Pablo Heredia se quiebra en vivo tras terminar su romance con Shirley Arica en ‘La Granja VIP’

Pablo Heredia terminó su romance con Shirley Arica. La Granja VIP

El actor argentino Pablo Heredia protagonizó uno de los momentos más emotivos y tensos del reality La Granja VIP, luego de confirmar el fin de su romance con la modelo Shirley Arica en plena transmisión en vivo. La ruptura, que ya venía marcada por incomodidades dentro de la convivencia, se hizo definitiva tras un episodio que evidenció las tensiones entre ambos y terminó por quebrar emocionalmente al actor frente a cámaras.

Todo se desencadenó a partir de una decisión de Arica dentro del programa: compartir habitación con su expareja, Diego Chávarri. Este hecho no pasó desapercibido para Heredia, quien dejó ver su incomodidad en distintos momentos de la convivencia. Aunque evitó confrontaciones directas, su actitud reflejaba claramente que la situación afectaba el vínculo que ambos venían construyendo dentro del reality.

‘La Granja VIP’: Pablo Heredia termina con Shirley Arica, luego de que ella escogiera a Diego Chávarri para dormir juntos. YouTube: Panamericana TV

Ethel Pozo lo enfrenta

Durante la gala en vivo, la conductora Ethel Pozo abordó al actor para conocer su postura frente a lo ocurrido. Fue entonces cuando Heredia decidió expresar públicamente su sentir y marcar distancia. Sin acusar directamente a Arica de mala intención, dejó claro que se trataba de un tema personal y de cómo percibía la situación.

“Yo no dije que Shirley tenía mala intención, esto es algo personal (...) Si yo en una persona, por muy buena intención que tenga de hablar conmigo, no veo una intención de cambiar ‘yo soy así’ y contestaciones así, es como que lo que siento se invalida demasiado, entonces prefiero no hablar”, comentó el actor, evidenciando su incomodidad y su decisión de no continuar con la relación en esas condiciones.

Lejos de quedarse en una simple diferencia, Heredia también explicó que el contexto del reality influía directamente en su estado emocional. La convivencia constante, la exposición y la presión del encierro intensifican las emociones, algo que —según sus propias palabras— le resultaba difícil de manejar.

Shirley Arica rechaza exigencias de Pablo Heredia en La Granja VIP.

“Estoy incómodo más que molesto y es una seguidilla de cosas que no puedo explicar (...) Una situación inestable dentro de la casa genera muchas emociones, cosas que uno no sabe manejar, hay cosas que no quiero mostrar, prefiero mantenerme al margen (...) Ojalá que afuera podamos conocernos de otra manera, somos el agua y el aceite, somos muy distintos y aquí todo queda muy expuesto. Lo que menos quiero es exponerla y exponerme”, expresó durante la transmisión.

Pati Lorena habla del estado emocional de Pablo

El momento más sensible de la noche llegó tras la intervención de la participante Pati Lorena, quien tomó la palabra para explicar el contexto emocional que atraviesa el actor. En su comentario, resaltó un aspecto clave: el aislamiento emocional que enfrenta Heredia dentro del programa, lejos de su entorno cercano.

“Pablo hasta ahora no ha tenido el acercamiento con sus seres amados, sus padres y hermanos. Yo creo que a él le afecta, el 100% en lo emocional, y está solo en este país, y está solo en esta casa”, señaló, aportando una mirada más amplia sobre la situación del actor.

Estas palabras parecieron impactar directamente en Heredia, quien minutos después fue consultado sobre su estado emocional. Con visible dificultad, respondió brevemente: “Sí, un poco”, antes de quebrarse en vivo. La escena generó un momento de alta carga emocional en el programa, evidenciando el desgaste que puede generar la convivencia extrema en este tipo de formatos televisivos.

Pablo Heredia y Shirley Arica protagonizan un distanciamiento tras intensos episodios en 'La Granja VIP' y diferencias irreconciliables de carácter. (Instagram Pablo Heredia / Captura de video)

Sus compañeros reaccionaron de inmediato. Entre ellos, Samahara Lobatón se acercó para consolarlo, en un gesto que contrastó con la actitud más reservada de Shirley Arica, quien permaneció seria durante la escena, sin intervenir directamente en ese instante.