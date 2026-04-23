Perú

Vecinos paralizan Jicamarca tras muerte de abuelita atropellada en accidente con combi sin frenos

Ciudadanos bloquearon la avenida Unión para exponer la urgencia de medidas de seguridad vial en su distrito

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Un grave accidente de tránsito enluta a Jicamarca. Una combi de transporte público se despistó, presuntamente por una falla en los frenos, dejando como saldo una persona fallecida y al menos siete heridos. Vecinos de la zona relatan los momentos de pánico y exigen mayor seguridad vial. | Video: Tv Perú

La mañana del martes 21 de abril, un grave accidente de tránsito en el anexo 8 de Jicamarca movilizó a decenas de vecinos que, indignados por la pérdida de una mujer de avanzada edad, bloquearon ambos sentidos de la avenida Unión.

La víctima, identificada como Catalina Polomayo Arauco, falleció tras ser atropellada por una combi de transporte público que, según los testigos, habría perdido el control debido a una falla mecánica en plena bajada.

El siniestro ocurrió cerca del sector Las Praderas, una zona con pendiente pronunciada y alto flujo de escolares. Testigos relataron que la unidad descendía a gran velocidad cuando sufrió el desperfecto.

Antes de detenerse, la combi impactó una mototaxi donde viajaba la señora Catalina junto a sus dos sobrinos, quienes fueron trasladados de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos. Al cierre de este informe, uno de los menores se encontraba en estado crítico.

El incidente despertó la preocupación de los vecinos, quienes afirman que los accidentes de tránsito en esta vía se repiten por la falta de semáforos, rompemuelles y el presunto tránsito de vehículos informales.

De inmediato, los manifestantes estacionaron un camión en medio de la pista y esparcieron arena sobre el asfalto para impedir la circulación, exigiendo la intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Imagen dividida: a la izquierda, personas entre montones de escombros; a la derecha, un mototaxi azul y morado volcado con dos agentes de policía cerca
Un accidente en Jicamarca mostró un mototaxi volcado y escombros dispersos, con personas heridas siendo asistidas y la presencia de agentes policiales en el lugar del suceso. (TV Perú)

Exigen soluciones

Durante más de dos horas, la avenida Unión permaneció bloqueada. Los vecinos, con carteles y consignas, pidieron la instalación urgente de semáforos y medidas que eviten nuevas tragedias.

La protesta generó una extensa congestión vehicular, obligando a la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para intentar restablecer el tránsito.

Residentes de la zona recordaron que han solicitado durante años la implementación de dispositivos de seguridad vial, señalando que la falta de control permite que muchas combis y mototaxis circulen sin documentación en regla. La preocupación crece debido a la cercanía de varios colegios y al uso frecuente de estas unidades por parte de escolares.

Vecinos denunciaron que, al momento del accidente, el único semáforo del tramo funcionaba en luz ámbar intermitente, sin regular el paso de vehículos ni peatones. Además, advirtieron sobre la presencia de unidades informales que compiten entre sí, poniendo en riesgo tanto a pasajeros como a transeúntes.

El accidente también puso en evidencia la falta de fiscalización sobre el estado mecánico de los vehículos que operan en la zona. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar la causa exacta del siniestro, si la combi contaba con autorización, y si la empresa de transporte cumplía con los requisitos para operar.

Heridos identificados

Rodolfo Sánchez Palomino, de 29 años, fue quien conducía la unidad, según fuentes policiales. Tras chocar contra la mototaxi, el vehículo continuó fuera de control por la pendiente, hasta empotrase con una casa. Los heridos que viajaban en la combi:

  • Chávez Padilla Yuri, de 41 años;
  • Villanueva Isidro Diana, de 22;
  • Isidro Payhua Yenny, de 47;
  • Mamani Mamani Aydee, de 43;
  • Aguayo Vidal Victoria, de 30;
  • Hurtado Gutiérrez Carlos, de 31;
  • Ayala Tenorio Samuel, de 60;
  • Meneses Pezua Miligirda, de 37;
  • Reginaldo Paucar Ángel, de 23;
  • Julca Solorzano Walter, de 41;
  • Baquerizo Sarmiento Sarahi, de 46; y
  • Sánchez Apolinario Rodolfo, de 49.

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