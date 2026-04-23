Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores: “Siempre hay algo nuevo que aprender”

La entrenadora argentina señaló que las jugadoras nacionales tienen las ganas de seguir creciendo. Créditos: Saque y Punto / Ovación.

Lorena Góngora ha sido pieza clave en el desarrollo de Atlético Atenea desde su ascenso. La entrenadora argentina llevó al club limeño a posicionarse entre los seis mejores equipos de la Liga Peruana de Vóley en la presente temporada y fue determinante en el crecimiento de Nicole Pérez, quien se consolidó como la máxima anotadora del torneo superando los 500 puntos.

Con experiencia acumulada en el voleibol peruano, Góngora compartió su visión sobre las jugadoras locales en una entrevista con el programa Saque y Punto. Relató que se encontró con deportistas que presentaban carencias en su formación, aunque resaltó su deseo de superarse.

“La jugadora de vóley es grandioso cuando todavía tiene margen para crecer, porque significa que puede dar más de lo que tiene. No considero que sean malas, al contrario, es un desafío contar con una jugadora a la que se le puede sacar más potencial y que ella misma reconozca que puede cambiar. Todo cambio implica una ruptura y no todas están dispuestas a eso”, comentó.

Góngora también se refirió al trabajo realizado en Atenea: “En este equipo encontré esa disposición, porque a cada una le incorporé algún aspecto técnico que les permitió ejecutar acciones tácticas que antes no tenían, sumando a lo que ya traían. Eso es lo más valioso. En Perú veo jugadoras abiertas a seguir creciendo y eso me parece muy positivo”.

Lorena Góngora defiende a las voleibolistas peruanas, pero cuestiona a los entrenadores por su falta de iniciativa para aprender.

Al recordar la época dorada del vóley peruano, marcada por la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, sostuvo que, si bien no se cuenta con atletas de gran estatura, es fundamental enfocarse en la técnica y la entrega en la cancha.

“Perú vivió una época de gloria. Aunque el vóley en ese entonces era diferente, creo que hoy Perú también puede aspirar a eso. Se está haciendo un trabajo en la selección y soy testigo de ello. Quizá nunca tengamos jugadoras muy altas, pero sí podemos tener jugadoras técnicamente muy buenas, que entiendan el juego tácticamente y con un gran corazón”, afirmó.

La entrenadora destacó el espíritu de Atenea, que compitió de igual a igual frente a equipos con mayor presupuesto y plantillas más extensas. “Siendo un equipo con quizás solo el 30% del presupuesto de los grandes clubes que hoy disputan la final, enfrentamos a varios y estuvimos cerca de ganarles. Eso les demuestra que no importa la calidad de la jugadora rival, sino la calidad que una misma puede aportar al equipo”, concluyó.

Atlético Atenea se ubicó en el sexto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Su cuestionamiento a los entrenadores peruanos

Por otro lado, Lorena Góngora fue directa al referirse a la actitud de los entrenadores peruanos. Recordó que, en sus inicios como técnica en Argentina, buscaba aprender de manera práctica y no solo a través de cursos, por lo que recomendó fomentar una mayor participación activa de los entrenadores en el país.

“En los cursos encontraba lo mismo que hace treinta años. Pero cuando entré a la selección y vi cosas que ningún curso te enseña, pensé: ‘Guau, qué bueno sería esto’. A partir de ahí, en Argentina comenzaron a abrir más espacios para entrenadores que colaboraran en el femenino, más que en el masculino. Sería positivo que en Perú también se incentive la participación de los entrenadores locales”, señaló.

La técnica de Atlético Atenea habló de sus colegas. Créditos: Saque y Punto / Ovación.

Góngora también comentó que técnicos de otros países se han acercado a observar sus entrenamientos en Atlético Atenea, algo que permitió sin inconvenientes. Sin embargo, le llamó la atención que los entrenadores peruanos no busquen este tipo de oportunidades, ni en sus prácticas ni en las de otros clubes.

“En mis entrenamientos han venido personas de Colombia y de Venezuela a observar, pero no he visto técnicos peruanos acercarse para ver una práctica, ya sea la mía o la de cualquier otro. En Argentina, cuando era más joven, siempre pedía permiso para asistir a los entrenamientos de liga porque quería aprender. Esa iniciativa sumaría mucho si se aplicara aquí”, enfatizó.

La entrenadora de Atenea remarcó que esta falta de iniciativa limita el desarrollo de la disciplina en el país. “Sería beneficioso que en la selección los profesores también se ofrecieran para observar, colaborar o participar en alguna jornada. Creo que (Antonio) Rizola es muy abierto a eso. En una selección siempre se aprende, siempre hay algo nuevo que incorporar”, concluyó.