Perú

Peruana de 20 años fue enviada al Congo tras ser deportada de EE.UU.: Madre pide ayuda urgente al gobierno

La joven fue llevada junto a otros seis peruanos a África, en medio de un acuerdo migratorio. Su familia teme por su seguridad ante la falta de representación diplomática en la región

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Peruanos deportados
Más de 100 peruanos han sido deportados de Estados Unidos .Foto Johan Ordoñez / AFP

La deportación de siete ciudadanos peruanos desde Estados Unidos a la República Democrática del Congo mantiene en vilo a sus familias.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), la medida responde a un acuerdo migratorio entre ambos países que permite trasladar a migrantes latinoamericanos a territorio africano mientras se resuelve su situación legal. Este mecanismo se aplica a extranjeros en proceso de asilo o refugio que, por diversos motivos, no pueden regresar a sus países de origen.

República Democrática del Congo recibe a su primer grupo de migrantes expulsados de EE. UU.
República Democrática del Congo recibe a su primer grupo de migrantes expulsados de EE. UU.

Madre pide auxilio por su hija

Entre los afectados se encuentra Hilary A. Vásquez, una joven de 20 años cuya historia se conoció a través del relato de su madre, Flora Vásquez Lucas.

En declaraciones recogidas por Exitosa Noticias, la madre expuso la situación de incertidumbre que enfrenta su familia desde el traslado de su hija. “Ella me llama con desesperación y me dice ‘mamá, ayúdame’”, afirmó la mujer.

La joven ingresó de forma irregular a Estados Unidos en diciembre de 2024 y permaneció detenida en Arizona hasta finales de marzo, según contó su madre. La notificación de deportación llegó en abril de este 2026, y poco después Hilary fue trasladada a la República Democrática del Congo junto a otros seis peruanos.

“A ellos los sacan una madrugada y los trasladan en avión, cuando llegan allá se dan cuenta de que están en un sitio que ni siquiera conocen”, relató Vásquez Lucas.

La ausencia de representación diplomática peruana en el Congo agrava la situación. El único contacto institucional proviene del consulado en Kenia, que tramita un salvoconducto para los afectados.

“En Relaciones Exteriores me dicen que están esperando el salvoconducto, pero eso va a demorar porque no hay ningún embajador ni consulado peruano en el Congo”, explicó la madre, en referencia a la dificultad para agilizar el retorno de su hija.

En las noches entran y sacan personas, y ella se encierra en su cuarto por miedo”, relató la madre, quien también expresó preocupación por la vulnerabilidad ante posibles episodios de trata de personas y tráfico de menores.

Recalcó además que el proceso de repatriación se encuentra paralizado hasta que se obtenga el salvoconducto y se gestionen los pasajes de regreso. “No me dan una fecha exacta de cuándo mi hija podría estar acá”, lamentó.

¿Qué dicen desde la Cancillería peruana?

De acuerdo con la Cancillería del Perú, el traslado se realizó a petición de los propios ciudadanos afectados, quienes eligieron esta alternativa ante la posibilidad de ser retornados al Perú.

El grupo forma parte de un contingente de migrantes latinoamericanos enviados a Kinshasa, capital congoleña, bajo un sistema de albergue temporal. Las autoridades estadounidenses, según el comunicado oficial, otorgan este tipo de protección legal a quienes argumentan riesgo para su vida o integridad si retornan a su lugar de origen.

La llegada de los peruanos fue confirmada por el gobierno de la República Democrática del Congo, que aclaró que se trata de una medida transitoria. Los migrantes permanecen en un complejo vigilado próximo al aeropuerto, sin opción de integración definitiva en el país africano. Según Exitosa Noticias, el total de latinoamericanos enviados podría alcanzar las 45 personas en las próximas semanas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que, aunque el Perú no cuenta con embajada en el Congo, los ciudadanos desplazados pueden acceder a servicios consulares a través de la sede diplomática en Kenia.

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