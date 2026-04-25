Derrumbe en Lurigancho-Chosica: Padre de familia pierde la vida mientras construía su casa

Obrero quedó sepultado y deja a dos niños en la orfandad. (Captura: América Noticias)

La tranquilidad de Lurigancho-Chosica quedó interrumpida por un estruendo en la zona conocida como Nicolás de Piérola. El sonido de rocas y tierra deslizándose por el cerro precedió a una escena que hoy enluta a una familia.

Un derrumbe sepultó a Lenin Antonio Gómez, un padre de familia que trabajaba junto a su hijo para adecuar su vivienda. Según reportó RPP Noticias, la víctima intentaba ganar espacio para su hogar en uno de los sectores más empinados del distrito limeño.

El suceso ocurrió mientras Gómez retiraba piedras y tierra con la intención de construir una base segura para su casa. Una maniobra repentina en el terreno desencadenó el deslizamiento de grandes rocas que lo atraparon hasta el tórax, dejando sin posibilidades de escape. En cuestión de segundos, el proyecto familiar se transformó en una emergencia.

Operativo de rescate

Al lugar acudieron rápidamente personal de Serenazgo del distrito, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Al llegar, los equipos de rescate encontraron a la víctima atrapada bajo los escombros, ya sin signos vitales. La complejidad del terreno y la persistente caída de piedras complicaron la recuperación del cuerpo, extendiendo la angustia de familiares y vecinos.

El hijo de Lenin Gómez fue quien dio aviso a las autoridades, tras descubrir que su padre había quedado sepultado. El operativo de rescate se prolongó por cerca de dos horas, mientras los presentes se unían para remover la tierra y las rocas. Las lluvias recientes y la inestabilidad del cerro representaron un peligro adicional para quienes intentaban colaborar.

El comandante departamental de los bomberos de Lima Este, Pablo García Sousa, explicó a los medios que la tarea de rescate se dificultó por el riesgo de nuevos deslizamientos.

“Estaba retirando unas rocas del cerro y quedó atrapado por el deslizamiento que se produjo. Cuando llegó la primera unidad de bomberos, ya no contaba con signos vitales. Estaba atrapado casi hasta la altura del tórax. Es un pedazo de cerro, aún no es ni siquiera terreno, ni una vivienda, es un tema de tratar de sacar rocas para poder generar un espacio”, dijo la autoridad.

Obrero quedó sepultado y deja a dos niños en la orfandad. (Captura: América Noticias)

Tragedia familiar

La noticia del fallecimiento de Gómez causó consternación entre los residentes del asentamiento humano Nicolás de Piérola. Testigos y vecinos se acercaron para acompañar a la familia y prestar apoyo en medio del dolor.

La esposa de la víctima relató a los medios que trató de ayudar por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas: “Corrí, traté de escarbar con mis manos y no pude, no pude porque era mucha tierra”.

La tragedia dejó a dos niños en situación de orfandad y expuso la vulnerabilidad de las familias que habitan en zonas de ladera, muchas veces obligadas a enfrentar riesgos en busca de un espacio propio.

Una vecina pidió ayuda para la familia afectada y señaló las dificultades económicas que atraviesan: “Pedimos ayuda para que le puedan brindar para el sepelio porque ellos viven del día a día, son personas humildes”.