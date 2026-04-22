Perú

Piero Corvetto acude a la Prefectura de Lima y habría solicitado garantías para su vida tras renunciar a la jefatura de la ONPE

El exjefe de la ONPE acudió a la sede ubicada en la avenida España tras la difusión de información sobre sus hijos y en medio de una investigación fiscal en curso

Guardar
Piero Corvetto acudió a la Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida y la de sus hijos. (Composición: Infobae)
Piero Corvetto acudió a la Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida y la de sus hijos. (Composición: Infobae)

Piero Corvetto acudió a la sede de la Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida y la de sus hijos menores, un día después de renunciar a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Su presencia se registra en medio de una investigación fiscal por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril y tras la difusión de información que involucró a menores de edad en un reportaje televisivo.

El exfuncionario permaneció cerca de treinta minutos en la sede ubicada en la avenida España. Ingresó acompañado de quien sería su abogado, se identificó en la caseta de control y evitó brindar detalles sobre su diligencia. Al salir, solo declaró: “Muchas gracias”.

Según información preliminar, Corvetto acudió a la Prefectura para pedir protección personal luego de que un medio de comunicación difundiera imágenes con datos vinculados a sus hijos menores. El contenido formaba parte de un reportaje sobre su situación legal.

La exposición de información sensible generó cuestionamientos sobre el manejo de datos personales en medios. Posteriormente, el programa retiró el material y emitió un pronunciamiento en el que reconoció la difusión indebida.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales recordó que la información de niños, niñas y adolescentes debe resguardarse de forma estricta. La entidad advirtió que no se pueden difundir datos que permitan su identificación, como nombres, fotografías o centros educativos, sin autorización de sus representantes legales.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Piero CorvettoONPEPrefectura de LimaCercadp de Limaperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal 1-4 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo ‘celeste’ buscará una victoria clave en Sullana ante un conjunto ‘albo’ urgido de sumar puntos. No te pierdas todas las incidencias del encuentro

Sporting Cristal 1-4 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

EEUU revela desplante de Perú y advierte consecuencias por decisión de José Balcázar: “Así no se hacen negocios serios ni creíbles”

El embajador Bernie Navarro señaló que la propuesta presentada a Perú contemplaba beneficios industriales y tecnológicos, y lamentó la interrupción de un proceso que calificó como estratégico para la cooperación bilateral

EEUU revela desplante de Perú y advierte consecuencias por decisión de José Balcázar: “Así no se hacen negocios serios ni creíbles”

El vértigo no es lo mismo que el mareo y confundirlos puede retrasar el diagnóstico neurológico, advierte INCN: ¿cuáles son las diferencias?

El médico otorrinolaringólogo Gianfranco Bedriñana advirtió que un diagnóstico temprano es clave para evitar complicaciones y caídas, y destacó la importancia de acudir a tiempo a un especialista ante cualquier síntoma

El vértigo no es lo mismo que el mareo y confundirlos puede retrasar el diagnóstico neurológico, advierte INCN: ¿cuáles son las diferencias?

ONPE: Bernardo Pachas busca cerrar procesamiento de actas presidenciales este viernes y anuncia cambios internos

El nuevo jefe de la ONPE, tras la renuncia de Piero Corvetto, busca recuperar credibilidad luego de los retrasos, fallas logísticas y cuestionamientos surgidos tras la primera vuelta

ONPE: Bernardo Pachas busca cerrar procesamiento de actas presidenciales este viernes y anuncia cambios internos

Capturan a tres presuntos secuestradores en Trujillo que usaban chalecos policiales falsos para simular operativos y atacar a empresario

Los detenidos portaban armas, explosivos y un croquis de la vivienda de la víctima, lo que revela alto nivel de planificación

Capturan a tres presuntos secuestradores en Trujillo que usaban chalecos policiales falsos para simular operativos y atacar a empresario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EEUU revela desplante de Perú y advierte consecuencias por decisión de José Balcázar: “Así no se hacen negocios serios ni creíbles”

EEUU revela desplante de Perú y advierte consecuencias por decisión de José Balcázar: “Así no se hacen negocios serios ni creíbles”

ONPE: Bernardo Pachas busca cerrar procesamiento de actas presidenciales este viernes y anuncia cambios internos

Premier Luis Arroyo ratifica compra de F-16 y afirma que es una decisión estratégica que “le corresponde al Ejecutivo cumplir”

Fernando Rospigliosi anuncia pago a Estados Unidos por aviones F-16: MEF desembolsó US$462 millones en primer adelanto

José Balcázar firmó decreto clave sobre presupuesto para compra de aviones de combate, a pesar de que niega su intervención

ENTRETENIMIENTO

Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, responde sobre infidelidad de Said Palao: “En problema de dos, el tercero es chismoso”

Sergio Baigorria, padre de Alejandra Baigorria, responde sobre infidelidad de Said Palao: “En problema de dos, el tercero es chismoso”

Pamela Franco revela cómo Christian Domínguez controlaba su dinero y la dejó sin ahorros tras la separación: “No vi ni 10 céntimos”

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

Xiomy Kanashiro pide anillo de compromiso a Jefferson Farfán: “Estoy esperando la roca”

DEPORTES

Golazo de Raúl Ruidíaz con espectacular definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Golazo de Raúl Ruidíaz con espectacular definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Atlético Grau 1-4: goles y resumen de la abultada derrota ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Gol de Felipe Vizeu tras efectivo cabezazo en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Arthur Fils: horario y dónde ver el partido por segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2026

Primer triunfo de Ignacio Buse en Masters 1000: sólido debut en Madrid frente a extop 20 para romper su racha negativa