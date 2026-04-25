Perú

Monseñor Carlos Castillo condena expresiones racistas contra ciudadanos de la sierra: “No podemos seguir así”

El arzobispo de Lima advirtió sobre el impacto de los discursos discriminatorios en la convivencia social y la necesidad de valorar la diversidad cultural del país

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Monseñor Carlos Castillo condena expresiones racistas contra pobladores de la sierra. (Foto: Agencia Andina)
Monseñor Carlos Castillo condena expresiones racistas contra pobladores de la sierra. (Foto: Agencia Andina)

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, expresó su rechazo a las recientes expresiones discriminatorias contra ciudadanos de la sierra, a las que calificó como actos de racismo que afectan la convivencia en el país. Durante una entrevista con RPP, el religioso cuestionó la difusión de mensajes ofensivos y advirtió sobre el impacto que este tipo de discursos puede tener en la sociedad.

“Ahora decía que la gente de la sierra no tiene cerebro. Y eso es una cosa muy… eso es un insulto”, señaló, al referirse a un contenido difundido en los últimos días. En ese contexto, remarcó que este tipo de afirmaciones no solo resultan agraviantes, sino que evidencian la persistencia de prácticas discriminatorias. “Es un racismo. No podemos seguir así”, enfatizó.

El arzobispo también subrayó la necesidad de reconocer la dignidad de todos los ciudadanos, independientemente de su origen. En ese sentido, sostuvo que el país se caracteriza por su diversidad cultural y que esta debe ser valorada como un elemento fundamental de la identidad nacional. “Todos son dignos”, afirmó para el citado medio, al incluir a pueblos andinos, mestizos y otros grupos dentro de esta visión.

Monseñor Castillo cuestiona discurso discriminatorio y llama a reconocer la dignidad de todos. (Foto: Agencia Andina)
Monseñor Castillo cuestiona discurso discriminatorio y llama a reconocer la dignidad de todos. (Foto: Agencia Andina)

“Nadie está excluido”

En sus declaraciones, Castillo hizo referencia al legado de Toribio de Mogrovejo, a quien destacó como un ejemplo de cercanía con las poblaciones originarias. Según explicó, el religioso “aprendió el quechua, hablaba con la gente” y promovió una relación basada en el respeto y la dignidad.

Asimismo, el arzobispo resaltó la importancia de reconocer el valor de cada persona en la sociedad. Señaló que gran parte de la fe en el país se ha construido sobre esa relación de cercanía y respeto hacia los distintos pueblos. “Gran parte de la fe que tenemos hoy día… es por la suavidad y sencillez con que Toribio trató a la gente”, indicó para RPP.

En esa línea, también mencionó mensajes recientes del papa Francisco, quien ha reiterado la importancia de la inclusión. Recordó, por ejemplo, que durante una visita a una cárcel, el pontífice expresó que “nadie está excluido del amor de Dios”, una frase que, según Castillo, resume el carácter universal del mensaje cristiano.

Monseñor Carlos Castillo dirige la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias
Monseñor Carlos Castillo dirige la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias

Reflexión sobre la bendición

Castillo también abordó el significado de la bendición en la religión, señalando que esta no debe interpretarse como una validación de conductas inadecuadas. “La bendición es para que la persona que la recibe se convierta en una bendición para los demás”, explicó, al precisar que implica un compromiso de cambio personal.

En ese sentido, advirtió que no se trata de “un borrón y cuenta nueva”, sino de un proceso que exige rectificación. “Ya me bendijo, ya puedo hacer lo que quiero. No… para vivir en bendición se necesita ceder a los propios egoísmos”, manifestó, al referirse a la necesidad de asumir responsabilidades éticas.

Carlos Castillo advierte que el racismo “no puede seguir” tras insultos a comunidades andinas. (Foto: Agencia Andina)
Carlos Castillo advierte que el racismo “no puede seguir” tras insultos a comunidades andinas. (Foto: Agencia Andina)

Tristeza y riesgos sociales

Finalmente, el arzobispo reflexionó sobre el impacto de la tristeza en la sociedad, tema que vinculó con discursos recientes del papa Francisco. Indicó que este estado puede generar condiciones propicias para el miedo, el fanatismo y la manipulación. “En la tristeza estamos a merced de nuestros miedos y fantasías”, afirmó para RPP.

Castillo agregó que la búsqueda de la felicidad basada en objetivos inmediatos puede resultar limitada. “Lo que es siempre de horizonte corto es una cosa mortal que no da la felicidad”, señaló. En contraste, sostuvo que la verdadera realización se encuentra en la capacidad de trascender y reconocer al otro, en un marco de respeto y dignidad compartida.

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