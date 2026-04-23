Yahaira Plasencia estalla en vivo tras ver documento que vincula a su pareja con extorsión

La cantante Yahaira Plasencia fue confrontada por el programa 'Amor y Fuego' con un documento que involucra a su pareja, Luis Fernando 'El Diablo', en una denuncia por extorsión. Mira su contundente reacción. Willax/ Amor y fuego.

La escena ocurrió en cuestión de segundos, pero fue suficiente para desatar una ola de comentarios en redes sociales. La cantante Yahaira Plasencia volvió a estar en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso momento frente a cámaras, luego de que una reportera del programa ‘Amor y Fuego’ le mostrara un documento que involucra a su pareja, Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’, en una presunta investigación por extorsión.

Todo inició como una entrevista habitual. La salsera fue abordada por el equipo del programa de espectáculos mientras se desplazaba por la vía pública. En un primer momento, su actitud fue serena, incluso cordial, manteniendo el tono al que tiene acostumbrado a su público en este tipo de encuentros.

Cuando fue consultada sobre la situación legal de su pareja, la artista optó por una postura firme pero calmada, dejando en claro que su percepción se basa en su experiencia personal y no en versiones externas.

La salsera peruana fue foco de comentarios tras imágenes de un local vacío, pero decidió contestar de manera contundente y continuar con su agenda internacional a pesar de la controversia generada (Instagram / yahairaplasencia)

“Yo decido a quién escuchar. Yo tuve una conversación con él cuando lo empecé a conocer y suficiente”, expresó frente a las cámaras, marcando distancia entre lo que se dice públicamente y lo que ella conoce en el ámbito privado.

El punto de quiebre llegó cuando la reportera insistió en mostrarle un documento atribuido al Ministerio Público del Perú, el cual —según el programa— solicita iniciar una investigación contra Luis Fernando Rodríguez Córdova por la presunta comisión del delito de extorsión.

El contenido difundido no solo menciona la supuesta implicación del empresario, sino que también hace referencia a múltiples denuncias en distintas regiones del país.

Yahaira pierde los papeles ante cámaras de ‘Amor y Fuego’ por caso de su novio ‘El Diablo’. Captura: Amor y fuego.

“Luis Fernando Rodríguez Cordova con múltiples denuncias en Lima y Piura, Perú, por extorsión y usurpación de terrenos con la señorita Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla que es su novia y sabe mucho de él. La última vez que lo detuvieron pagó al fiscal para que pueda salir y se archivó su denuncia por usurpación”, señala el texto exhibido en el programa.

Frente a esta situación, Yahaira Plasencia optó por marcar una distancia clara entre su vida personal y cualquier proceso legal que pudiera involucrar a su pareja. En su respuesta, enfatizó que no tiene ningún vínculo con las acusaciones y que cualquier aclaración debe ser realizada por el directamente señalado.

“Yo estoy tranquila por mi lado. Si algo tienen que preguntarle a él, pueden hacerlo y él sabrá cómo responderles. Yo con lo mío estoy tranquila, estoy bien y por lo que yo sé, también él”, afirmó.

Yahaira pierde los papeles ante cámaras de ‘Amor y Fuego’ por caso de su novio ‘El Diablo’. Captura: Amor y fuego.

De la incomodidad al estallido

A pesar de sus intentos por mantener la calma, la insistencia de la reportera en volver a mostrarle el documento y profundizar en el tema terminó por quebrar su paciencia. La incomodidad se hizo evidente en su lenguaje corporal: gestos de fastidio, evasión de la cámara y un cambio drástico en el tono de voz.

Fue entonces cuando la cantante decidió cortar la entrevista de manera abrupta, protagonizando el momento más comentado del episodio.

“Bahhh huev*. Yo qué tengo que ver ahí, no tengo que ver nada**”, exclamó visiblemente molesta antes de retirarse.

Yahaira pierde los papeles ante cámaras de ‘Amor y Fuego’ por caso de su novio ‘El Diablo’. Captura: Amor y fuego.