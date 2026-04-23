Perú

Pablo Heredia estalla contra Pamela López y afirma: “Me injurió”, en medio de la polémica por coqueteo con Gabriela Herrera

El actor argentino no se quedó callado ante las palabras de López, quien insinuó que buscaba conquistar a la bailarina, generando un nuevo drama en el popular reality de convivencia

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Pamela López se enfrenta con Pablo Heredia
Pablo Heredia enfrentó a Pamela López en 'La Granja VIP' tras acusaciones de coqueteo con Gabriela Herrera durante la gala de nominación.

En ‘La Granja VIP’, la tensión aumentó tras un fuerte enfrentamiento entre Pablo Heredia y Pamela López, luego de que esta insinuara que el actor argentino habría coqueteado con Gabriela Herrera dentro del reality. El comentario de López no solo incomodó a Heredia, sino que desencadenó una serie de discusiones en la casa, con el actor buscando aclarar la situación y defender su postura ante sus compañeros.

El origen del conflicto

Todo comenzó durante la gala de nominación, donde Pamela López cuestionó la actitud de Pablo Heredia y lo calificó como una persona “conveniente”, recordando su cercanía inicial con Gabriela Herrera y posteriormente con Shirley Arica.

“El que ‘me malograste el plan’, la misma broma que le jugaste a Shirley para malograr el cerebro, seguramente, por Gabriela, supongo (...) Lo de corazón ‘conveniente’ fue básicamente porque desde mi percepción considero que eres una persona conveniente que juega un papel porque en un principio empezaste a coquetear con Gabriela y luego con Shirley, quien te convenía”, declaró López.

Pablo Heredia confronta a Pamela por su actitud y por llamarlo "convenido". Sin embargo, ella no se queda callada y le recuerda una broma del pasado que originó toda la tensión entre ellos. Video: TikTok @causaclipss

Heredia, visiblemente molesto, votó por Pamela durante la nominación y en su argumentación expresó sentirse atacado por comentarios agresivos y pasivo-agresivos.

“Pamela, me has dicho convenido, yo nunca me he metido contigo. Hoy siento una mirada tuya distinta, me has dicho recién algo que para mí, no sé si lo tomé a tal, pero te lo quiero aclarar, te dije ‘qué lindo sería que tú y Paul estén en cuarto del capataz y nos den un gran show’, te lo dije en buena onda, y dijiste ‘no seríamos los únicos’ (...) Siento que hay comentarios tuyos agresivos pasivos hacia mi persona y yo no he hecho nada”, manifestó el actor.

La tensión se apodera de 'La Granja VIP' cuando Pablo Heredia confronta a Pamela López por sus comentarios. Descubre las acusaciones, las defensas y las emociones al límite en este impactante momento. Video: TikTok

El careo con Gabriela Herrera

Después de la gala, durante una conversación posterior, Pablo Heredia buscó aclarar el tema directamente con Gabriela Herrera, pidiéndole que confirmara o negara la percepción de coqueteo. “No corran la conversación porque la beneficia a ella (Pamela). Ella me injurió y yo estoy tratando de defenderme. ¿Vos sentiste que te coqueteé cuando estábamos en el sillón?”, preguntó el argentino.

Gabriela Herrera respondió que no percibió coqueteo en ese momento específico, aunque sí mencionó una conversación previa al inicio del reality. Heredia defendió su comportamiento señalando que, en ese entonces, estaba soltero y era libre de actuar como quisiera.

“Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiero... Eso es pasivo agresivo porque estoy hablando en serio”, insistió el actor, mientras Pamela López se mantenía distante durante la discusión, lo que incrementó su incomodidad.

La discusión se intensificó en distintos momentos del día, con otros participantes interviniendo para evitar que el conflicto escalara. Paul Michael, pareja de Pamela López, intervino para pedirle a Heredia que dejara el tema y permitiera que Pamela descansara.

Pablo confronta a Pamela por sus comentarios en el 'Cara a Cara', donde ella cuestionó su sinceridad. La discusión se intensifica cuando Pablo llama a Gabriela para aclarar si intentó coquetear con ella o si solo le contaba sus problemas como amigos. Video: TikTok

A pesar de esto, Heredia se mostró decidido a “exponer la verdad” y afirmó: “La hice quedar mal, la expuse y su única reacción es dejar de hablar. Tengo la suficiente inteligencia para poder exponer su verdad, como ella no tiene, no puede hablar”.

La tensión por el enfrentamiento se sumó a otros momentos de estrés emocional que el actor ha experimentado dentro del reality, especialmente tras su reciente ruptura con Shirley Arica y la falta de contacto con su familia, quienes reclamaron públicamente que la producción no le permite recibir mensajes de apoyo como al resto de los concursantes.

Otros conflictos dentro de ‘La Granja VIP’

La polémica entre Pablo Heredia y Pamela López se da en una semana cargada de emociones en ‘La Granja VIP’. El reality ha sido escenario de varios enfrentamientos y situaciones incómodas, como la reciente difusión de un mensaje aéreo que exponía la atracción entre Gabriela Herrera y Diego Chávarri, generando incomodidad entre los involucrados.

Por otro lado, la situación emocional de Pablo Heredia se ha visto afectada por la distancia con su familia y por la presión del encierro, lo que fue evidenciado por sus compañeros de convivencia. Durante la semana, el actor recibió el apoyo de sus seguidores a través de un mensaje aéreo enviado por su club de fans, gesto que lo emocionó y le brindó consuelo en un momento vulnerable.

La fiesta en 'La Granja' se convierte en un campo de batalla cuando Pablo decide encarar a Pamela por sus declaraciones en el 'cara a cara'. La discusión sube de tono rápidamente, involucrando a otros participantes y creando un ambiente de máxima tensión. Video: TikTok

En paralelo, la relación con Shirley Arica, que se había enfriado tras un episodio de distanciamiento, parece haber retomado el diálogo, aunque el ambiente sigue siendo tenso en la casa.

Gabriela Herrera, por su parte, confirmó que, aunque hubo una conversación al inicio del programa, no percibió coqueteo en el episodio mencionado por Pamela López. La bailarina también expresó su incomodidad por la exposición mediática de sus interacciones, especialmente tras la reciente difusión de su conversación privada con Diego Chávarri.

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