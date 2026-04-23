Perú

Corte Penal Nacional respalda a sus jueces y defiende facultad constitucional de poder inaplicar leyes

Presidente de la Corte, Jhonny Contreras, avala la actuación de los magistrados de su jurisdicción. Advierte que a ataques buscan debilitar la independencia judicial

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Jhonny Contreras, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Foto: Poder Judicial
Jhonny Contreras, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Foto: Poder Judicial

El presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Jhonny Contreras, respaldó a los jueces de su distrito judicial y defendió la facultad constitucional que tienen los magistrados para poder inaplicar leyes si estas contradicen la Constitución o tratados internacionales de Derechos Humanos.

Mediante un comunicado, Contreras precisa que se pronuncia a raíz de “diversas opiniones vertidas en medios de comunicación” que cuestionaban a los jueces por aplicar el artículo 138 de la Constitución al considerar que una norma vulneraba la carta magna.

“Reafirmando nuestro compromiso con el Estado constitucional y democrático de derecho, expresamos firme respaldo a la independencia de todos los jueces que conforman esta Corte, como instrumento para garantizar los derechos fundamentales y controlar el ejercicio del poder, con arreglo a la Constitución, las leyes y tratados ratificados por el Estado peruano”, se lee en el comunicado.

En el pronunciamiento, el juez superior Jhonny Contreras también asevera que los magistrados de su Corte “imparten justicia con respeto irrestricto del debido proceso” en cada uno de los procesos penales que tienen a cargo. Ello, afirma, “asegura que toda persona sea oída por una autoridad competente, imparcial e independiente, garantizando el derecho a la defensa y la presunción de inocencia”.

“Este compromiso conlleva la obligación de rechazar cualquier asomo de arbitrariedad en la actividad probatoria, decisoria o cualquier intento de instrumentalización de la justicia penal”, apuntó.

Pronunciamiento de Jhonny Contreras, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Foto: Poder Judicial
Pronunciamiento de Jhonny Contreras, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Foto: Poder Judicial

Alertas

El presidente de la Corte Penal también advierte que los cuestionamientos que “deslegitiman de manera generalizada y difamatoria” el desempeño de los jueces afecta el equilibrio de poderes, “agravian el principio de independencia judicial y debilitan la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y la democracia”.

“La crítica mediática, si bien amparada por la libertad de expresión, no debe degenerar en coacción moral que pretenda someter el criterio técnico-jurídico de los magistrados a valoraciones políticas o coyunturales”, señala Jhonny Contreras y destaca la reciente opinión de la Comisión de Venecia donde exhortó al Congreso a reconsiderar toda propuesta de limitar la facultad de los jueces de hacer control difuso o cumplir los tratados internacionales.

“Respaldamos a los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el ejercicio de su función constitucional, y reafirmamos nuestra confianza en que su labor contribuye al fortalecimiento de la vigencia de los derechos fundamentales, con plena sujeción a los principios y garantías que rigen los procesos judiciales, en el marco de una administración de justicia independiente, imparcial y al servicio de la ciudadanía”, finalizó Contreras.

Inician investigación contra Concepción Carhuancho

Esta mañana se dio a conocer que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra el juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho por inaplicar la ley 32107 que prescribe delitos de lesa humanidad vía control difuso de constitucionalidad.

Juez Richard Concepción Carhuancho dijo que no se le podía responsabilizar retraso, pero ANC dice lo contrario.
Juez Richard Concepción Carhuancho.

La denuncia contra Concepción Carhuancho fue presentada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, quien fue condenado a 9 meses de prisión suspendida por difamar a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

Rospigliosi impulsó la ley que prescribe delitos de lesa humanidad y denunció a todo juez que la inaplica por inconstitucional.

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