Atentado en el Callao: balean a chofer y cobrador en combi de empresa que era extorsionada

Un violento atentado sacudió la tranquilidad de La Perla, en el Callao, durante la mañana de este jueves 23 de abril, cuando una combi de la empresa de transportes fue atacada a balazos. Hablemos Claro / Exitosa

Un violento atentado sacudió la tranquilidad de La Perla, en el Callao, durante la mañana de este jueves 23 de abril, cuando una combi de la empresa de transportes fue atacada a balazos y resultaron heridos el chofer y el cobrador.

Según informó Exitosa en sus reportes en vivo, los trabajadores del transporte público fueron víctimas de un ataque armado en el que ambos sufrieron impactos de bala mientras circulaban por la zona, en circunstancias que la empresa venía siendo blanco de amenazas de extorsión.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Cuno Choquepata (60 años) y Luis Alberto Samamé (59 años), quienes se desempeñaban como conductor y cobrador, respectivamente, en la mencionada empresa de transporte.

El atentado a la combi de Perla Argentina en La Perla, Callao, dejó heridos al chofer y cobrador tras un ataque armado vinculado a extorsión. (Exitosa)

Choquepata recibió un disparo en la costilla, mientras que Samamé resultó con una herida de bala en la mano. A pesar de la gravedad de las lesiones, el conductor logró trasladar la unidad hasta el Hospital Barton, permitiendo que ambos fueran atendidos de inmediato en el centro médico más cercano. Al cierre de la información difundida, los heridos permanecían bajo observación médica, con pronóstico reservado.

Contexto de extorsión

Exitosa detalló que la empresa Perla Argentina había sido amenazada previamente por bandas criminales, quienes les exigían el pago de cupos bajo la promesa de brindarles una falsa seguridad.

La misma compañía ya había sido blanco de otro acto violento en marzo, cuando desconocidos incendiaron una de sus unidades utilizando una bomba molotov en la avenida Néstor Gambeta. La policía maneja la hipótesis de que el ataque armado de este jueves estaría vinculado a estos intentos de extorsión.

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La emisora radial también informó, citando fuentes del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista, que el presunto autor de los disparos fue detenido poco después del atentado. Se trataría de un menor de edad de 17 años, quien habría sido capturado en las inmediaciones del lugar del ataque. La intervención policial permitió asegurar al sospechoso y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Agentes de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazaron hasta la escena del atentado, ubicada frente al paradero Minca y a escasos metros del hospital Barton. Los peritos comenzaron el análisis técnico de la combi baleada para recolectar pruebas y detalles que permitan esclarecer las circunstancias del atentado y robustecer la investigación en curso.

Testimonios y pánico en la zona

Durante la cobertura, Exitosa recogió testimonios de personas que se encontraban cerca de los hechos. Una adulta mayor que presenció parte de la balacera relató que el pánico se apoderó de quienes estaban en las inmediaciones del hospital, incluidos adultos mayores, personal médico y comerciantes ambulantes.

“Cuatro balazos han sido. Todos los adultos hemos entrado corriendo al fondo de los consultorios. Nunca nos habíamos imaginado esta situación”, declaró la testigo a la emisora.

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Pedido de mayor seguridad

La misma testigo expresó su frustración por la sensación de desprotección en la zona. “Las autoridades pintaditas no más, porque no hay, no hay de verdad autoridades, porque si ellos accionan también se van presos”, señaló en declaraciones recogidas por Exitosa.

Las imágenes y reportes transmitidos por la emisora mostraron el despliegue policial tras el atentado y la conmoción generada por el ataque en plena vía pública.

Las autoridades policiales manejan como principal línea de investigación el intento de extorsión contra la empresa de transportes Perla Argentina.

El ataque, ocurrido a plena luz del día y en una zona transitada, se suma a los antecedentes de violencia registrados en los últimos meses contra operadores de transporte público en el Callao. El caso permanece bajo investigación y las diligencias continúan en curso.