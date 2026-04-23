Perú

Sunafil lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 10.000 en Lima, Piura y La Libertad: requisitos y cómo postular

Esta convocatoria bajo el régimen CAS incluye puestos como especialistas legales, coordinadores tecnológicos, auxiliares administrativos y notificadores motorizados

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La Sunafil acaba de lanzar una nueva convocatoria laboral vigente para mayo de 2026, con oportunidades para distintos niveles educativos y sueldos que pueden llegar hasta los S/ 10.000. Se trata de una de las ofertas más amplias del sector público en las últimas semanas, con plazas disponibles en Lima, Callao, Piura, Huancavelica y La Libertad.

Esta convocatoria bajo el régimen CAS incluye puestos clave como especialistas legales, coordinadores tecnológicos, auxiliares administrativos y notificadores motorizados. El proceso estará abierto hasta el 05 de mayo de 2026, por lo que los interesados deben revisar con atención los requisitos y preparar su documentación con anticipación para no quedar fuera.

¿Qué vacantes ofrece SUNAFIL y cuánto se paga?

Guía sobre el descanso médico en Perú
Guía sobre el descanso médico en Perú | Foto: Sunafil

La convocatoria de la SUNAFIL destaca por su diversidad de perfiles profesionales, abarcando desde postulantes con secundaria completa hasta titulados universitarios. A continuación, un resumen claro y ordenado de las principales plazas:

🔹 Puestos para titulados universitarios

  • Especialista Legal (CAS N° 029)
    • Requisito: Título en Derecho
    • Sueldo: S/ 6.500
    • Lugar: Lima
  • Especialista en Derecho Laboral (CAS N° 083)
    • Requisito: Abogado/a titulado
    • Sueldo: S/ 8.000
    • Lugar: Lima
  • Coordinador Legal de Procedimiento Administrativo Disciplinario (CAS N° 085)
    • Requisito: Abogado/a titulado
    • Sueldo: S/ 10.000
    • Lugar: Lima
  • Coordinador de Infraestructura Tecnológica (CAS N° 078)
    • Requisito: Ingeniería de Sistemas, Software, Electrónica o afines
    • Sueldo: S/ 10.000
    • Lugar: Lima
  • Especialista en Contrataciones del Estado II (CAS N° 117)
    • Requisito: Administración, Economía o Contabilidad
    • Sueldo: S/ 7.000
    • Lugar: Lima
  • Especialista Administrativo (CAS N° 125)
    • Requisito: Administración, Gestión Pública, Contabilidad, Economía o Ingeniería Industrial
    • Sueldo: S/ 5.000
    • Lugar: La Libertad

🔹 Puestos para bachilleres o egresados universitarios

  • Especialista en Contrataciones ≤ 8 UIT (CAS N° 116)
    • Requisito: Bachiller en Administración, Economía o Contabilidad
    • Sueldo: S/ 6.000
    • Lugar: Lima
  • Auxiliar Administrativo (CAS N° 121, 123, 124)
    • Requisito: Egresados de Derecho o Administración
    • Sueldo: Entre S/ 1.500 y S/ 2.000
    • Lugares: Lima y Piura

🔹 Puestos técnicos o de apoyo

  • Auxiliar de Archivo (CAS N° 118)
    • Requisito: Egresado técnico o universitario en Archivística, Bibliotecología, Historia, Administración o Secretariado
    • Sueldo: S/ 1.800
    • Lugar: Callao
  • Notificador Motorizado (CAS N° 032)
    • Requisito: Secundaria completa + licencia BII B vigente
    • Sueldo: S/ 2.000
    • Lugar: Callao

Además, hay plazas adicionales para especialistas legales con sueldos que van desde S/ 4.000 hasta S/ 7.500, incluyendo posiciones en regiones como Huancavelica, lo que amplía las oportunidades fuera de Lima.

¿Cómo postular a la convocatoria de SUNAFIL 2026?

La Sunafil es la entidad encargada de sancionar a quienes no pagan la CTS en los plazos determinados.
La Sunafil es la entidad encargada de sancionar a quienes no pagan la CTS en los plazos determinados. Foto: Andina

Si estás interesado en acceder a uno de estos empleos en el Estado, debes seguir estos pasos clave:

  1. Revisar las bases completas de cada puestoCada convocatoria CAS tiene requisitos específicos, experiencia mínima y condiciones particulares. Es fundamental leer los documentos oficiales.
  2. Verificar que cumples con el perfil solicitadoLa entidad es estricta en la evaluación curricular. Postular sin cumplir requisitos puede dejarte fuera automáticamente.
  3. Preparar la documentación obligatoria
    1. CV documentado
    2. Copias de títulos o constancias
    3. DNI
    4. Licencias (en caso de puestos como notificador motorizado)
    5. Anexos y formatos exigidos
  4. Realizar la postulación dentro del plazo establecidoLa fecha límite es el 05 de mayo de 2026, por lo que no se admitirán expedientes fuera de ese rango.
  5. Seguir el proceso de evaluaciónGeneralmente incluye evaluación curricular, entrevista personal y, en algunos casos, pruebas técnicas.

Esta convocatoria representa una oportunidad concreta para quienes buscan estabilidad laboral en el sector público, especialmente en áreas como Derecho, Administración, Ingeniería y gestión estatal. La variedad de perfiles y el rango salarial hacen que sea una de las ofertas más competitivas del mes.

Si estás pensando en postular, el mejor momento es ahora: revisa las bases, organiza tus documentos y asegúrate de cumplir cada requisito. En procesos CAS, los detalles marcan la diferencia entre avanzar o quedar fuera.

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