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EE UU envía a siete peruanos a África: por qué terminaron en el Congo y qué pasará con su situación migratoria

La Cancillería peruana confirmó que el traslado fue solicitado por los propios connacionales y se realiza bajo un mecanismo temporal mientras cortes migratorias estadounidenses resuelven sus pedidos de asilo

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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que siete ciudadanos peruanos fueron trasladados desde Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC), en el marco de un acuerdo migratorio entre ambos países. La medida se aplica a extranjeros que se encuentran en proceso de evaluación de asilo o refugio, y que no serán retornados a sus países de origen mientras la justicia estadounidense define su situación.

De acuerdo con la Cancillería, el traslado se realizó a solicitud de los propios peruanos, quienes habrían optado por esta alternativa en lugar de regresar al Perú. El grupo forma parte de un contingente más amplio de migrantes latinoamericanos enviados a territorio africano bajo un mecanismo temporal que permite su albergue en un tercer país mientras continúan sus procesos legales en Estados Unidos.

Traslado de peruanos a África: cómo funciona el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y el Congo

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El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que este procedimiento responde a un convenio que permite a Estados Unidos derivar a migrantes irregulares hacia terceros países, en este caso la República Democrática del Congo, donde permanecen de manera temporal hasta que se defina su estatus legal.

Según el comunicado oficial, este mecanismo está dirigido a personas que cuentan con algún tipo de protección legal otorgada por cortes migratorias estadounidenses. En la mayoría de casos, se trata de extranjeros que han argumentado que su vida o integridad podrían estar en riesgo si regresan a sus países de origen, por lo que solicitan protección internacional.

En ese contexto, el traslado a territorio africano se presenta como una medida intermedia. No se trata de una reubicación definitiva ni de un proceso de integración en el Congo, sino de un albergue temporal bajo supervisión, mientras la justicia de Estados Unidos evalúa cada expediente.

Autoridades congoleñas confirmaron la llegada de un primer grupo de 15 migrantes latinoamericanos a la ciudad de Kinshasa. Este contingente forma parte de un plan más amplio que podría incluir a unas 45 personas en total. Los trasladados arribaron en un vuelo procedente de Luisiana, con escalas técnicas en Senegal y Ghana.

El Gobierno de la RDC ha remarcado que este sistema tiene un carácter “estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo”, descartando que se trate de una política de reasentamiento permanente. Los migrantes fueron llevados a un complejo cercano al aeropuerto, donde permanecen bajo vigilancia de la policía local.

Cancillería ofrece asistencia consular y detalla canales de apoyo para peruanos en el exterior

Sede de la Cancillería, en el Centro de Lima. (Foto: Andina)
Sede de la Cancillería, en el Centro de Lima. (Foto: Andina)

Frente a este escenario, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que mantiene su compromiso de proteger y asistir a los peruanos en el extranjero, independientemente de su condición migratoria. En ese sentido, informó que los siete ciudadanos trasladados podrán acceder a orientación y apoyo consular si así lo requieren.

Debido a que el Perú no cuenta con una embajada en la República Democrática del Congo, la atención consular se canaliza a través de la sede diplomática peruana en Kenia, que tiene jurisdicción sobre ese país africano. La Cancillería proporcionó los canales oficiales para atender cualquier emergencia o consulta de los connacionales.

Este tipo de traslados se enmarca en una política migratoria más amplia impulsada por Estados Unidos en los últimos años, que incluye acuerdos con diversos países para gestionar el flujo de migrantes. Entre los destinos considerados en estos convenios figuran naciones de África y otras regiones, en un intento por reducir la presión sobre su sistema migratorio.

El caso de los peruanos enviados al Congo pone en evidencia una dinámica poco habitual para la migración latinoamericana, que tradicionalmente se ha concentrado en rutas dentro del continente americano. Además, introduce un elemento clave: la decisión de los propios migrantes de no regresar a su país de origen mientras se resuelve su situación legal.

En paralelo, organismos internacionales han advertido sobre el contexto complejo que atraviesa la República Democrática del Congo, marcado por conflictos internos, crisis humanitaria y desplazamientos forzados en algunas regiones. Sin embargo, las autoridades locales han insistido en que el mecanismo de acogida se limita a una estancia temporal y controlada.

La Cancillería peruana no ha detallado las identidades de los ciudadanos involucrados ni el tiempo estimado que permanecerán en territorio africano, pero aseguró que seguirá monitoreando el caso y brindando asistencia en coordinación con sus representaciones diplomáticas en la región.

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