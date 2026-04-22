Piero Corvetto acude a la Prefectura de Lima y habría solicitado garantías para su vida tras renunciar a la jefatura de la ONPE

Piero Corvetto acudió a la Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida y la de sus hijos. (Composición: Infobae)

Piero Corvetto acudió a la sede de la Prefectura de Lima para solicitar garantías para su vida y la de sus hijos menores, un día después de renunciar a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Su presencia se registra en medio de una investigación fiscal por presuntas irregularidades en las elecciones del 12 de abril y tras la difusión de información que involucró a menores de edad en un reportaje televisivo.

El exfuncionario permaneció cerca de treinta minutos en la sede ubicada en la avenida España. Ingresó acompañado de quien sería su abogado, se identificó en la caseta de control y evitó brindar detalles sobre su diligencia. Al salir, solo declaró: “Muchas gracias”.

Según información preliminar, Corvetto acudió a la Prefectura para pedir protección personal luego de que un medio de comunicación difundiera imágenes con datos vinculados a sus hijos menores. El contenido formaba parte de un reportaje sobre su situación legal.

La exposición de información sensible generó cuestionamientos sobre el manejo de datos personales en medios. Posteriormente, el programa retiró el material y emitió un pronunciamiento en el que reconoció la difusión indebida.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales recordó que la información de niños, niñas y adolescentes debe resguardarse de forma estricta. La entidad advirtió que no se pueden difundir datos que permitan su identificación, como nombres, fotografías o centros educativos, sin autorización de sus representantes legales.

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