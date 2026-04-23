La Granja VIP: Diego Chávarri revela detalles de su pasada relación con Onelia Molina

Diego Chávarri comparte detalles de su vínculo con Onelia Molina, mientras una imagen los muestra juntos y otra captura su reflexión en La Granja VIP.

Diego Chávarri expuso en una conversación privada con Shirley Arica aspectos desconocidos de su relación con Onelia Molina. El exfutbolista y la ‘Chica realidad’ compartieron detalles personales en el reality La Granja VIP, donde ambos coinciden como participantes.

El ‘Diablito’ aseguró que la confianza fue un problema constante durante su romance con Molina, con quien estuvo a punto de casarse. Chávarri relató que la modelo solía comentar a terceros que él no permitía su ingreso al programa Esto es Guerra por celos. “Le dijo a muchas personas que yo, por celos, no quería que entre al programa”, sostuvo, mostrando incomodidad ante la situación.

Ambos habitantes de la suite del reality abordaron, además, los episodios de desconfianza y discusiones que marcaron el vínculo. Chávarri recordó que en una ocasión fue un programa de televisión el que le informó que Onelia Molina había salido de fiesta, mientras él desconocía lo ocurrido.

El popular ‘Diablito’ se confesó con Shirley Arica y contó detalles de su separación con al chica reality | TikTok

“Me llaman que hay unas imágenes de tal persona en una fiesta hasta las 4:00 a.m, ¿tú sabías? Yo, para cuidarla, dije ‘claro, papi’. Había salido con sus amigos, yo no sabía. La llamé y le dije: me tengo que enterar por una llamada de un programa?”, relató el exfutbolista.

La conversación también abordó la etapa final de la relación. Según Chávarri, cuando ambos decidieron separarse, coordinaron la devolución de sus pertenencias. Onelia le propuso entregarle personalmente sus cosas, pero él se negó.

“Cuando tenía que recoger mis cosas, me dijo ‘ya me avisas cuando vengas, yo bajo’ y le dije: discúlpame, pero cuando quiera mando a alguien a recoger. Me dice: ‘desbloquéame el Whatsapp para conversar mejor’. No acepté porque consideré que podía meterme en problemas”, explicó.

Diego Chávarri y Onelia Molina conversan íntimamente en la cama durante La Granja VIP, mientras él revela detalles sobre su relación pasada.

El relato de Chávarri mostró la distancia y el desgaste que vivió la pareja durante sus últimos meses. El exfutbolista recalcó que la comunicación se volvió complicada, y que el clima de desconfianza influyó en la ruptura.

Diego Chávarri le pidió a Onelia que le devuelva el anillo de compromiso

El tema del anillo de compromiso volvió a la conversación entre Diego Chávarri y Onelia Molina. El exfutbolista aseguró que la joya quedó en manos de su expareja, pese a la separación. “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”, ironizó Chávarri al referirse al destino del anillo.

La declaración del ‘Diablito’ sobre la sortija generó reacciones, ya que evidenció que el cierre de la relación dejó asuntos pendientes. Al ser consultado sobre si logró recuperar la joya, el exfutbolista respondió: “No, más bien que me lo mande”. Además, dejó entrever que existen episodios de la relación que prefiere no revelar: “Claro, no me hagas hablar”.

Diego Chávarri, ex futbolista y figura mediática, habla sobre su relación con Onelia Molina en el programa La Granja VIP, revelando detalles íntimos de su pasado juntos.

Chávarri aclaró que no tiene objeciones si Onelia Molina decide quedarse con el anillo. “Que se lo quede, y si me lo quiere mandar, pues que me lo mande”, indicó. Con esta respuesta, buscó dejar atrás la polémica y evitar nuevos cruces.

El exfutbolista negó versiones de infidelidad tras la separación y aseguró que la distancia fue definitiva. “Nosotros terminamos un día y después de varios días a mí me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga. Eso ya lo aclaré y fue algo que me molestó mucho, porque eso nunca pasó”, afirmó.

Por su parte, Onelia Molina optó por mantener el bajo perfil y limitarse a responder sobre el contacto con su expareja. “Que hable lo que quiera hablar. Yo estoy tranquila”, expresó. Cuando se le preguntó sobre el último contacto, la modelo precisó que fue solo por asuntos económicos y no personales. “Tengo ahí los correos, puedo buscar exactamente la fecha, pero para mí es irrelevante el tema de los meses, el tema fue un tema de dinero, se tenía que cumplir”.