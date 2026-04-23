Diego Melián quiere que Sport Boys juegue con Universitario en el Miguel Grau del Callao: “En casa nos sentimos cómodos”

El experimentado arquero uruguayo de Sport Boys comparte su afinidad por escenarios tradicionales y destaca cómo el ambiente familiar colabora en la búsqueda de logros dentro del grupo rosado (Facebook / Sport Boys)

La figura de Diego Melián se ha consolidado en el arco de Sport Boys, equipo al que llegó tras su paso por el fútbol uruguayo y por clubes peruanos como Deportivo Municipal y Alianza Atlético de Sullana. El guardameta valoró la oportunidad de pertenecer a una institución con historia y gran arraigo en el Callao, donde siente un respaldo especial de la hinchada.

En conversación con el programa Hablemos de Max, Melián remarcó la importancia de alcanzar regularidad y fortalecer el grupo, especialmente de cara al centenario del club.

El futbolista también compartió su percepción sobre la competencia interna, impulsada por la llegada de jugadores de trayectoria internacional, como Carlos Zambrano y Miguel Trauco, y destacó el ambiente familiar que distingue a la institución rosada.

El deseo de Melián: jugar ante Universitario en el Miguel Grau

Diego Melián prioriza el Miguel Grau como sede ante Universitario, al considerar que la localía en el Callao puede convertirse en un factor decisivo para potenciar el rendimiento del equipo. (Facebook / Sport Boys)

La próxima cita de Sport Boys frente a Universitario ha reavivado el debate sobre la localía. Para Diego Melián, la opción más favorable es el estadio Miguel Grau del Callao.

El arquero uruguayo considera que ese escenario representa una ventaja deportiva y emocional para el equipo. “Prefiero jugar en nuestra casa, donde la gente y nosotros nos sentimos cómodos. El Grau es el lugar que debemos hacer fuerte”, afirmó Melián, quien señaló que la atmósfera del estadio contribuye al rendimiento del plantel.

Si bien no descartó la posibilidad de utilizar el Estadio Nacional de Lima por razones logísticas o de recaudación, insistió en que el sentido de pertenencia es mayor en el Callao.

La comodidad y familiaridad con el Miguel Grau figuran entre los argumentos centrales de Melián, que atribuye al público local una influencia determinante en el juego. El arquero relató que el respaldo de los aficionados impulsa al equipo en momentos críticos, reforzando el vínculo entre jugadores y tribuna.

“Siento que el Grau es nuestra casa y ahí debemos hacernos fuertes”, reiteró el futbolista, subrayando la importancia de mantener la localía para potenciar el rendimiento colectivo y asegurar resultados positivos.

El centenario del Boys: objetivos y motivaciones en un año clave

El centenario de Sport Boys impulsa al plantel a buscar una campaña destacada, con Diego Melián enfocado en lograr regularidad y posicionar al equipo entre los protagonistas del torneo. (Facebook / Sport Boys)

El próximo aniversario de cien años constituye un hito para Sport Boys, que se prepara para conmemorar su historia y buscar protagonismo en el torneo local. Diego Melián manifestó que el centenario representa un desafío especial, tanto en lo personal como en lo grupal. “Cuando me propusieron sumarme al proyecto, no dudé. El deseo de entrar en la historia del club me motivó desde el primer día”, explicó el arquero, quien mantiene contrato vigente para la temporada centenaria.

Los objetivos del equipo se centran en recuperar la regularidad y escalar posiciones en la tabla, aspirando a consolidar una campaña memorable. Melián remarcó que el plantel trabaja para sumar puntos en cada fecha y replantear metas al cierre de la primera etapa del campeonato. “El propósito es sostener un rendimiento estable y competir por los puestos de privilegio”, señaló. Además, el guardameta agradeció el respaldo que ha recibido durante sus siete años en el fútbol peruano y expresó su anhelo de contribuir a un capítulo relevante en la historia rosada.

El vínculo emocional con el club y la comunidad del Callao refuerza la motivación de Melián, quien compara el ambiente de Sport Boys con el de Peñarol, su equipo de origen en Uruguay. “Ambos tienen ese sentido de familia y pueblo que los hace únicos”, apuntó, destacando la identidad popular que caracteriza a la institución.

Competencia interna: el valor de Zambrano y Trauco en el plantel

La llegada de Zambrano y Trauco eleva la competencia interna en Sport Boys, generando un entorno de mayor exigencia que impulsa el rendimiento colectivo del equipo. (Facebook / Sport Boys)

La reciente incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco ha elevado el nivel de exigencia dentro de Sport Boys. Diego Melián reconoció que la presencia de jugadores con experiencia internacional multiplica la competencia y enriquece el grupo. “Son futbolistas de selección que aportan jerarquía y experiencia. La calidad de ambos potencia el trabajo de todo el plantel”, expresó el arquero.

El equipo rosado cuenta con alternativas en cada posición, lo que permite mantener una sana disputa por los lugares en el once titular. Melián valoró el impacto de los refuerzos en la dinámica interna, señalando que sus trayectorias contribuyen a elevar la exigencia colectiva: “Tener jugadores como Zambrano y Trauco te obliga a estar siempre al máximo, y eso beneficia al grupo”.

La integración de los nuevos elementos también ha fortalecido el sentido de pertenencia y camaradería. Melián reveló que el plantel compartió actividades fuera del campo, como una parrilla organizada por Zambrano, que ayudó a afianzar la unión del grupo tras una semana complicada.

El arquero sostuvo que estas instancias refuerzan el compromiso y la motivación de cara a los próximos compromisos, en especial ante rivales como Universitario.