de Guerra del Perú.