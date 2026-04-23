Keiko Fujimori niega que Amadeo Flores, nuevo ministro de Defensa, sea cuota de Fuerza Popular, pese a vínculos políticos

En declaraciones a la prensa desde Huaycán, Keiko Fujimori se refirió al nombramiento del nuevo ministro de Defensa, negando que sea un militante de Fuerza Popular y explicando que su designación se debería a su experiencia en el sector. | Canal N

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, negó este jueves que el nuevo ministro de Defensa, Amadeo Flores, represente una “cuota” de su partido en la administración del presidente interino José María Balcázar, pese al vínculo señalado en diversos informes periodísticos.

En declaraciones a la prensa, la candidata confirmó que, en el pasado, Flores se desempeñó como asesor de la congresista Rosangela Barbarán, integrante de la bancada naraja, aunque remarcó que “Fuerza Popular no participa de forma alguna del gobierno del señor Balcázar” ni “lo ha hecho en las últimas décadas”.

“Él ha trabajado en algún momento con la congresista Rosangela Barbarán, pero venía trabajando como jefe de gabinete en el sector Defensa y me imagino que por eso ha sido convocado. Si fuese militante del partido, me hubiesen consultado, hubiese dicho que nadie participe en este gobierno de transición. Aspiramos nosotros a ser gobierno. Así es que yo rechazo tajantemente esta afirmación”, continuó.

Balcázar tomó juramente a Flores este miércoles, después de que dimitiera del cargo Carlos Díaz, debido a su discrepancia con el mandatario sobre la decisión de postergar la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos, que finalmente sí se dio.

Aunque Flores trabajó como asesor de la congresista Rosangela Barbarán, Fujimori insistió en que Fuerza Popular no participa en el actual gobierno

El nuevo titular de Defensa fue nombrado en junio de 2025 como jefe de gabinete del despacho ministerial de Defensa y en el pasado fue gerente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

De acuerdo con el portal de investigación Epicentro, Flores fue asesor de Barbarán entre diciembre de 2021 y febrero de 2023 con una remuneración aproximada de 10 mil soles e integró la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento en 2018, etapa en la que este grupo estuvo bajo la presidencia de la fujimorista Paloma Noceda.

El medio Ideeleradio reveló, además, que el flamante funcionario realizó ocho aportes de 550 soles a Fuerza Popular entre agosto de 2021 y enero de 2023, con un total de 4.150 soles, y que también aportó 600 soles a la campaña de Diethell Columbus a la alcaldía de Lima en 2018.

Salida

Díaz anunció su dimisión al cargo, que ocupaba desde el 17 de marzo, en la mañana del miércoles, al considerar que la postura de Balcázar de aplazar la compra de aviones a Estados Unidos comprometía los intereses del país y podía generar “consecuencias de significativa relevancia”.

Flores fue designado tras la renuncia del exministro Carlos Díaz, quien dimitió por desacuerdos sobre la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos

El exministro señaló que se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantiene “una discrepancia sustantiva” por sus implicancias respecto del proceso de contratación para la adquisición de los caza para la defensa nacional, en referencia a los F-16 Block 70 ofrecidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Agregó que las acciones vinculadas a este proceso de contratación fueron oportunamente informadas al despacho presidencial y al del presidente del Consejo de Ministros, a través de los canales institucionales, en cada una de sus etapas.

Sin embargo, en la tarde de la misma jornada, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó que pese a que Balcázar pretendía postergar la compra al siguiente gobierno, sí se firmó este lunes la adquisición de las naves.

La decisión presidencial motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., quien anunció represalias contra Perú si no cumple el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).