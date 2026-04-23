Perú

Keiko Fujimori niega que Amadeo Flores, nuevo ministro de Defensa, sea cuota de Fuerza Popular, pese a vínculos políticos

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que su partido no interviene en el actual gobierno ni respalda designaciones en el gabinete del presidente interino José María Balcázar

Guardar
En declaraciones a la prensa desde Huaycán, Keiko Fujimori se refirió al nombramiento del nuevo ministro de Defensa, negando que sea un militante de Fuerza Popular y explicando que su designación se debería a su experiencia en el sector. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó este jueves que el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, represente una “cuota” de su partido en la administración del presidente interino José María Balcázar, pese al vínculo señalado en diversos informes periodísticos.

En declaraciones a la prensa, la candidata confirmó que, en el pasado, Flores se desempeñó como asesor de la congresista Rosangela Barbarán, integrante de la bancada naraja, aunque remarcó que “Fuerza Popular no participa de forma alguna del gobierno del señor Balcázar” ni “lo ha hecho en las últimas décadas”.

“Él ha trabajado en algún momento con la congresista Rosangela Barbarán, pero venía trabajando como jefe de gabinete en el sector Defensa y me imagino que por eso ha sido convocado. Si fuese militante del partido, me hubiesen consultado, hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos nosotros a ser gobierno. Así es que yo rechazo tajantemente esta afirmación”, continuó.

Balcázar tomó juramente a Flores este miércoles, después de que dimitiera del cargo Carlos Díaz, debido a su discrepancia con el mandatario sobre la decisión de postergar la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos, que finalmente sí se dio.

Aunque Flores trabajó como asesor de la congresista Rosangela Barbarán, Fujimori insistió en que Fuerza Popular no participa en el actual gobierno
Aunque Flores trabajó como asesor de la congresista Rosangela Barbarán, Fujimori insistió en que Fuerza Popular no participa en el actual gobierno

El nuevo titular de Defensa fue nombrado en junio de 2025 como jefe de gabinete del despacho ministerial de Defensa y en el pasado fue gerente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De acuerdo con el portal de investigación Epicentro, Flores fue asesor de Barbarán entre diciembre de 2021 y febrero de 2023 con una remuneración aproximada de 10 mil soles e integró la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento en 2018, etapa en la que este grupo estuvo bajo la presidencia de la fujimorista Paloma Noceda.

El medio Ideeleradio reveló, además, que el flamante funcionario realizó ocho aportes de 550 soles a Fuerza Popular entre agosto de 2021 y enero de 2023, con un total de 4.150 soles, y que también aportó 600 soles a la campaña de Diethell Columbus a la alcaldía de Lima en 2018.

Salida

Díaz anunció su dimisión al cargo, que ocupaba desde el 17 de marzo, en la mañana del miércoles, al considerar que la postura de Balcázar de aplazar la compra de aviones a Estados Unidos comprometía los intereses del país y podía generar “consecuencias de significativa relevancia”.

Flores fue designado tras la renuncia del exministro Carlos Díaz, quien dimitió por desacuerdos sobre la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos
Flores fue designado tras la renuncia del exministro Carlos Díaz, quien dimitió por desacuerdos sobre la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos

El exministro señaló que se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantiene “una discrepancia sustantiva” por sus implicancias respecto del proceso de contratación para la adquisición de los caza para la defensa nacional, en referencia a los F-16 Block 70 ofrecidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Agregó que las acciones vinculadas a este proceso de contratación fueron oportunamente informadas al despacho presidencial y al del presidente del Consejo de Ministros, a través de los canales institucionales, en cada una de sus etapas.

Sin embargo, en la tarde de la misma jornada, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó que pese a que Balcázar pretendía postergar la compra al siguiente gobierno, sí se firmó este lunes la adquisición de las naves.

La decisión presidencial motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).

Temas Relacionados

Keiko FujimoriAmadeo FloresJosé María Balcázarperu-politica

Más Noticias

De pasar por el fútbol mexicano y Universitario a la Copa Perú: el regreso de Iván Santillán para fichar por Domingo Dianderas

El lateral izquierdo, con trayectoria en la ‘U’ y varios clubes peruanos, fue presentado como nuevo refuerzo de Domingo Dianderas, equipo presidido por el comediante Jorge Luna, para competir en la Copa Perú 2026

De pasar por el fútbol mexicano y Universitario a la Copa Perú: el regreso de Iván Santillán para fichar por Domingo Dianderas

Arequipa digitalizará la Biblioteca Mario Vargas Llosa: más de 10 mil libros serán accesibles sin límites desde todo el mundo

El proyecto incluye la implementación de plataformas digitales, aplicativos y sistemas de seguridad que permitirán consultar valiososo ejemplares literarios y académicos desde cualquier dispositivo

Arequipa digitalizará la Biblioteca Mario Vargas Llosa: más de 10 mil libros serán accesibles sin límites desde todo el mundo

Magaly Medina bajo la lupa: la justicia ordena proteger la estabilidad emocional de Yahaira Plasencia

La cantante de salsa logró que la Prefectura de Lima le otorgue garantías personales frente a la conductora de espectáculos, un hecho que considera esencial para frenar la violencia psicológica en su contra

Magaly Medina bajo la lupa: la justicia ordena proteger la estabilidad emocional de Yahaira Plasencia

“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

La viuda de Paul Flores brindó una entrevista a Infobae Perú a un año del asesinato del exintegrante de Armonía 10. La artista habla sobre su nueva etapa como cantante, el reto de sostener a su hijo en solitario y la lucha que mantiene por justicia.

“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

Gol de David Gonzáles para agónico triunfo de Los Chankas ante Cienciano que asegura el liderato del Torneo Apertura

El denfensor del cuadro andahuaylino se proyectó al área rival y anotó en los minutos finales el tanto que selló la victoria y la punta del campeonato

Gol de David Gonzáles para agónico triunfo de Los Chankas ante Cienciano que asegura el liderato del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Galarreta revela que el propio círculo de Rafael López Aliaga envió disculpas a Keiko Fujimori por ser “agresivo”

Luis Galarreta revela que el propio círculo de Rafael López Aliaga envió disculpas a Keiko Fujimori por ser “agresivo”

Carlos Pareja criticó a José Balcázar horas antes de ser designado canciller y alertó de ruptura Perú-EEUU si caía compra de aviones

Corte Penal Nacional respalda a sus jueces y defiende facultad constitucional de poder inaplicar leyes

Carlos Pareja juramenta como nuevo canciller tras renuncia de Hugo de Zela: ¿quién es y cuál es su hoja de vida?

Así votaron los peruanos en Elecciones 2026: informe del IEP revela las grietas invisibles que dividieron las urnas

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina bajo la lupa: la justicia ordena proteger la estabilidad emocional de Yahaira Plasencia

Magaly Medina bajo la lupa: la justicia ordena proteger la estabilidad emocional de Yahaira Plasencia

“Paul estaría orgulloso de mí”: Carolina Jaramillo busca justicia mientras avanza en su carrera como cantante para sacar adelante a su hijo

Pablo Heredia estalla contra Pamela López y afirma: “Me injurió”, en medio de la polémica por coqueteo con Gabriela Herrera

Carlos Vílchez desmiente robo de su vehículo en Pueblo Libre y revela lo que realmente sucedió: “Han sido más ganas de fregar”

Paolo Hurtado admite error por infidelidad con Jossmery Toledo y habla de su reconciliación con Rosa Fuentes: “Tomé una mala decisión”

DEPORTES

De pasar por el fútbol mexicano y Universitario a la Copa Perú: el regreso de Iván Santillán para fichar por Domingo Dianderas

De pasar por el fútbol mexicano y Universitario a la Copa Perú: el regreso de Iván Santillán para fichar por Domingo Dianderas

Gol de David Gonzáles para agónico triunfo de Los Chankas ante Cienciano que asegura el liderato del Torneo Apertura

Alejandro Restrepo niega gestiones con Universitario para Liga 1 2026: “No nos ha llegado ninguna oferta ni llamada formal”

Diego Melián quiere que Sport Boys juegue con Universitario en el Miguel Grau del Callao: “En casa nos sentimos cómodos”

Roberto Mosquera y Néstor Gorosito, potenciales candidatos para dirigir a Bolívar: ambas carpetas fueron acercadas a oficinas