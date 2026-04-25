Perú

Derrumbe en Lurigancho-Chosica: Padre de familia pierde la vida mientras construía su casa

Mientras buscaba ampliar su vivienda junto a su hijo, Lenin Antonio Gómez perdió la vida al quedar atrapado bajo un derrumbe en el asentamiento humano Nicolás de Piérola

Guardar
Obrero quedó sepultado y deja a dos niños en la orfandad. (Captura: América Noticias)
Obrero quedó sepultado y deja a dos niños en la orfandad. (Captura: América Noticias)

La tranquilidad de Lurigancho-Chosica quedó interrumpida por un estruendo en la zona conocida como Nicolás de Piérola. El sonido de rocas y tierra deslizándose por el cerro precedió a una escena que hoy enluta a una familia.

Un derrumbe sepultó a Lenin Antonio Gómez, un padre de familia que trabajaba junto a su hijo para adecuar su vivienda. Según reportó RPP Noticias, la víctima intentaba ganar espacio para su hogar en uno de los sectores más empinados del distrito limeño.

El suceso ocurrió mientras Gómez retiraba piedras y tierra con la intención de construir una base segura para su casa. Una maniobra repentina en el terreno desencadenó el deslizamiento de grandes rocas que lo atraparon hasta el tórax, dejando sin posibilidades de escape. En cuestión de segundos, el proyecto familiar se transformó en una emergencia.

Operativo de rescate

Al lugar acudieron rápidamente personal de Serenazgo del distrito, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Al llegar, los equipos de rescate encontraron a la víctima atrapada bajo los escombros, ya sin signos vitales. La complejidad del terreno y la persistente caída de piedras complicaron la recuperación del cuerpo, extendiendo la angustia de familiares y vecinos.

El hijo de Lenin Gómez fue quien dio aviso a las autoridades, tras descubrir que su padre había quedado sepultado. El operativo de rescate se prolongó por cerca de dos horas, mientras los presentes se unían para remover la tierra y las rocas. Las lluvias recientes y la inestabilidad del cerro representaron un peligro adicional para quienes intentaban colaborar.

El comandante departamental de los bomberos de Lima Este, Pablo García Sousa, explicó a los medios que la tarea de rescate se dificultó por el riesgo de nuevos deslizamientos.

“Estaba retirando unas rocas del cerro y quedó atrapado por el deslizamiento que se produjo. Cuando llegó la primera unidad de bomberos, ya no contaba con signos vitales. Estaba atrapado casi hasta la altura del tórax. Es un pedazo de cerro, aún no es ni siquiera terreno, ni una vivienda, es un tema de tratar de sacar rocas para poder generar un espacio”, dijo la autoridad.

Obrero quedó sepultado y deja a dos niños en la orfandad.
Obrero quedó sepultado y deja a dos niños en la orfandad. (Captura: América Noticias)

Tragedia familiar

La noticia del fallecimiento de Gómez causó consternación entre los residentes del asentamiento humano Nicolás de Piérola. Testigos y vecinos se acercaron para acompañar a la familia y prestar apoyo en medio del dolor.

La esposa de la víctima relató a los medios que trató de ayudar por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas: “Corrí, traté de escarbar con mis manos y no pude, no pude porque era mucha tierra”.

La tragedia dejó a dos niños en situación de orfandad y expuso la vulnerabilidad de las familias que habitan en zonas de ladera, muchas veces obligadas a enfrentar riesgos en busca de un espacio propio.

Una vecina pidió ayuda para la familia afectada y señaló las dificultades económicas que atraviesan: “Pedimos ayuda para que le puedan brindar para el sepelio porque ellos viven del día a día, son personas humildes”.

Temas Relacionados

Lurigancho-ChosicaPadre de familiaObreroDerrumbeOrfandadperu-noticias

Más Noticias

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

El candidato sostuvo que la designación en el Ministerio de Defensa responde a intereses de Fuerza Popular y que las Fuerzas Armadas actúan en sintonía con la agenda del partido encabezado por Keiko Fujimori. “Gobierna usted sin haber ganado”, sentenció

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

El histórico goleador de las ‘águilas cutervinas’ registró una anotación de lujo tras un servicio largo perfecto de Josuee Herrera. Suma cinco dianas en lo que va de la temporada

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Minsa lanza campaña por kioscos saludables y recuerda prohibición de ultraprocesados en colegios

La iniciativa incluye acciones educativas en colegios y nuevos lineamientos que establecen qué alimentos pueden ofrecerse en kioscos, cafeterías y comedores escolares, con el fin de mejorar la nutrición de los estudiantes

Minsa lanza campaña por kioscos saludables y recuerda prohibición de ultraprocesados en colegios

Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado

El técnico uruguayo seguirá su carrera en su país luego de que la administración de la ‘U’ no lo haya contactado

Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado

Fuerte temblor de 5.0 sacude sur del Perú: IGP reporta que epicentro fue en Ica

El sismo se registró la tarde del viernes 25 de abril al suroeste de Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú

Fuerte temblor de 5.0 sacude sur del Perú: IGP reporta que epicentro fue en Ica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

JNJ ratifica a fiscal implicado en presunta red criminal de Patricia Benavides

Roberto Sánchez le responde a Rafael López Aliaga y afirma que no hay pruebas de fraude: “Hay que acabar con esta pataleta”

Elecciones 2026 ¿Por qué para Rafael López Aliaga es necesario la nulidad de 4 500 actas?

ENTRETENIMIENTO

Hoy es la gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: conoce a los nominados y cómo votar por tu favorito

Hoy es la gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: conoce a los nominados y cómo votar por tu favorito

Pamela Franco no se arrepiente de visibilizar la condición de su hija con Christian Domínguez: “Me ha hecho más fuerte”

Mario Irivarren y Gerardo Pe’ critican a Israel Dreyfus por revelar que ganan 40 mil soles mensuales en ‘La manada’

Así fue el romántico recorrido de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo por Machu Picchu

Karen Schwarz cuenta la vez que Ezio Oliva terminó su relación porque no superaba a su expareja: “Yo lloraba”

DEPORTES

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Golazo de Matías Sen con un ‘sombrerito’ de lujo para adelantar a Comerciantes Unidos ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

Jorge Fossati volverá a dirigir en Uruguay y su regreso a Universitario está descartado

Gianluca Lapadula se asoma al abismo de la Serie C en Italia con Spezia pese a anotación contra Catanzaro

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el tercer lugar vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026