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Alejandro Restrepo niega gestiones con Universitario para Liga 1 2026: “No nos ha llegado ninguna oferta ni llamada formal”

El entrenador colombiano aseguró que ni él ni su entorno han sido contactados oficialmente por el equipo crema, pese a los rumores surgidos tras su desvinculación de Independiente Medellín

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Alejandro Restrepo – Universitario de Deportes - Independiente Medellín – Liga 1 – Perú – deportes – 23 abril
El entrenador colombiano desmintió haber recibido propuestas oficiales para asumir la dirección técnica del equipo limeño, asegurando que por ahora prioriza el descanso familiar tras su salida de Independiente Medellín y valorando su experiencia internacional (Redes Sociales)

El exdirector técnico de Alianza Lima y DIM, Alejandro Restrepo, desmintió cualquier acercamiento formal por parte de Universitario de Deportes. El estratega colombiano aclaró que, hasta el momento, no ha recibido propuestas concretas para asumir la conducción del club peruano, que atraviesa un proceso de reestructuración tras la salida de Javier Rabanal.

La directiva de Universitario de Deportes se encuentra en plena búsqueda de un nuevo entrenador, luego de la reciente salida de Javier Rabanal. El equipo designó de manera interina a Jorge Araujo y analiza alternativas para fortalecer el proyecto deportivo en medio de un calendario exigente, con compromisos tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Libertadores 2026.

Entre los nombres que han circulado como posibles candidatos figura Alejandro Restrepo, quien recientemente culminó su etapa al frente de Independiente Medellín y anteriormente dirigió a Alianza Lima durante el primer semestre de 2024. Sin embargo, el propio Restrepo descartó que exista alguna gestión formal por parte del club peruano.

Restrepo descarta contacto con Universitario y explica su presente

Alejandro Restrepo – Universitario de Deportes - Independiente Medellín – Liga 1 – Perú – deportes – 23 abril
Alejandro Restrepo negó cualquier acercamiento de Universitario y aseguró que no ha recibido ofertas formales, mientras prioriza su descanso tras salir del DIM y evalúa opciones futuras en el extranjero. (Redes Sociales)

Alejandro Restrepo, exentrenador de Alianza Lima y DIM, se refirió a los rumores que lo vinculan con Universitario de Deportes. En declaraciones al canal deportivo colombiano Win Sports, el técnico fue enfático: “A mí y a mi entorno no nos ha llegado ninguna oferta ni llamada formal de ningún club. Esto ha pasado rápido, puede haber interés, pero nada oficial”.

Restrepo explicó que tras dejar Independiente Medellín, su prioridad actual es el descanso y la familia, aunque no cierra la puerta a proyectos en el extranjero. “Es la dinámica del fútbol. Ya nos pasó antes: queríamos descansar y a las pocas semanas llegó una oportunidad. Por ahora, estamos enfocados en este momento, en familia”, detalló.

El entrenador también valoró su experiencia previa en Perú, donde dirigió a equipos de primer nivel y compitió a nivel internacional, y manifestó su disposición a considerar nuevos retos fuera de Colombia: “Nos gusta el fútbol del exterior. Ya tuvimos la experiencia de trabajar en Perú, en equipos grandes y competir internacionalmente. Volver a salir sería algo muy lindo para nosotros”, concluyó.

¿Restrepo es opción para Universitario o no?

Alejandro Restrepo – Universitario de Deportes - Independiente Medellín – Liga 1 – Perú – deportes – 23 abril
Las versiones que vinculaban a Restrepo con Universitario fueron desmentidas por Gustavo Peralta, quien precisó que el club no contempla su llegada y sigue evaluando otros perfiles para el cargo. (DIM)

El periodista peruano Gustavo Peralta, especializado en información deportiva, se pronunció sobre las versiones que relacionaban a Alejandro Restrepo con Universitario de Deportes.

En la última emisión de L1 Radio, Peralta fue categórico al afirmar: “El de Restrepo, que hoy día salió del DIM y han dicho que es opción en la ‘U’. No es opción en la ‘U’”. Según el comunicador, aunque existió especulación mediática por la coincidencia entre la salida de Restrepo del conjunto colombiano y la vacante en la dirección técnica del club de Ate, la directiva no contempla su incorporación.

Universitario de Deportes, tricampeón del fútbol peruano, evalúa otras alternativas para definir su próximo entrenador, con la intención de tomar una decisión antes del duelo contra Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores, fecha límite establecida por la dirigencia para resolver la sucesión en el banquillo principal.

Salida de Restrepo del Independiente Medellín

Alejandro Restrepo – Universitario de Deportes - Independiente Medellín – Liga 1 – Perú – deportes – 23 abril
La salida de Restrepo del DIM se produjo tras una racha de resultados adversos, pese a logros previos, y obligó al club a iniciar una reestructuración con cuerpo técnico interino para cerrar la temporada. (DIM)

La desvinculación de Alejandro Restrepo de Independiente Medellín marcó el final de un ciclo que incluyó instancias finales y participación internacional. Restrepo, quien dirigió al DIM durante casi dos años, dejó el cargo tras una serie de resultados adversos en la temporada 2026. El equipo antioqueño acumuló apenas 20 puntos en 16 fechas del Torneo Apertura y sufrió eliminaciones tempranas en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La situación derivó en el anuncio oficial de su salida a través de los canales digitales del club, donde la institución expresó: “Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo. Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales”.

El club designó a Sebastián Botero como director técnico interino, acompañado por Francisco Nájera y Santiago Gómez en el cuerpo técnico. El desafío inmediato para el DIM será enfrentar a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay, con la obligación de sumar una victoria para mantener opciones en la clasificación a playoffs.

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